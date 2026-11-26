„Greaua moștenire” de la Ministerul Agriculturii. Ce datorii a acumulat instituția. Barbu: Avem nevoie de un miliard de lei
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că instituţia pe care o conduce are o datorie de 1,5 miliarde lei, după ce au fost anunţate scheme de ajutor de stat, fără să fie prevăzut şi bugetul necesar.
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"În momentul de faţă, Ministerul Agriculturii a fost lăsat cu o datorie de 1,5 miliarde de lei. Nu vreau să acuz colegii mei care au fost miniştri, dar să pui fermierii pe drumuri, să le dai speranţe, să scoţi anumite scheme de ajutor de stat - şi aici vorbim în sectorul de porc, în sectorul bovin din România - şi să nu ai prevederi bugetare şi să faci o evaluare a acestor documente depuse de către fermieri... poate crea mari litigii între Ministerul Agriculturii şi fermierii români", a spus el, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute, joi, la Palatul Victoria, relatează Agerpres.
Barbu a menţionat că fostul ministru interimar al Agriculturii Tanczos Barna a lansat anumite mecanisme de susţinere, dar fără prevederi bugetare. Pe de altă parte, Barbu a subliniat că nu este vina lui Tanczos Barna, ci a fostului premier.
"Nu este el de vină, este domnul prim-ministru, pentru hotărârile de guvern privind alocarea din Fondul de rezervă; aşa cum a legiferat Parlamentul României de a acorda aceste sume fermierilor români, nu au fost puse în Guvernul României şi în bugetul Ministerului Agriculturii. Noi nu trebuie să ne dezamăgim fermierii. Noi nu trebuie să le dăm speranţe fără să avem surse financiare. Noi trebuie să avem un dialog corect şi să le explicăm, aşa cum am făcut şi astăzi în şedinţa de Guvern, unde avem sursele necesare, de 314 milioane de lei pentru a plăti diferenţa de cost la îngrăşământ utilizat în agricultură", a spus el.
Ministerul Agriculturii are nevoie de un miliard de lei pentru plata ajutoarelor către fermieri și pentru a închide anul
Florin Barbu a declarat că Ministerul are nevoie de cel puţin un miliard de lei pentru a putea plăti schemele de ajutor promise fermierilor români şi pentru a "închide anul". El a subliniat că banii nu sunt necesari pentru salarii, având în vedere că Ministerul Agriculturii a făcut "cea mai mare economie" la fondul de salarii încă din 2024.
"Ministerul Agriculturii a fost primul minister care a făcut reorganizarea. Ni s-a dat o diferenţă să scădem cu 10% fondul de salarii, iar Ministerul Agriculturii a scăzut cu 14%. (...) Sunt convins că domnul prim-ministru, domnul Nazare, domnul vicepremier Neacşu vor lua o decizie şi cred că în luna decembrie se vor pune la masă, să vedem cum putem acoperi aceste găuri lăsate. Ori din Fondul de rezervă, ori printr-o rectificare bugetară", a afirmat ministrul.
În altă ordine de idei, Barbu s-a declarat convins că Politica Agricolă Comună va beneficia de alocări mai mari în următorul buget multianual european.
"În calitatea mea de ministru, îmi doresc un buget foarte mare pentru politica agricolă comună. Dar ce pot să vă garantez aici, astăzi, este că va fi mai mare decât cel din 2021-2027", a spus el.
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