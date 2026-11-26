Generează rezumat cu AI

Romeo Lungu a menţionat că a luat la cunoştinţă de apropierea primarului Constantin Toma de preşedintele Partidului Naţional Liberal (PNL), Ilie Bolojan, şi de poziţiile sale împotriva PSD, motive care ar putea conduce la excluderea din partid.

"Am văzut că domnul primar a declarat că vrea sau are intenţie să meargă la PNL-ul lui Bolojan, cred că are tablou cu Bolojan în birou, este treaba lui. Părerea mea este că ne apropiem, în cazul în care aduce în continuare deservicii de imagine şi loveşte foarte puternic într-un partid care l-a ajutat de-a lungul timpului, cred că ne apropiem şi de o eventuală excludere, dar nu vrem să o facem în luna decembrie, în luna cadourilor", a declarat preşedintele organizaţiei judeţene a PSD Buzău.

Lungu a mai precizat că nu s-a luat o decizie de excludere până în momentul de faţă, întrucât a fost şi aşteptată o demisie din partea primarului municipiului Buzău.

"Nu ne reţine nimic, am aşteptat din partea lui, am crezut că nu mai suportă PSD şi va pleca din partid. Pe mine nu mă interesează că-şi pierde mandatul, el dacă nu pleacă din partid şi continuă cu astfel de atacuri asupra oamenilor din PSD, asupra partidului, inevitabil va trebui să luăm şi o decizie de excludere în viitorul apropiat", a mai afirmat Romeo Lungu.

Primarul Constantin Toma a lansat în ultimele luni mai multe critici la adresa conducerii şi unor decizii ale PSD.