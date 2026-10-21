Într-un interviu pentru ȘtirileProTV.ro, realizat de Diana Enache, politologul a fost întrebat de ce crede că Luca Niculescu a aprobat un cabinet cu miniștri care ridică semne de întrebare.

Unul dintre aceștia este Marian Neacșu, care a fost condamnat penal, iar după aceea a fost reabilitat juridic, iar acum conduce Ministerul de Interne. Al doilea este Radu Marinescu, în prezent ministru al Justiției, care a fost acuzat că și-a plagiat doctoratul, iar acum așteaptă o decizie.

Preda este de părere că premierul Niculescu a văzut momentul crizei guvernamentale ca pe unul hotărâtor, la fel ca președintele României.

„Cred că Luca Niculescu a acceptat propunerile de la PSD pentru că a conceput acest moment, cum a făcut-o, cred, și președintele, ca un episod decisiv”, a declarat Cristian Preda.

Potrivit lui, fără acest guvern ar fi fost greu de găsit o altă variantă care să evite alegerile anticipate. De aici, spune el, ar trebui să pornească orice analiză.

„Președintele nu a dorit să facă alegeri anticipate și, de altfel, nu exista o majoritate favorabilă acestor alegeri”, a spus politologul.

El a explicat că doar anumite partide au vorbit despre această posibilitate și că ele nu ar fi avut voturile necesare.

„Deocamdată, doar AUR, USR și PNL au vorbit despre această posibilitate. Împreună, cele trei partide nu au majoritatea”, a precizat Preda.

Amenințarea cu anticipatele, folosită ca presiune

Cristian Preda a spus că, în aceste condiții, președintele a vorbit despre alegeri anticipate mai ales ca să grăbească lucrurile. Politologul consideră că nici acesta nu și le dorea.

„Și atunci președintele a forțat lucrurile, a amenințat cu anticipatele, pentru a marca această urgență”, a afirmat el.

Tot el a adăugat că ajungerea la alegeri anticipate ar fi fost „catastrofală” pentru președinte.

Statul român nu mai putea împrumuta bani

Preda a mai spus că partidele au reacționat și din cauza situației financiare dificile. Potrivit lui, guvernul demisionar condus de Ilie Bolojan nu mai avea cum să se mai împrumute pe piețele internaționale.

„Partidele au reacționat și pentru că Bolojan, demisionar din mai, nu mai putea să împrumute pe piețele internaționale. Din culise am aflat că în urmă cu 10 zile, ministrul finanțelor a vrut să adune cinci miliarde de euro și nu a putut să găsească decât unul”, a declarat politologul.

Preda este de părere că această situație a pus presiune pe toți cei implicați, inclusiv pe președintele PNL, Ilie Bolojan, care a votat Guvernul PSD-Niculescu, pentru că era în joc plata salariilor și a pensiilor.

„Deci s-au trezit legați de mâini și de picioare în garantarea plății salariilor și pensiilor. Și atunci au forțat lucrurile, zicând: ori PSD, ori nimic altceva”, a spus el.

Guvernul PSD „a fost încăpățânarea președintelui” Nicușor Dan

Întrebat dacă formarea guvernului PSD-Niculescu a fost un fel de „șah-mat” dat de președintele Nicușor Dan, profesorul Preda a răspuns că, în opinia lui, a fost mai degrabă o chestiune de încăpățânare, la fel cum făcea în perioada în care era primar al Bucureștiului.

„A fost încăpățânarea președintelui. Președintele ne-a arătat că face la fel cum a făcut și la primărie. O ține pe a lui”, a afirmat Cristian Preda.

Politologul a spus că președintele a avut o condiție de la care nu s-a abătut. „Gura lumii slobodă, spune lumea tot ce vrea, el o ține pe a lui, și anume, teza fundamentală acum era: fără AUR la guvernare”, a declarat el.

„Guvernul PSDan” - un risc mare pentru președintele Dan

Potrivit lui Preda, președintele Nicușor Dan a obținut ce și-a dorit, dar într-o formă care îl dezavantajează. El a amintit că președintele era deja suspectat că are o simpatie pentru PSD.

„Și i-a ieșit asta într-o formulă care îl dezavantajează foarte mult, pentru că el era deja bănuit că are o simpatie pentru PSD. Și acuma se vorbește deja despre guvernul PSDan”, a spus politologul.

Preda a amintit faptul că, în această formulă, președintele este asociat cu mai mulți lideri PSD precum Grindeanu, Neacșu și Barbu. „Nu-l ajută deloc asta, pentru că legitimitatea lui a fost diminuată sever în ultimul timp”, a declarat Cristian Preda.

Pe de altă parte, a mai observat politologul, Nicușor Dan i-a mulțumit lui Bolojan pentru ce a făcut ca prim-ministru, un fel de încercare de a îndrepta lucrurile, care ... nu schimbă mult situația.

„A adunat, în fine, foarte multă adversitate, președintele, în rândul celor care l-au votat în turul întâi. Și asta în final îl clatină”, a afirmat el.

Luca Niculescu, un premier cunoscut în mediul francofon

Preda a vorbit și despre cum a fost primit noul premier în afara țării. El a spus că încă de seara dinaintea interviului au apărut în presa franceză și în cea belgiană articole care salută numirea lui Luca Niculescu.

„Luca Niculescu, e un om cunoscut în mediul francofon. Cred că va fi cineva foarte activ în plan extern”, a declarat politologul.

„Înainte, Ciucă, Ciolacu erau ca și absenți. Adică erau căzuți din lună, când ajungeau pe culoarele de la Bruxelles, păreau că au aterizat pe Marte sau pe Lună, cum am zis mai devreme. Deci, Luca Niculescu e mult mai în largul lui”, spune Preda.

„Luca Niculescu e mult mai în largul lui, pentru că e un om care, ca jurnalist, apropo, e primul jurnalist care în istoria României devine premier”, a spus Preda, subliniind faptul că acest lucru va rămâne în istoria jurnalismului.

Urmăriți interviul integral cu Cristian Preda în înregistrarea VIDEO a emisiunii!