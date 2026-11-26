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Niculescu a explicat că, până la sfârșitul anului, prin Ministerul Finanțelor sunt derulate finanțări de 600 de milioane de euro pentru capacități de producție, cercetare și industria de apărare, scrie news.ro.

„Ca jurnalist și ca diplomat, am învățat că neîncrederea nu apare doar acolo unde oamenii au păreri diferite. Apare mai ales acolo unde oamenii nu vorbesc aceeași limbă și câteodată parcă vorbim limbi diferite. Adică la stat se vorbește despre proceduri, despre avize, despre hârtii. Foarte importante hârtiile, să nu le neglijăm. Dumneavoastră vorbiți în cifre, vorbiți în termene, vorbiți în costuri, iar cetățeanul, românii, vor să vadă că lucrurile pur și simplu funcționează. Adică nu cred că au nevoie de atâta discuție. Au nevoie de rezultate”, a afirmat Luca Niculescu, joi, la Forumul Bunei Guvernări 2026, organizat de Romanian Business Leaders.

Cele trei teme propuse premierului

El a menționat că cei prezenți la acest eveniment i-au propus trei teme de discuție.

„Prima este legătura dintre calitatea guvernării, competitivitatea economiei și costul capitalului, iar prima de risc este prețul neîncrederii. Acest preț nu-l plătește doar statul, doar administrația centrală. Îl plătește primăria care se împrumută pentru o stație de epurare. Îl plătește antreprenorul. Dumneavoastră, care luați credit pentru o linie de producție. Aș spune că, de fapt, neîncrederea o plătim toți, iar încrederea o câștigăm împreună”, a declarat premierul.

El a precizat că România a atras 4,5 miliarde de euro de pe piețele internaționale în condiții mai bune, după învestirea Guvernului.

„Ca semn al încrederii, aș da o singură cifră: la două săptămâni după instalarea noului guvern, România a atras 4,5 miliarde de euro de pe piețele internaționale, în condiții mai bune de guvernare. Am mai atras niște fonduri de atunci, tot așa, în condiții destul de bune. Eu privesc asta, sincer, ca pe un semnal de încredere. Ne-am propus revenirea la perspectiva stabilă a ratingului în cel mult 12 luni. Deci agențiile de rating vor veni aici în primele luni ale anului viitor”, a explicat Luca Niculescu.

El a adăugat că, în perioada următoare, trebuie adoptat bugetul, care să fie unul realist.

„Trebuie să adoptăm bugetul, să fie un buget realist care să meargă pe această linie subțire. Adică, pe de o parte, să continuăm să reducem deficitul. Nu se poate să mergem în altă direcție, dar, pe de altă parte, să ținem cont și de nevoile oamenilor și ale economiei. Venim după ani foarte grei. Este greu să spui că lucrurile merg în aceeași direcție, că oamenii vor trebui să sufere și mai mult”, a transmis premierul Niculescu.

El a subliniat că vestea bună pentru companii este că, de la 1 ianuarie, va fi eliminat impozitul minim pe cifra de afaceri.

„Pentru companii, cred că o veste bună este că de la 1 ianuarie va fi eliminat impozitul minim pe cifra de afaceri. Adică nu putem să cerem să investiți, să creați locuri de muncă, în timp ce vă impozităm indiferent de profitul realizat. Facem ordine în propriile cheltuieli. Combatem mai eficient evaziunea fiscală. Sunt zilnic în dialog cu ministrul Finanțelor și cu cei de la ANAF pentru a găsi soluții și sunt soluții pe care le-am identificat. Reducerea deficitului nu este suficientă. România are nevoie de o creștere economică și de o economie mai competitivă”, a afirmat Luca Niculescu.

România, progrese importante după aderarea la UE

El a explicat că, în cei 20 de ani de apartenență la Uniunea Europeană, România a făcut progrese extraordinare.

„Și în aproape 20 de ani de apartenență la Uniunea Europeană am făcut progrese extraordinare și aș vrea să nu uităm niciodată, totuși, să vorbim și despre progresele pe care le-am făcut, că avem întotdeauna tendința să ne focalizăm pe fotografia de moment, ceea ce li se întâmplă multora. Dar cât de mult a crescut România în această perioadă, chiar dacă, sigur, și o spun de fiecare dată, creșterile sunt inegale, chiar dacă există decalaje mari în această țară, totuși, creșterea este impresionantă”, a explicat premierul.

Luca Niculescu consideră că România trebuie să treacă la o economie „care produce, inovează și exportă”.

„Deci trebuie să trecem de la o economie care cumpără mai mult decât produce la una care produce, livrează, inovează și exportă. Și până la sfârșitul acestui an, prin Ministerul Finanțelor derulăm finanțări de 600 de milioane de euro pentru capacități de producție, cercetare, industrie de apărare, foarte important pentru românii din diaspora, pentru cei care vor să-și deschidă o afacere aici în țară”, a arătat Luca Niculescu.

Premierul a susținut că, în viitorul buget al Uniunii Europene, România nu trebuie să discute neapărat cât a absorbit, ci care au fost rezultatele concrete ale absorbției.

România ar putea primi 60 de miliarde de euro de la UE

„Există propunerea Comisiei Europene pentru România în viitorul buget al Uniunii de circa 60 de miliarde de euro. Vedem cum se așează aceste fonduri și după discuțiile din aceste zile de la Consiliul European, iar banii vor fi legați tot mai mult de obiective atinse, de reforme realizate. Adică va trebui să vorbim nu neapărat despre cât am absorbit, va trebui să vorbim despre ce rezultate concrete a produs această absorbție”, a mai transmis premierul Niculescu.

El a adăugat că investitorii „nu caută neapărat facilități, neapărat stimulente sau nu întotdeauna sau când sunt, sunt punctuale”.

„Deci ei vor un stat care funcționează, caută instituții competente, caută oameni cu care pot dialoga, evident, oameni care își respectă angajamentele, caută infrastructură, în ultima vreme caută energie la prețuri competitive, caută forță de muncă bine pregătită. Deci acum pledez din nou pentru o cauză pe care o știu. Aderarea României la OECD, care sper că se va întâmpla curând, este în acest context foarte importantă, dar nu este un punct final. Este startul unei noi etape, pentru că ce vreau cel mai mult de la această aderare este să ne îmbunătățească, sigur, dincolo de faptul că va aduce investiții mai bune, capacitatea administrativă, pentru că este o foarte bună școală de guvernare și sper să știm să profităm de ea”, a mai declarat premierul.

Potrivit acestuia, competitivitatea nu poate fi despărțită de geopolitică.

„Statele Unite și China concurează pentru tehnologie, materii prime, capacități de producție. Europa poate ține pasul dacă acționează împreună, adică dacă noi, statele europene, acționăm împreună. Avem 70% din exporturile României care merg în Uniunea Europeană. Este piața noastră cu aproape 450 de milioane de consumatori și vreau să fim tot mai prezenți în această piață. Și, desigur, pentru orice investitor, securitatea este esențială. Apartenența la NATO, parteneriatul cu Statele Unite, rolul nostru la Marea Neagră sunt atuuri importante ale României”, a subliniat Luca Niculescu.

El a explicat cum poate fi recunoscută performanța în administrație.

„Am evaluat multă vreme activitatea instituțiilor prin numărul de documente produse, de proceduri îndeplinite, prin procesul de execuție a bugetului. Sigur, sunt repere importante, dar trebuie să măsurăm și în chestiuni foarte concrete. Cât timp îi ia unui cetățean să obțină un document, unei firme să primească o autorizație? Deci acestea sunt lucruri esențiale. Deci ceea ce vreau este să introducem indicatori clari de performanță adaptați instituțiilor, să evaluăm periodic rezultatele și, evident, să le facem publice. Transparența este importantă și, de asemenea, trebuie să știm și să recunoaștem performanța, pentru că avem de multe ori oameni foarte buni în administrația românească. Am avut ocazia să-i întâlnesc în anii aceștia în care am lucrat pentru a coagula forțele pentru aderarea la OECD. Sunt oameni foarte buni despre care vorbim foarte puțin”, a declarat Luca Niculescu.

„Atuul principal al României sunt oamenii ei”

El a susținut că atuul principal al României îl reprezintă oamenii săi.

„Atuul principal al României sunt oamenii ei. Sunteți dumneavoastră, antreprenorii care au investit chiar când era greu, chiar și mai greu decât acum, funcționarii care țin instituțiile în funcțiune în luni de criză și românii, românii de acasă, românii din diaspora care continuă să creadă în această țară. După cum spuneam, încrederea este unul dintre motoarele principale ale oricărei societăți și, evident, vouă tuturor și nouă tuturor ne datorăm un stat care funcționează mai bine și cred că după aceasta trebuie să ne judecați. După aceasta ne veți judeca, sunt foarte sigur, după rezultatele pe care le vom aduce”, a declarat Luca Niculescu.