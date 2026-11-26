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Potrivit unui studiu realizat de Institutul European pentru Studii Economice (IES-Europe), costul total ar putea ajunge la 3,2 miliarde de euro în perioada 2028-2034. Transferarea taxei în prețurile finale ar putea duce la scumpirea semnificativă a electrocasnicelor, afectarea competitivității producătorilor români și punerea în pericol a aproximativ 1.100 de locuri de muncă.

"Proiectul de concluzii prezentat la 21 noiembrie de preşedintele Consiliului European pentru reuniunea liderilor din 26-27 noiembrie ridică suma la 2,25 euro pe kilogram, cu indexare anuală şi fără perioadă de tranziţie. Decizia privind resursele proprii ale UE se adoptă în unanimitate şi se ratifică în fiecare stat membru, deci votul României contează", notează realizatorii studiului, Christian Năsulea şi Diana Năsulea.

O primă concluzie a analizei IES-Europe este că România ar putea să plătească aproximativ 435 de milioane de euro în 2028 (circa 2,2 miliarde de lei), respectiv 3,2 miliarde de euro, în întreaga perioadă 2028-2034.

Pe datele din 2025, România ar fi plătit 303 milioane de euro, deşi a atins o rată de colectare de 64%, la un punct de ţintă europeană de 65%.

Conform datelor citate, circa 82% din această sumă priveşte echipamente care nu au devenit încă deşeuri şi nu ar putea fi redusă nici dacă s-ar colecta fiecare tonă de deşeu electric care există în ţară.

"Dacă taxa ajunge în preţuri, costul pentru un consumator ar creşte de la 7 la 35 de euro pe an, cu TVA, adică estimativ 69 de euro în plus pentru o gospodărie. Timbrul verde la o maşină de spălat de 65 kg ar creşte de la circa 96 la circa 439 de lei, cu TVA. Electrocasnicele fabricate în România ar purta în magazinele din UE o taxă de circa 320 de milioane de euro pe an, iar aproximativ 1.100 din cele 15.400 de locuri de muncă din fabricile de electrocasnice ar fi în pericol. Formula propusă porneşte de la media echipamentelor puse pe piaţă în ultimii trei ani şi scade din ea deşeurile colectate în anul curent. Legislaţia europeană cere statelor să colecteze 65% din această medie, dar taxa nu se opreşte la acest prag, ci se aplică pe toată diferenţa până la 100%. Plătesc, aşadar, şi statele care îşi îndeplinesc obligaţiile", atrag atenţia autorii.

Aceştia susţin că formula de calcul presupune că tot ce s-a vândut în ultimii trei ani ar trebui să se întoarcă deja ca deşeu, dar, în acelaşi timp, penalizează folosirea îndelungată a produselor.

"În realitate, un frigider este folosit zece sau cincisprezece ani, iar un panou fotovoltaic în jur de douăzeci şi cinci. Potrivit instrumentului de calcul al Comisiei Europene, deşeurile electrice rămase într-adevăr necolectate în România sunt în jur de 24.000 de tone. Formula ar taxa însă 134.600 de tone, de 5,5 ori mai mult. Cât de mult contează metoda se vede atunci când aceeaşi cotă este aplicată aceloraşi date din 2025. Pe formula propusă, nota României este de 303 milioane de euro. Dacă s-ar taxa deşeurile efectiv generate şi necolectate, ar fi de 55 de milioane. Dacă s-ar taxa diferenţa până la ţinta de 65%, ar fi de 12 milioane. Raportată la ţinta alternativă din directivă, de 85% din deşeurile generate, colectarea României ar fi deja peste prag. Formula penalizează şi folosirea îndelungată a produselor. Dacă aparatele sunt reparate şi refolosite mai mult, ele devin deşeuri mai târziu, iar nota creşte, deşi tocmai acesta este rezultatul urmărit de politicile europene privind economia circulară", se arată în document.

În plus, propunerea forului european nu obligă statele să transfere taxa către producători sau consumatori, suma fiind datorată de bugetul de stat.

"Cu deficitul actual, însă, Guvernul nu are de unde să acopere încă peste două miliarde de lei pe an. Taxa ar reprezenta circa 9% din contribuţia României la bugetul UE şi ar fi de 1,7 ori mai mare decât resursa pe plastic plătită în 2026. Cel mai probabil, costul va fi mutat în preţuri, ca un nou timbru verde. Pentru că se aplică la kilogram, nu la preţ, taxa loveşte cel mai tare aparatele grele şi ieftine. La o maşină de spălat de 65 kg care costă 1.300 de lei, adaosul ar fi de circa 343 de lei, cu TVA, adică peste un sfert din preţ. Odată inclusă în preţ, taxa intră şi în baza de calcul a TVA, din care statul ar încasa până la 91 de milioane de euro pe an în plus, plătiţi tot de consumatori", notează specialiştii.

Mai mult, în opinia acestora, fabricile din România care exportă în Uniunea Europeană ar fi afectate, deoarece taxa s-ar aplica în toate cele 27 de state-membre, unde ţara noastră vinde tocmai produse grele şi ieftine. Astfel, estimarea ar fi că taxa purtată de electrocasnicele româneşti în magazinele din UE ar ajunge la circa 320 de milioane de euro pe an, adică 17% din preţul lor de fabrică.

"Problema nu este doar a României. Aceeaşi formulă, aplicată celor mai recente date Eurostat, dă o notă totală de circa 18,9 miliarde de euro pe an la nivelul Uniunii. Doar patru state ating ţinta de colectare de 65%, iar toate patru ar plăti, totuşi", se precizează în analiza de specialitate.

Principala recomandare a realizatorilor studiului este ca România să se opună introducerii taxei şi să ceară scoaterea acesteia din pachetul aflat în negociere, în toate etapele discuţiilor despre viitorul buget multianual.

"Dacă taxa rămâne totuşi în pachet, România ar trebui să ceară cel puţin înlocuirea metodei de calcul: baza ar trebui să fie cantitatea de deşeuri efectiv generate, pe care Comisia o estimează deja pentru fiecare stat membru, minus cantitatea colectată. Indexarea automată ar trebui eliminată şi ea. Nici această variantă nu oferă o garanţie, fiindcă nimic nu împiedică majorarea cotei: ea a urcat deja de la 2 la 2,25 euro. Indiferent de rezultatul negocierilor, România trebuie să îşi pună la punct statisticile. Taxa s-ar calcula pe cifrele Eurostat, iar Eurostat nu a mai publicat date pentru România după anul de referinţă 2021. Într-un sistem în care fiecare tonă de colectare nerecunoscută la audit costă 2.250 de euro, calitatea raportării devine o chestiune de bani publici", afirmă sursa citată.