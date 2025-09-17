Grindeanu: ”Interferența rusă este documentată. România trebuie să demonstreze că are anticorpii democratici necesari”

Stiri Politice
17-09-2025 | 13:04
sorin grindeanu
IMAGO

Sorin Grindeanu a declarat miercuri că interferența rusă în România este documentată, într-un caz-școală din care multe țări din Europa au multe de învățat. ”România trebuie să demonstreze că are anticorpii democratici necesari”, a spus liderul PSD.

autor
Cristian Anton

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că negarea repetată, de către reprezentanţii Kremlinului, a implicării în tentativa de modificarea a rezultatului alegerilor din România nu schimbă realitatea consemnată în rapoarte oficiale şi acte de urmărire penală.

Interferenţa rusă este documentată; în România, instituţiile îşi fac treaba şi vor prezenta probele în faţa judecătorilor”, arată el.

Totodată, Grindeanu atrage atenţia că România ”trebuie să continue să demonstreze prin fapte că are anticorpii democratici necesari şi să transmită un semnal clar că nu are nimic de învăţat din «înţelepciunea rusească»”.

”Răspunsul purtătorului de cuvânt al Kremlinului la dosarul instrumentat de Parchetul General este în aceeaşi notă de manipulare şi de negare a dovezilor evidente privind implicarea Rusiei în tentativa de modificarea a rezultatului alegerilor din România. Negarea repetată nu schimbă realitatea consemnată în rapoarte oficiale şi acte de urmărire penală. Interferenţa rusă este documentată; în România, instituţiile îşi fac treaba şi vor prezenta probele în faţa judecătorilor. Aceasta este, de fapt, dovada clară că lupta pentru apărarea democraţiei nu s-a încheiat ieri odată cu trimiterea în judecată a acestui dosar”, a afirmat Sorin Grindeanu, miercuri, într-o postare pe Facebook.

”Multe state europene vor avea de învățat”

El a reiterat ideea că România a fost ţinta unor campanii hibride pentru a fi influenţate alegerile prezidenţiale.

”Instituţiile statului – unele vizibile, altele mai puţin vizibile – au lucrat împreună pentru a dezvălui un mecanism complex de război hibrid, construit cu sprijin rusesc şi orientat direct spre destabilizarea societăţii şi influenţarea alegerilor. România a fost ţinta principală a unor campanii hibride masive, cu scopul de a influenţa alegerile prezidenţiale din noiembrie 2024, dar şi de a destabiliza mai larg ordinea publică şi instituţiile statului. Şi vor mai fi alegeri. Iar asta înseamnă că ameninţarea nu a dispărut”, a adăugat liderul PSD.

Potrivit lui Grindeanu, acesta ”este, de fapt, un caz-şcoală”. ”Un exemplu de coordonare şi reacţie instituţională din care multe state europene vor avea de învăţat. România trebuie să continue să demonstreze prin fapte că are anticorpii democratici necesari şi să transmită un semnal clar că nu are nimic de învăţat din «înţelepciunea rusească». Democraţia în România nu este pasivă: se apără, se adaptează şi răspunde ferm atunci când este atacată”, a conchis el.

Fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false. Alături de el, au fost trimise în judecată alte 21 de persoane, inclusiv Horaţiu Potra şi fiul acestuia.

Rusia neagă și compară dosarul alegerilor din România cu cel din SUA

Parchetul ICCJ notează că ”umarea imediată a acţiunilor inculpaţilor a constat în punerea în pericol a securităţii naţionale, prin crearea unei stări de pericol pentru ordinea constituţională precum şi pentru valorile sociale care protejează exercitarea puterii de stat în condiţiile legii”.

Procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat, marţi, că România a fost ţinta predilectă a unor campanii ample, hibride, în contextul alegerilor din 2024 şi a adăugat că această campanie s-a manifestat atât prin atacuri cibernetice, măsuri de destabilizare a ordinii publice, cât şi prin campanii de micro-targetare a populaţiei, dezinformare şi influenţarea electoratului.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că declaraţia procurorului general al Româniai Alex Florenţa privind interferenţa Rusiei în alegerile prezidenţiale nu este adevărată.

”Nu. Nu este. Să ne amintim cum Washingtonul a acuzat Rusia că a interferat în alegeri, tentative de destabilizare etc. Apoi chiar ei eu recunoscut că nu era aşa. Acelaşi lucru este valabil şi pentru România”, a declarat Peskov pentru RBK.

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, romania, sorin grindeanu, interferente, dovezi,

Dată publicare: 17-09-2025 13:04

