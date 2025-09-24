Acord între România și Ucraina pentru ajutor reciproc în caz de situații de urgență. ”Are ca scop salvarea de vieți omenești”

Guvernul va ratifica joi Acordul între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor situaţiilor de urgenţă, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 2024.

"Prin acest document se creează cadrul juridic bilateral necesar pentru ca România şi Ucraina să îşi acorde ajutor reciproc, la cerere, în cazul iminenţei/producerii unei situaţii de urgenţă ale cărei efecte nu ar putea fi înlăturate în totalitate prin eforturile şi mijloacele statului Părţii al cărui teritoriu este ameninţat/afectat. Ajutorul poate fi furnizat prin punerea la dispoziţia Părţii Solicitante a unor echipe de acordare a ajutorului, echipament, asistenţă şi informaţii, precum şi orice fel de acţiuni de răspuns, expertiză, operaţiuni de căutare şi salvare, care au ca scop salvarea de vieţi omeneşti, protejarea sănătăţii publice, limitarea pagubelor materiale şi a valorilor culturale, precum şi a efectelor secundare, recunoscute de către Părţi, în cazul iminenţei/producerii unei situaţii de urgenţă", se menţionează în expunerea de motive a proiectului de lege, care urmează fie aprobat în ședința de Guvern de joi.

Vor fi aprobate şi două proiecte de lege pentru aprobarea contractelor de finanţare - cofinanţări aferente Mecanismului de redresare şi rezilienţă pentru liniile feroviare Cluj-Napoca-Episcopia Bihor şi, respectiv, CF Caransebeş-Arad - dintre România şi Banca Europeană de Investiţii.

Guvernul va aproba prin ordonanţă de urgenţă instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare.

Plafonarea adaosului comercial la alimente, prelungită cu 6 luni

Pe acest subiect, prim-ministrul Ilie Bolojan a anunţat, miercuri, că Guvernul va aproba joi prelungirea cu 6 luni a măsurii privind plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare de bază.

Va fi aprobat şi un proiect de hotărâre privind exproprierile aferente lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sibiu Făgăraş", Tronson 4.

"Pentru prezentul act normativ este necesară aprobarea sumei cu titlu de despăgubire, în valoare de 789,49 mii lei, aferentă unui număr de 1.260 imobile, în suprafaţă totală de 220.235 mp, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul proiect de act normativ", se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Printr-o altă hotărâre, Executivul va aproba Normele privind accesul la propriul dosar de paşapoarte.

"Proiectul de act normativ reglementează accesul persoanelor îndreptăţite la propriul dosar de paşapoarte, acces ce constă în studierea nemijlocită a dosarului şi eliberarea de copii de pe actele dosarului, care privesc propria persoană. (...) Având în vedere faptul că până la acest moment nu a existat un act normativ care să reglementeze accesul la dosarele de paşapoarte pentru a facilita accesul cetăţenilor la acest drept, au fost aplicate, prin similitudine, reguli normative şi procedurale conţinute de acte normative ce stabilesc accesul la dosare/documente având un alt specific decât cel de paşapoarte. Spre exemplu, cele conţinute de OUG nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, ordonanţă care are, însă, un alt obiect de reglementare, aceasta vizând dosarele întocmite de fosta Securitate şi de către alte structuri de represiune ale regimului totalitar comunist, indiferent de suport. (...) Este important de relevat faptul că dosarele de paşapoarte nu se limitează, raportat la conţinutul acestora, la anul 1989, astfel după cum este cazul dosarelor ce fac obiectul OUG nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii", se arată în nota de fundamentare.

Măsuri pentru gestionarea proiectelor PNRR

Conform notei de fundamentare menţionată, în unele dosare de paşapoarte există şi unele documente al căror regim juridic poate fi asociat/asimilat cu cel al înscrisurilor ce fac obiectul OUG nr. 24/2008, acestea urmând a fi transmise, în continuare, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii după adoptarea, publicarea în Monitorul Oficial şi intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului pentru aprobarea Normelor privind accesul la propriul dosar de paşapoarte (modalitatea de cooperare urmând a fi formalizată printr-un act asumat de Direcţia generală de paşapoarte şi Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii).

Executivul va aproba şi un proiect de hotărâre pentru stabilirea statelor autorităţilor emitente ale permiselor de conducere naţionale ai căror titulari pot conduce pe teritoriul României fără deţinerea unui permis de conducere internaţional, precum şi a perioadelor de conducere.

"Prin proiectul de act normativ sunt stabilite statele autorităţilor emitente ale permiselor de conducere pentru care România recunoaşte aceste documente, dintre cele cu care România are parteneriate strategice sau dintre cele care sunt membre ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord sau ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, fără condiţionarea deţinerii unui permis de conducere internaţional, în condiţii de reciprocitate, precum şi perioadele pentru care operează recunoaşterea în trafic a respectivelor permise de conducere, menţionate în anexă", conform notei de fundamentare.

Va fi aprobată, prin memorandum, aprobarea iniţierii negocierilor pentru încheierea unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind Programul vacanţă şi muncă.

Tot prin memorandum va fi autorizată continuarea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare/ contractelor de achiziţie/procedurilor de achiziţie care intra sub incidenţa prevederilor OUG nr. 41 /2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din PNRR şi din fonduri publice naţionale, aflate în responsabilitatea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din cadrul Componentei C14-Buna guvernanţă şi Componentei C7-Transformarea digitală.

