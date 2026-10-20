Bolojan a spus că guvernul său cu mijloacele pe care le-a avut la dispoziţie, a luptat să ţină România pe linia de plutire. „Azi ne aflăm cu toţii în faţa unei decizii – continuăm criza politică, sau o închidem (...) PNL va da un vot de necesitate, un vot pentru încheierea acestei crize”, a anunţat preşedintele liberalilor.

„Când îl auzi pe domnul Grindeanu îți dai seama ce greu este, dar cu ce preț pentru țară” a continuat Bolojan, vorbind despre camerele de gardă ale spitalelor, ambulanța și serviciile publice care riscă să nu mai funcționeze în lipsa adoptării rectificării bugetare, care poate fi făcută doar de către un guvern cu drepturi depline.

„Nu intrăm la guvernare, nu negociem funcții, nu pretindem în schimb decât menținerea direcției României și nu suntem șantajați” a mai spus Bolojan.

„Nu e nicio grea moștenire, bugetul e stabilizat, iar problemele structurale pe care, în principal, PSD le-a generat de-a lungul anilor nu le puteam rezolva în cinci luni, în care n-am putut să facem mare lucru. Măcar de data aceasta, faceți ce trebuie și fiți corecți” a mai spus președintele PNL.

Discursul integral al lui Ilie Bolojan

„Au trecut peste cinci luni de când PSD și AUR au demis iresponsabil un guvern care lupta din greu să redreseze România. De atunci, guvernul interimar, cu mijloacele pe care le-a avut la dispoziție, a luptat să țină România pe linia de plutire. În acest timp, cei care au doborât guvernul nu au reușit să ofere nicio soluție viabilă.

În plus, dintre cele patru desemnări făcute de președintele României, una singură, cea a lui Siegfried Mureșan, a reflectat voința politică exprimată de partide în urma consultărilor. Celelalte au fost strict opțiuni ale președintelui României.

Astăzi ne aflăm cu toții în fața unei decizii: continuăm criza politică sau o închidem politic? Pentru PNL ar fi simplu să voteze împotrivă. Când îl auzi pe domnul Grindeanu, îți dai seama cât de greu îți este, dar cu ce preț pentru țară?

Când serviciile de bază riscă să nu mai poată funcționa? Când camerele de gardă nu vor mai putea prelua pacienții și urgențele, pentru că nu vor avea cu ce să le rezolve, atunci oamenii vor suferi și, sigur, nimeni nu va răspunde pentru asta. Așa ceva nu trebuie să se întâmple și de aceea PNL va da astăzi un vot de necesitate, un vot pentru încheierea acestei crize.

Nu intrăm la guvernare, nu negociem funcții, nu pretindem în schimb decât menținerea direcției României și nu suntem șantajați. Ca să fie clar pentru toată lumea, PNL nu va împinge România spre colaps doar pentru a demonstra că unii au greșit. Oamenii nu trebuie să sufere pentru iresponsabilitatea unor lideri politici.

Dar România trebuie să continue drumul corect început. Guvernul țării, oricare ar fi el, trebuie să lucreze pentru un stat mai eficient, să țină cheltuielile sub control, să impună reguli egale pentru toți și să promoveze investițiile.

PSD deja inventează o „grea moștenire” cu care să-și acopere incapacitatea de a-și onora promisiunile mincinoase. Să fie clar: nu există nicio grea moștenire. Bugetul este stabilizat, iar problemele structurale pe care, în principal, PSD le-a generat de-a lungul anilor nu le puteam rezolva în cinci luni, în care n-am putut să facem mare lucru. Măcar de data aceasta, faceți ce trebuie și fiți corecți.

Românii au plătit un preț pentru corectarea dezechilibrelor. Aveți bunul-simț să nu stricați ceea ce s-a corectat în aceste 15 luni și să nu deraiați din nou din momentul învestirii.

Răspunderea pentru conducerea țării aparține noului guvern PSD și premierului desemnat de președintele României. Înțeleg de ce domnul Grindeanu ne spunea că, chiar dacă nu suntem la guvernare, suntem responsabili. Cine conduce guvernul răspunde pentru ceea ce face, fără paravane, așa cum ar fi preferat. Lista de miniștri nu este a noastră.

N-am zis nimic multe luni de zile, dar îi cunosc pe unii dintre membrii guvernului, pentru că au făcut parte și din guvernul meu, la muncă. Avem un ministru care a ținut la sertar legea salarizării, n-avea curajul să iasă cu ea și ne propunea zeci de miliarde în plus la salarii, ca să sune bine. Dar, din cauza asta, am pierdut 770 de milioane de euro. Și acum înțeleg că vă gândiți iar la legea salarizării unitare.

La Sănătate avem un ministru care nu a făcut nimic pentru a rezolva problemele structurale, care a amânat orice decizie înainte de a pleca. În loc să distribuie banii către serviciile de urgență și unitățile de primiri urgențe, și-a rezolvat toate „ploile” și a lăsat PNRR-ul fără finanțare. Și la Bistrița știți că s-a oprit șantierul. În București, în Sectorul 4, s-a oprit șantierul, s-au retras constructorii și a trebuit să vină domnul ministru să rezolve problema. Asta e adevărul.

La Justiție, avem un ministru care îmi explica pe zeci de pagini de ce proiectul de lege privind pensiile magistraților nu este constituțional și care n-a avut curajul să-l inițieze. Aceleași ministere, aceleași persoane care nu-și asumă nimic și fug de orice răspundere.

Nu aveți nicio șansă, domnule Luca Niculescu, să rezolvați probleme structurale precum cele din Sănătate, cele legate de salarizarea unitară sau cele privind sumele imorale pentru magistrați. Ce o să faceți?

De aceea, am așteptări scăzute de la acest guvern. Este același PSD care a blocat reforma statului, pentru că un stat reformat nu mai poate fi controlat ca o feudă. Testul pentru PSD nu este programul de guvernare, pe care, din păcate, nu l-a respectat niciodată, ci guvernarea efectivă.

PSD are experiență în promisiuni frumoase, pe care apoi le uită și le sabotează în practică. Dar România se schimbă și nu mai suportă sistemul patentat în ultimii ani, al privilegiilor și al risipei. Oamenii resping cutiile de pantofi ca instrument de guvernare.

PNL intră în opoziție cu aceeași obligație pe care și-a asumat-o și la guvernare: să apere interesul public, legea și bunul-simț și să fie un factor de modernizare a României. Vom urmări fiecare pas al guvernării și vom sancționa fiecare derapaj.

Am văzut că PSD a avut soluții minunate pentru toate problemele cât timp răspunderea era la altcineva. Acum trebuie să aplice aceste soluții și, în același timp, să atingă țintele asumate. Văd că în programul de guvernare se găsesc soluții pe care PSD și cei plătiți de el le demonizau în fața fiecărui microfon disponibil și care au justificat doborârea guvernului. Mă gândesc la vânzarea unor pachete de acțiuni de la companii.

Au țipat luni de zile că majorarea TVA era evitabilă și că s-ar fi opus acesteia. Mint, pentru că era inevitabilă, iar acum nu vedem nimic în programul de guvernare.”