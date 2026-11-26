România depășește Germania și Italia și devine cel mai mare producător de biciclete fără motor din Uniunea Europeană
Statele membre ale Uniunii Europene au produs anul trecut un număr de 10,4 milioane de biciclete, dintre care 8,8 milioane au fost biciclete fără motor, arată datele publicate joi de Eurostat cu ocazia Zilei Mondiale a Transportului Sustenabil.
Generează rezumat cu AI
Comparativ cu 2024, producţia de biciclete fără motor a blocului comunitar a crescut cu 4,3%, de la 8,5 milioane, până la 8,8 milioane de unităţi. Totuşi, faţă de 2015, producţia a scăzut cu 35,7%, de la 13,7 milioane de unităţi.
Pe baza datelor disponibile, în 2025, cel mai mare producător de biciclete fără motor din UE a fost România, cu 2,1 milioane de unităţi, urmată de Italia şi Germania, ambele cu câte 1,2 milioane de unităţi, Portugalia (800.000 de unităţi) şi Polonia (600.000 de unităţi).
În cazul bicicletelor motorizate sau cu asistenţă la pedalare, Germania a fost cel mai mare producător, cu 400.000 de unităţi. Aceasta a fost urmată de Ţările de Jos, cu 300.000 de unităţi, Cehia şi Austria, cu aproximativ 150.000 de unităţi fiecare, şi Bulgaria, cu 120.000 de unităţi.
În fiecare an, pe 26 noiembrie se sărbătoreşte Ziua Mondială a Transportului Sustenabil. Această zi subliniază rolul important al sistemelor de transport sigure, accesibile (ca preţ şi disponibilitate) şi sustenabile în susţinerea unei creşteri economice durabile, îmbunătăţirea bunăstării sociale a populaţiei şi consolidarea cooperării internaţionale şi a comerţului între ţări.
Video recomandate
România pierde din producția auto. Dacia a mutat deja din modele în fabrici din străinătate
România pierde din producția auto. Dacia a mutat deja din modele în fabrici din străinătate
Cinci persoane, condamnate la închisoare în cazul copilului de 3 ani mort în fosa septică din curtea unei școli din Iași
Președintele AUR, George Simion, a fost chemat la Parchetul General, unde procurorii l-au pus oficial sub acuzare pentru instigare publică
Alertă sanitară la o grădiniță din Iași
Primarul din Baia Mare, Ioan Doru Dăncuș, mărturie despre atacul de tip mafiot
Președintele României a anunțat când crede că s-ar putea face pace în Ucraina: Iarna „avantajează” Rusia
Primarul orașului Baia Mare, Ioan Doru Dăncuș, susține că a fost sechestrat, drogat, umilit și filmat pentru a fi șantajat
George Simion, la Parchetul General: Mi-a fost schimbată încadrarea în inculpat. Liderul AUR acuză un dosar cu miză politică
Este sezonul Crăciunițelor, iar cultivatorii lucrează neîncetat pentru a onora comenzi din toată țara
Miss România a stârnit controverse la Miss Universe cu un costum inspirat din operele lui Brâncuși
Recomandările noastre
Vezi articolele pe care ți le-am pregătit