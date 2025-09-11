Grindeanu: Da, alegerile din Bucureşti reprezintă un punct pe care trebuie să îl depăşim, dacă vrem să continuăm în coaliţie

Stiri Politice
11-09-2025 | 15:33
Sorin Grindeanu
Inquam Photos / Octav Ganea

Sorin Grindeanu, a declarat joi că alegerile din Bucureşti reprezintă un punct pe care trebuie să îl depăşească, dacă vor să continue în coaliţie, el arătând că aceste alegeri au potenţial foarte mare care să ducă la o posibilă explozie.

autor
Vlad Dobrea

Grindeanu a mai arătat că înseamnă că PSD-ul nu e dorit în coaliţie.

”Nu e vorba de data alegerilor. Este vorba despre această coaliţie, dacă ne dorim sau nu, să meargă înainte. Şi am să mă explic. N-are nimeni niciun fel de problemă dacă fiecare parte componentă din această coaliţie găseşte de cuvinţă să-şi scoată un candidat, să meargă înainte, să-şi facă programul, să discutăm în mod constructiv despre Bucureşti şi despre proiectele Bucureştiului. De asemenea, nu ne opunem în a avea un candidat comun al acestei coaliţii. Ceea ce credem, şi am mai spus acest lucru, credem că trebuie a fi evitat să existe combinaţii din acestea de câte doi, din trei, care se ducă la izolarea PSD-ului în coaliţie”, a declarat Sorin Grindeanu.

Potrivit liderului PSD, ”acest lucru aduce, într-un final, la ridicarea gradului de instabilitate politică şi poate să ducă chiar şi la ruperea coaliţiei”.

”Alegerile pe Bucureşti nu sunt comparabile cu alegerile de niciunde din ţară. E un grad de vizibilitate ridicat, vorbim de foarte multe energii puse în mişcare, atunci când lucrurile par că sunt făcute în a izola PSD-ul, înseamnă că PSD-ul nu e dorit în coaliţie. Deci nu e vorba de dată, e vorba de discuţii în coaliţie, pe decizii politice, de cum se merge mai departe în coaliţie. Da, alegerile din Bucureşti reprezintă un punct pe care trebuie să îl depăşim, dacă vrem să continuăm în coaliţie”, a menţionat Grindeanu.

Citește și
Sorin Grindeanu
Ce conține programul PSD, de care coaliția nu știa nimic, ”Relansare prin investiţii, inovaţie şi şanse pentru tineri”

Întrebat dacă alegerile ar urma să aibă loc în 2028, Sorin Grindeanu a spus: Nu, nu e vorba de dată. Asta e ceea ce trebuie să ne ghideze. Aţi văzut că au fost sondaje - nici măcar făcute de Partidul Social-Democrat, noi încă n-am făcut sondajele pe Bucureşti - unde candidaţii noştri pleacă cu prima şansă. Dar, dincolo de acest lucru, eu cred că e important să discutăm despre proiecte pentru Bucureşti, e important să vorbim de o anumită stabilitate, iar aceste posibile alegeri au potenţial foarte mare care să ducă la o posibilă explozie”.

Liderul interimar al PSD a subliniat că ”poate să fie o soluţie şi un candidat comun”.

”Acum am văzut că există un candidat din Timişoara, care e parlamentar de Timişoara şi vrea să candideze la Bucureşti, domnul Drulă”, a adăugat Grindeanu. Întrebat dacă ştie despre o asociere între USR şi PNL şi dacă au transmis aceste partide în coaliţie că vor avea un candidat comun, Grindeanu a răspuns: ”Nu, dar suntem prevăzători”.

Sursa: News.ro

Etichete: bucuresti, PSD, alegeri, sorin grindeanu, alegeri locale,

Dată publicare: 11-09-2025 15:33

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
Citește și...
Ce conține programul PSD, de care coaliția nu știa nimic, ”Relansare prin investiţii, inovaţie şi şanse pentru tineri”
Stiri Politice
Ce conține programul PSD, de care coaliția nu știa nimic, ”Relansare prin investiţii, inovaţie şi şanse pentru tineri”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat joi, într-o conferinţă de presă, programul PSD ”Relansare prin investiţii, inovaţie şi şanse pentru tineri”.    

George Simion, după uciderea lui Charlie Kirk: ”Nu au reușit să-l ucidă pe președintele Trump, dar i-au ucis prietenul”
Stiri Politice
George Simion, după uciderea lui Charlie Kirk: ”Nu au reușit să-l ucidă pe președintele Trump, dar i-au ucis prietenul”

Liderul AUR, George Simion, a comentat uciderea lui Charlie Kirk, un apropiat al președintelui Donald Trump, într-un mesaj publicat pe rețeaua X.com.

Nicuşor Dan încă nu știe ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din 2024, care au fost anulate: ”Mai e nevoie de timp”
Stiri Politice
Nicuşor Dan încă nu știe ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din 2024, care au fost anulate: ”Mai e nevoie de timp”

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că ”în momentul acesta” nu are ”imaginea clară” a ceea ce s-a întâmplat în luna noiembrie a anului 2024, la alegerile prezidenţiale care au fost anulate.

Recomandări
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”
Stiri Economice
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în luna iulie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85% iar mărfurile alimentare cu 8,92%, potrivit datelor publicate joi de INS.

Dronele ruse doborâte de Polonia ar fi vizat un hub logistic. Spațiul era folosit pentru transportul de arme spre Ucraina
Stiri externe
Dronele ruse doborâte de Polonia ar fi vizat un hub logistic. Spațiul era folosit pentru transportul de arme spre Ucraina

NATO presupune că mai multe dintre presupusele drone ruse care au invadat spaţiul aerian polonez miercuri dimineaţă devreme au vizat un hub logistic polonez folosit pentru transportul de arme spre Ucraina, a relatat joi Der Spiegel, citat de EFE.

Topul pensiilor din România. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat
Stiri Economice
Topul pensiilor din România. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

La începutul acestui an în sistemul public de pensii erau înregistrați circa 4,7 milioane de pensionari, dintre care 3,77 la limită de vârstă și aproape 400.000 cu pensii de invaliditate. Acestora li se adaugă însă și alte categorii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 11 Septembrie 2025

47:57

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Septembrie 2025

01:41:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
10 Septembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28