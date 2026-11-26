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El a precizat că, din informațiile pe care le deține, documentul este aproape de finalizare, urmând ca toate datele să fie comunicate după ce raportul va fi complet, relatează News.ro.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a fost întrebat după şedinţa de Guvern care este stadiul raportului anunţat cei de la Partidul Social-Democrat şi aşteptat de la Ministerul Finanţelor, cu situaţia financiară a ţării pe ultimele luni.

”Este un raport solicitat şi de Premierul României, după cum bine ştiţi, ca atare el va fi prezentat. Din datele pe care le am, este aproape de finalizare, deci în momentul în care toate elementele vor fi aşezate, vor fi comunicate de către domnul ministru de finanţe”, a menţionat Cărbunaru.

Declarația lui Luca Niculescu

Miercuri, premierul Luca Niculescu a anunţat că discuţiile pentru elaborarea bugetului pe anul viitor au început şi se aşteaptă ca ele să se desfăşoare în fiecare zi.

Luca Niculescu a fost întrebat atunci, după o vizită făcută la uzina Dacia din Mioveni, dacă Guvernul ia în calcul o nouă rectificare bugetară în acest an, potrivit News.ro.

„Am început discuţiile pentru bugetul pe anul viitor şi cred că vom avea în fiecare zi discuţii. În ceea ce priveşte rectificarea aceasta, o vom decide – dacă va fi sau nu – după ce vedem toate cifrele din PNRR”, a declarat premierul.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirma, luni, că aşteaptă, în această săptămână, raportul solicitat ministrului Finanţelor, Alexandru Nazare, privind situaţia la 31 octombrie, după care vor avea loc discuţiile privind rectificarea bugetară şi noul buget.