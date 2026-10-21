”Am dovedit că se poate guverna şi altfel, fără minciună, cu respect pentru banul public şi pentru cetăţeni”, a transmis Bolojan, relatează News.ro.

”Dragi români,

„A fost o onoare să fiu prim-ministrul României. Am dovedit că se poate guverna şi altfel, fără minciună, cu respect pentru banul public şi pentru cetăţeni. Cred că am dat o speranţă românilor care îşi doresc o Românie corectă”, a scris, miercuri, pe Facebook, fostul premier Ilie Bolojan.

Acesta afirmă că a încercat să facă ”tot ce a fost omeneşte posibil pentru ţara noastră”.

”Mulţumesc colegilor, colaboratorilor şi partenerilor. Mulţumesc tuturor românilor pentru înţelegerea de care au dat dovadă în faţa greutăţilor prin care a trebuit să trecem. Mandatul meu s-a încheiat, dar responsabilitatea faţă de România, nu”, a mai transmis preşedintele liberalilor.

Bolojan afirmă că are încredere în România: ”Am încredere în ţara noastră. Dumnezeu să-i aibă în pază pe toţi românii!”.

Guvernul Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură în 5 mai, dar a asigurat interimatul până în 20 octombrie, după ce primele trei încercări de a instala un guvern au eşuat.

Guvernul Luca Niculescu, cu 12 reprezentanţi ai PSD şi 6 independenţi politic, a fost învestit marţi, cu 280 de voturi ”pentru”.