Grindeanu: Nu sunt de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece și cu prezentarea non-stop a unei situaţii apocaliptice

24-09-2025 | 12:47
Sorin Grindeanu
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că nu este de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece din funcţia de premier şi a adăugat că această coaliţie trebuie să reziste până la alegerile din 2028.

Grindeanu a mai afirmat că nu este de acord cu prezentarea non-stop a unei situaţii apocaliptice, că dacă nu se întâmplă ceva vine sfârşitul lumii sau picăm în junk.

Grindeanu a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă, ce părere are despre faptul că au fost lideri PSD care au vorbit în ultimele zile de scenariul înlocuirii premierului Bolojan.

”Nu sunt de acord cu ideea că Ilie Bologian trebuie să plece. Eu am spus că această coaliţie e o coaliţe care trebuie să dureze până la alegerile din 2028, că în 2027 trebuie sa existe, conform protocolului, acel switch la nivelul primului ministru, că avem un prim-ministru, Ilie Bolojan, care, aşa cum a dovedit astăzi - un exemplu bun că s-a implicat în rezolvarea acestei chestiuni legate de moţiune, trebuie să continue”, a declarat Grindeanu.

Potrivit acestuia, asta nu înseană că ideile PSD pe diferite teme - administraţie, pachetul de relansare economică – nu trebuie luate în seamă.

Grindeanu: ”Interferența rusă este documentată. România trebuie să demonstreze că are anticorpii democratici necesari”

”Apropo, până la sfârşitul săptămânii avem pus în formă de lege, de pachet care să poată fi asumat tot ceea ce s-a prezentat ca şi măsuri de către PSD, de mine şi de toţi ceilalţi miniştri în ultimele săptămani şi vom înainta acest pachet către coaliţie. I-am anunţat ieri”, a declarat Grindeanu.

El a precizat că nu este de acord cu prezentarea non-stop a unei situaţii apocaliptice.

”Ştiţi ce cu ce nu sunt de acord? Cu prezentarea non-stop a unei situaţii apocaliptice. Dacă nu se întâmplă ceva, vine sfârşitul lumii. Dacă nu facem un lucru, picăm în junk. Să ştiţi că de fiecare dată poate să existe, dacă ai dialog într-o coaliţie, mai ales formată din patru partide, poate să se degaje soluţii mai bune decât cele la care te-ai gândit tu. De aceea vă dau un exemplu. I-am spus şi preşedintului la Cotroceni, noi vom înainta acest pachet către coaliţie, pachetul de relansare economică, aşteptând de la ceilalţi colegi din coaliţie să vină cu îmbunătăţiri, să vinăm cu noi legi care să ducă la această relansare economică astfel încât împreună să facem aceste politici”, a mai afirmat Grindeanu, potrivit News.ro.

