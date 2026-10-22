Care va fi soarta lui Ilie Bolojan în PNL, după ce a pierdut funcția de prim-ministru. Analist politic: „Dumnezeu cu mila”

Într-un interviu realizat de Diana Enache pentru ȘtirileProTV.ro, politologul și profesorul de științe politice Cristian Preda a fost întrebat dacă decizia lui Bolojan de a vota în Parlament Guvernul Niculescu-PSD ar putea fi considerată un act de slăbiciune în cadrul conducerii PNL.

De altfel, Bolojan a fost deja criticat public de către liberalii din așa-zisa „aripă PSD” pentru că a ales să susțină un Executiv format din miniștri PSD, în detrimentul unui cabinet format din PNL și PSD, așa cum au fost propunerile fostului premier desemnat Adrian Veștea.

Analistul politic amintește faptul că PNL are o istorie în acest sens, în care foști președinți ai partidului au fost înlăturați de la conducere după ce au pierdut funcții importante în stat.

Diana Enache, PRO TV: A fost un act de slăbiciune din partea lui Ilie Bolojan că a acceptat să voteze acest guvern? Mă refer la poziția domniei sale în PNL de acum încolo.

Cristian Preda: „Acum, în PNL nu știm ce se va întâmpla. Dumnezeu cu mila, ca să zic așa. Ei au obișnuința să-i dărâme pe liderii care nu mai sunt la putere. Au pățit-o și Cîțu, și Ciucă, și alții înaintea lor. În fine, Ilie Bolojan cred că a făcut acest gest, unu, simțind că nu mai are cum să acționeze. Era blocat la modul absolut. Doi, pentru că e cineva care consideră că responsabilitatea pentru binele public e un element important pentru cineva care guvernează. Adică nu e un inconștient, nu e un parior, nu e un aventurier. În același timp, își dorea să treacă în opoziție. Îl vedem deja ca om de opoziție”.

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Pe de altă parte, profesorul Cristian Preda mai subliniază faptul că soarta lui Ilie Bolojan în partid depinde acum de planurile politice ale liderilor PNL, care au la dispoziție două opțiuni: să formeze în opoziția din Parlament o alianță de dreapta cu celelalte partide sau pur și simplu să se ocupe de conflictele interne și „să-l trimită pe Bolojan acasă, să-și vadă de Oradea și de panseluțele de acolo”.

Diana Enache, PRO TV: Poate fi capabil Ilie Bolojan, dacă supraviețuiește ...

Cristian Preda: „Dacă înțeleg colegii lui, dacă înțeleg miza pe care eu am tradus-o acum, dacă se gândesc doar că e mai bun un fotoliu de președinte de PNL decât unul de deputat sau de senator, atunci îl vor răsturna și pe el sau îi vor face zile amare, sau se vor opune pur și simplu unei alianțe cu USR sau cu alte forțe politice mai ample, mai numeroase. E posibil și un model de tipul Convenției Democratice (CDR), care aduna foarte multe forțe și care, într-adevăr, a fost singura forță politică în stare să țină PSD în opoziție patru ani. Deci, dacă acest centru-dreapta își va propune o asemenea ambiție, să scoată patru ani PSD-ul, fie și cu acest mesaj, de pildă, va găsi un sprijin foarte larg. Dacă își vor dori doar să îl trimită pe Bolojan acasă, să-și vadă de Oradea și de panseluțele de acolo, PNL-iștii vor trece pe lângă această miză. E responsabilitatea lor, e jocul lor, noi nu facem decât să analizăm”.

Interviul integral cu profesorul de științe politice Cristian Preda poate fi urmărit aici.