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În demersul său, Claudia Chiriță urmărește evoluția căsătoriilor și a divorțurilor din România, din 1990 până în 2025, și le compară cu datele din celelalte state membre ale Uniunii Europene. Totodată, ea a verificat statisticile oficiale și a calculat inclusiv raportul dintre numărul divorțurilor și cel al căsătoriilor, un indicator care nu este publicat în mod obișnuit în această formă.

„Șapte din 10 căsnicii se destramă”, un mit

În 2025, numărul divorțurilor a reprezentat 17,3% din numărul căsătoriilor înregistrate în același an. Raportat la aceste cifre, rezultă aproximativ 17 divorțuri la fiecare 100 de căsătorii, adică un raport de aproape unu la șase. Procentul nu arată însă câte dintre căsniciile încheiate în 2025 s-au destrămat, deoarece divorțurile înregistrate într-un an pot proveni din căsătorii încheiate cu mult timp în urmă.

Acest raport a atins cele mai ridicate valori în 1998, când a fost de 24,2%, și în 2011, când a ajuns la 24,1%. Cel mai scăzut nivel a fost înregistrat în 2024, respectiv 16,1%. Chiar și în anii cu cele mai mari valori, raportul nu a depășit 25 de divorțuri la 100 de căsătorii.

Raportul privind divorțul în România 2026, avocatchirita.ro

În România, un cuplu divorțează la fiecare 24 de minute

În 2025, în România au fost înregistrate 21.479 de divorțuri, ceea ce înseamnă o medie de 58,8 divorțuri pe zi sau unul la fiecare 24 de minute. Prin urmare, afirmația potrivit căreia în țara noastră are loc un divorț la fiecare șapte minute este departe de realitate. Un asemenea ritm ar însemna peste 75.000 de divorțuri pe an, de aproape trei ori și jumătate mai multe decât numărul înregistrat efectiv. De altfel, din 1990 până în prezent, România nu a avut niciun an în care numărul divorțurilor să depășească 40.000.

Claudia Chiriță avertizează: „Cifrele exagerate fac rău”

Avocata Claudia Chiriță atrage atenția că răspândirea unor cifre exagerate poate influența inclusiv deciziile oamenilor.

„Cifrele exagerate fac rău concret. Am văzut oameni care tratau divorțul ca pe o fatalitate statistică, «oricum se termină toate», și renunțau prea repede la o căsnicie care se mai putea repara. Am văzut și oameni care rămâneau într-o relație toxică pentru că divorțul li se părea un eșec rar și rușinos. Adevărul e la mijloc: majoritatea căsniciilor din România nu se termină în instanță sau la notar. Cele care se termină merită însă un proces făcut cu cap, nu cu panică”, spune avocata.

Cum a ajuns divorțul aproape „imposibil” în România

Datele actuale capătă un alt sens dacă privim evoluția divorțurilor din șaptezeci de ani.

La începutul anilor '60, România avea una dintre cele mai ridicate rate ale divorțurilor din Europa: două divorțuri la 1.000 de locuitori, peste media actuală a Uniunii Europene.

În octombrie 1966, regimul comunist a înăsprit drastic condițiile în care putea fi desfăcută o căsătorie. Divorțul a devenit posibil doar în cazuri considerate întemeiate.

Efectul s-a văzut rapid în statistici. Rata divorțurilor a scăzut de la 1,9 la 1.000 de locuitori în 1965 la 1,3 în 1966. Pentru 1967, Eurostat nu raportează o valoare, iar în 1968 rata ajunsese la numai 0,2 la 1.000 de locuitori, de aproape zece ori mai mică decât în 1965.

Pe măsură ce restricțiile au fost aplicate cu mai „puțină strictețe”, numărul divorțurilor a început să crească din nou: rata a ajuns la 0,4 la mie în 1970 și la 1,6 la mie în 1975. La sfârșitul anilor '80, România revenise la niveluri apropiate de cele din Europa de Vest.

Ce s-a întâmplat cu divorțurile după 1990

După căderea regimului comunist, evoluția divorțurilor a trecut prin mai multe etape.

Între 1990 și 2000, numărul divorțurilor a variat între aproximativ 29.000 și 40.000 pe an. Cel mai ridicat nivel al perioadei a fost înregistrat în 1998, când au fost consemnate 39.985 de divorțuri, pe fondul unei perioade marcate de dificultăți economice, restructurări și șomaj.

În următoarele două decenii, între 2000 și 2019, numărul anual s-a menținut, în general, între 31.000 și 36.000. O creștere vizibilă a apărut în 2011, când au fost înregistrate 35.780 de divorțuri. În acel an, noul Cod civil a extins posibilitatea desfacerii căsătoriei pe cale administrativă sau la notar.

În perioada 2020–2025, numărul divorțurilor a scăzut. În primul an al pandemiei, acesta a coborât de la 30.197 la 22.785, cu aproximativ un sfert. Nivelul nu a mai revenit ulterior la cel de dinaintea pandemiei. În 2024 au fost înregistrate 20.692 de divorțuri, cel mai mic număr din perioada analizată, iar în 2025 s-a observat o ușoară creștere, până la 21.479.

România, printre țările UE cu cele mai puține divorțuri raportat la numărul de căsătorii

Raportul privind divorțul în România 2026, avocatchirita.ro

Datele Eurostat pentru 2024, ultimul an pentru care există statistici comparabile la nivel european, arată că România se numără printre țările în care oamenii se căsătoresc cel mai des și divorțează cel mai rar.

Țara noastră a avut a doua cea mai mare rată a căsătoriilor din Uniunea Europeană, cu 5,3 căsătorii la 1.000 de locuitori, după Letonia. În același timp, a înregistrat a treia cea mai mică rată a divorțurilor, de 1,1 la 1.000 de locuitori. Media Uniunii Europene a fost de 1,6 divorțuri la 1.000 de locuitori.

Raportul privind divorțul în România 2026, avocatchirita.ro

Punând în raport cele două rate, avocata a calculat un indicator care nu este publicat în mod obișnuit în această formă: numărul divorțurilor la 100 de căsătorii. România are cel mai mic raport din UE, de 20,8 divorțuri la 100 de căsătorii. La polul opus se află Lituania și Finlanda, unde indicatorul depășește 55. În Italia, raportul este de 44,8.

Poziția României în clasamentul european s-a îmbunătățit în timp. În 2001, țara noastră ocupa locul al nouălea între statele cu cele mai puține divorțuri raportat la numărul de căsătorii. În 2010 ajunsese pe locul al optulea, în 2019 pe locul al cincilea, iar în 2024 a urcat pe primul loc.

Mai puține divorțuri nu înseamnă neapărat căsnicii mai fericite

Totuși, o rată redusă a divorțurilor nu înseamnă automat că românii au căsnicii mai fericite. Avocata identifică mai multe explicații posibile pentru diferența dintre statisticile oficiale și situația reală a cuplurilor.

Mulți soți ajung să trăiască separat ani întregi, uneori unul în România și celălalt în străinătate, fără să încheie oficial căsătoria.

O altă explicație ține de divorțurile pronunțate în alte țări. INS le include în evidențele din România doar dacă sunt transcrise în actele de stare civilă, iar o parte dintre românii divorțați în străinătate nu fac acest demers.

Costurile unei despărțiri pot reprezenta, de asemenea, un obstacol. În cazul cuplurilor care au o locuință comună sau credite de achitat, separarea poate avea consecințe financiare importante.

Claudia Chiriță: „Statisticile prind doar divorțurile, nu și despărțirile”

„Statisticile prind doar divorțurile, nu și despărțirile. În cabinet vin frecvent oameni separați de fapt de cinci, zece ani, care descoperă abia la o moștenire, la vânzarea unei case sau la un credit că sunt încă, juridic, căsătoriți, cu tot ce înseamnă asta pentru bunurile comune. Codul civil permite divorțul și pentru separarea în fapt de cel puțin doi ani, iar acest motiv e mult mai util decât cred oamenii”, spune Claudia Chiriță.