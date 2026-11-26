Generează rezumat cu AI

Evenimentul de joi, 26 noiembrie, a marcat 80 de ani de existență ai UNICEF la nivel internațional și 35 de ani de activitate a organizației în România.

În discursul pe care l-a susținut, Mirabela Grădinaru a amintit că România a fost printre primele țări care au aderat la convenția ONU privind drepturile copilului.

„În urmă cu peste trei decenii, România a fost printre primele state care au ratificat convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului. A fost un angajament important prin care ne-am asumat că fiecare copil, indiferent de locul în care se naște, de familia din care provine sau de dificultățile pe care le întâmpină, merită protecție, educație, sănătate și șanse egale”, a declarat Mirabela Grădinaru.

Partenera președintelui României afirmă că s-au făcut pași înainte și că, în ultimii ani, s-a înțeles mai bine cât de important este ca un copil să crească într-un mediu sigur, să poată merge la școală și la medic și să fie ajutat atunci când este vulnerabil.

„Astăzi avem motive să privim cu încredere la progresele făcute”, a spus Mirabela Grădinaru.

Ea a precizat că la aceste rezultate au contribuit instituțiile statului, partenerii internaționali și societatea civilă. A adăugat însă că munca nu s-a terminat.

„În acest parcurs, cooperarea dintre instituțiile statului, partenerii internaționali și societatea civilă au avut un rol important, dar știm cu toții că mai sunt multe de făcut în spatele statisticilor”, a afirmat ea.

ProTV

Copiii care încă au nevoie de sprijin

Mirabela Grădinaru a descris situația copiilor care trăiesc greutăți și a spus că aceștia au nevoie de mai mult decât de ajutor material.

„Sunt copii care merg la culcare cu grija zilei de mâine, copii care se simt singuri, care nu au acces la servicii de sprijin sau care se confruntă cu violența, discriminarea și lipsurile. Sunt copii care au nevoie nu doar de ajutor, ci și de cineva care să îi vadă, să îi asculte și să le dea încredere”, a declarat partenera președintelui.

Ea a spus că aceasta este una dintre cele mai importante responsabilități ale societății. Mesajul ei a fost că șansele unui copil nu trebuie să depindă de locul sau de familia în care s-a născut.

„Să nu lăsăm niciun copil în urmă și să nu permitem ca șansele lui în viață să fie hotărâte de împrejurările în care s-a născut”, a spus ea.

De asemenea, Mirabela Grădinaru a spus că banii puși în educație, sănătate și protecție socială nu înseamnă doar cheltuieli. În opinia ei, sunt o investiție în viitorul oamenilor.

„Investițiile în educație, sănătate și protecție socială sunt, înainte de toate, investiții în oameni. Înseamnă să le oferim copiilor nu doar condiții mai bune astăzi, ci și posibilitatea de a deveni adulți încrezători, responsabili și liberi să își construiască propriul viitor”, a afirmat ea.

Mirabela Grădinaru: Adulții au ce învăța de la copii

Partenera președintelui mai este de părere că adulții au ce învăța de la copii, deoarece aceștia privesc lumea cu sinceritate, pun întrebări cu curaj și au speranță. Ea a cerut ca vocea lor să conteze în deciziile despre viitor.

„Trebuie să facem loc, să vorbească și, mai ales, să îi ascultăm cu adevărat, pentru că o lume construită pentru copii nu poate fi imaginată fără vocea lor”, a spus partenera președintelui.

„La această aniversare, cred că cel mai frumos omagiu pe care îl putem aduce tuturor celor care au contribuit de-a lungul timpului la îmbunătățirea vieții copiilor este să reînnoim propriul angajament față de fiecare dintre ei. Să construim o Românie în care niciun copil să nu se simtă singur, uitat sau lipsit de șanse, o Românie în care fiecare copil să poată crește cu încredere, cu bucurie și cu speranța unui viitor mai bun”, a precizat Mirabela Grădinaru.

Ea a încheiat spunând că felul în care îi îngrijim pe copiii de azi arată ce fel de societate vrem să fim în viitor.

„Pentru că fiecare copil merită să aibă o copilărie fericită, iar felul în care avem grijă de copiii de astăzi spune, poate mai mult decât orice altceva, ce fel de societate ne dorim să fim mâine. La mulți ani, UNICEF! La mulți ani tuturor celor care, prin munca și dăruirea lor, contribuie la o lume mai bună pentru copii!”, a mai transmis Mirabela Grădinaru.