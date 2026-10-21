Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că, intrate în opoziţie, USR şi PNL pot să găsească mesajele politice care să le facă formaţiuni credibile şi relevante ca forţe care se opun puterii politice, iar dacă vor menţine colaborarea, aceasta va reprezenta „o problemă" şi pentru AUR, care până nu demult a fost principala forţă de opoziţie din România, scrie News.ro.

„Electoratul va găsi alternativa la Guvern. Până acum alternativa era AUR, dar în momentul de faţă liberalii şi USR pot să facă o structură politică aptă să fie o opoziţie credibilă şi atunci se va împlini ceea ce eu am spus acum vreo două luni: AUR nu va trece de 30 de procente la alegeri", a afirmat Traian Băsescu, marţi seară, la B1 TV.

El a subliniat că, în opinia sa, nu se mai pune problema alegerilor anticipate, fiind de părere că actualul Guvern va rămâne în funcţie până la alegerile din anul 2028.