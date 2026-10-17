Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat sâmbătă că liberalii vor vota pentru învestirea Guvernului propus de premierul desemnat Luca Niculescu, urmând ca partidul să intre în opoziție. Bolojan a explicat că decizia este una de responsabilitate față de România, în contextul problemelor economice și al necesității de a păstra fondurile europene.

„Cred că nu au fost intervenții divergente pe tema situației delicate în care se găsește România, nu PNL”, a afirmat liderul liberal, după ședința conducerii partidului.

Acesta a susținut că actuala situație politică a fost provocată de un alt partid, care a destabilizat coaliția de guvernare.

„România a fost adusă în această situație delicată nu de partidul nostru, ci de un partid care a dinamitat coaliția și guvernul. Noi nu am făcut nimic altceva decât să acționăm cu pârghiile pe care le-am avut la dispoziție, pentru a păstra fondurile europene și pentru a rămâne consecvenți cu ce am decis. Cu toții suntem de acord că e o urgență să venim cu o soluție la aceste probleme reale”, a declarat Bolojan.

Bolojan: „Acest vot de instalare e un act de responsabilitate pentru această țară”

Liderul PNL a recunoscut că votul pentru învestirea noului Guvern poate avea un cost politic pentru liberali și că, în condiții normale, mulți dintre membrii partidului nu ar fi susținut un astfel de Executiv.

„Am căzut de acord că cei mai mulți, în condiții normale, nu am fi dat un vot de instalare unui astfel de guvern. Poate apărea ca un cost politic pentru PNL”, a spus acesta.

Bolojan a justificat însă decizia prin responsabilitatea pe care partidul și-o asumă într-un moment dificil pentru țară, inclusiv în ceea ce privește reducerea cheltuielilor și corectarea deficitelor.

„Acest vot de instalare e un act de responsabilitate pentru această țară. Atunci când îți asumi cu o pondere de 15% o sarcină foarte dificilă de care fuge toată lumea, să corectezi deficite generate de alții, să duci lucrurile până la capăt, să intri și la reducerea de cheltuieli, e o problemă de o adevărată responsabilitate”, a afirmat președintele PNL.

Acesta a susținut că intrarea în opoziție este singura soluție pentru partid pe termen politic, pentru a evita compromiterea formațiunii și alimentarea curentului antisistem.

„Cred că am căzut de acord că singura soluție pentru PNL e de a intra în opoziție. Altfel nu faci decât să te compromiți și să generezi val antisistem”, a declarat Bolojan.

„PNL unit în opoziție e un drum greu, dar care arată clar că PNL nu este egal cu PSD”

Referindu-se la eventualele divergențe din interiorul partidului, Bolojan a spus că, de-a lungul timpului, s-a aflat și în minoritate, însă nu a acționat împotriva formațiunii.

„Dacă vă uitați în istorie, au fost momente în care punctul meu de vedere a fost în minoritate, dar nu am acționat niciodată împotriva partidului, indiferent că eram pe o funcție sau pe alta”, a spus liderul liberal.

El a făcut apel la respectarea regulilor interne și a afirmat că membrii care acționează împotriva partidului ar trebui să ia în calcul plecarea din formațiune.

„Dacă vreți să discutăm de unitatea acestui partid, de rezultate, oricine trebuie să respecte regulile unei organizații care dă rezultate. Niciuna nu dă rezultate dacă cei din interior nu respectă regulile bunului-simț. Dacă acționezi împotriva partidului, decența îți impune să mergi pe alt drum, e o minimă formă de încredere”, a declarat Bolojan.

În opinia sa, PNL trebuie să își păstreze identitatea liberal-conservatoare și să își asume modernizarea României.

„PNL unit în opoziție e un drum greu, dar care arată clar că PNL nu este egal cu PSD. În ce privește identitatea noastră, o profilăm prin acțiunile pe care le avem și avem o identitate cât se poate de clar definită. Ce ne-am asumat, modernizare cu rădăcini, PNL e liberal-conservator, dar are vocația modernizării României”, a afirmat președintele partidului.

Bolojan critică relația cu foștii parteneri de coaliție

Liderul PNL a criticat comportamentul foștilor parteneri de guvernare și a susținut că partidul nu ar trebui să mai accepte alianțe pe care le consideră dezavantajoase.

„În ce privește atitudinile privind spectrul politic, cine dintre cei cu care am fost în coaliție a încălcat protocolul? Cine ne-a făcut praf seară de seară, prin contracte? Nu vedem asta? Măcar dintr-un instinct de conservare, ar trebui să fim în situația în care cei care nu te respectă, te doresc să fii o anexă, să nu mai venim cu variante de a mai fi în astfel de combinații perdante și nefuncționale”, a declarat Bolojan.

Acesta a spus că, timp de nouă luni, le-a cerut liberalilor să evite replicile publice pentru a nu afecta funcționarea țării.

„Ca președinte al acestui partid, v-am rugat nouă luni să nu dăm replica, să ne facem că nu vedem, ca să meargă țara bine, în timp ce vedeam ce se întâmplă”, a afirmat liderul PNL.

Bolojan a susținut și că partidul ar trebui să dezvolte relații politice cu formațiuni mai apropiate doctrinar.

„Cred că e mai normal, corect să dezvolți relații cu cei care nu te-au călcat în picioare, care e mai aproape doctrinar de tine”, a spus acesta.

„Nu am negociat nici poziții în linia a doua sau alte lucruri”

Bolojan a precizat că acordul pentru susținerea Guvernului propus de Luca Niculescu nu a fost încheiat în schimbul unor funcții pentru PNL, ci are rolul de a asigura o perioadă de tranziție și de a permite adoptarea unor măsuri necesare.

„Acordul e cu premierul desemnat. Nu ne convine ca partid. Dar e un vot pentru România. Nu am negociat nici poziții în linia a doua sau alte lucruri”, a declarat președintele PNL.

El a avertizat că lipsa unor măsuri bugetare și legislative ar putea adânci problemele economice ale țării.

„E un acord pentru a asigura o perioadă tranzitorie. Fără o rectificare, fără legislație, gândiți-vă că va urma rectificare, ordonanțe-trenuleț, noi nu putem avea un an normal, ne duce într-o criză pe care nimeni nu și-o dorește”, a conchis Ilie Bolojan.