Grindeanu: Da, alegerile din Bucureşti reprezintă un punct pe care trebuie să îl depăşim, dacă vrem să continuăm în coaliţie

Sorin Grindeanu, a declarat joi că alegerile din Bucureşti reprezintă un punct pe care trebuie să îl depăşească, dacă vor să continue în coaliţie, el arătând că aceste alegeri au potenţial foarte mare care să ducă la o posibilă explozie.

Grindeanu a mai arătat că înseamnă că PSD-ul nu e dorit în coaliţie.

”Nu e vorba de data alegerilor. Este vorba despre această coaliţie, dacă ne dorim sau nu, să meargă înainte. Şi am să mă explic. N-are nimeni niciun fel de problemă dacă fiecare parte componentă din această coaliţie găseşte de cuvinţă să-şi scoată un candidat, să meargă înainte, să-şi facă programul, să discutăm în mod constructiv despre Bucureşti şi despre proiectele Bucureştiului. De asemenea, nu ne opunem în a avea un candidat comun al acestei coaliţii. Ceea ce credem, şi am mai spus acest lucru, credem că trebuie a fi evitat să existe combinaţii din acestea de câte doi, din trei, care se ducă la izolarea PSD-ului în coaliţie”, a declarat Sorin Grindeanu.

Potrivit liderului PSD, ”acest lucru aduce, într-un final, la ridicarea gradului de instabilitate politică şi poate să ducă chiar şi la ruperea coaliţiei”.

”Alegerile pe Bucureşti nu sunt comparabile cu alegerile de niciunde din ţară. E un grad de vizibilitate ridicat, vorbim de foarte multe energii puse în mişcare, atunci când lucrurile par că sunt făcute în a izola PSD-ul, înseamnă că PSD-ul nu e dorit în coaliţie. Deci nu e vorba de dată, e vorba de discuţii în coaliţie, pe decizii politice, de cum se merge mai departe în coaliţie. Da, alegerile din Bucureşti reprezintă un punct pe care trebuie să îl depăşim, dacă vrem să continuăm în coaliţie”, a menţionat Grindeanu.

Întrebat dacă alegerile ar urma să aibă loc în 2028, Sorin Grindeanu a spus: Nu, nu e vorba de dată. Asta e ceea ce trebuie să ne ghideze. Aţi văzut că au fost sondaje - nici măcar făcute de Partidul Social-Democrat, noi încă n-am făcut sondajele pe Bucureşti - unde candidaţii noştri pleacă cu prima şansă. Dar, dincolo de acest lucru, eu cred că e important să discutăm despre proiecte pentru Bucureşti, e important să vorbim de o anumită stabilitate, iar aceste posibile alegeri au potenţial foarte mare care să ducă la o posibilă explozie”.

Liderul interimar al PSD a subliniat că ”poate să fie o soluţie şi un candidat comun”.

”Acum am văzut că există un candidat din Timişoara, care e parlamentar de Timişoara şi vrea să candideze la Bucureşti, domnul Drulă”, a adăugat Grindeanu. Întrebat dacă ştie despre o asociere între USR şi PNL şi dacă au transmis aceste partide în coaliţie că vor avea un candidat comun, Grindeanu a răspuns: ”Nu, dar suntem prevăzători”.

