Liderii coaliției, față în față marți, ora 13:00. Plafonarea, reforma administrației și decizia CCR complică negocierile

23-09-2025 | 09:27
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Ședință a coaliției marți, de la ora 13. Printre subiectele pe care le-ar putea aborda se numără plafonarea la raft, reforma administrației sau decizia CCR legată de legile din pachetul doi.

Adrian Popovici

Liderii coaliției se reunesc marți, la ora 13:00, pentru a tranșa câteva dintre cele mai tensionate subiecte de pe agenda guvernamentală. În ultima perioadă, partidele de la guvernare au avut opinii diferite în ceea ce privește menținerea plafornării la raft sau reforma administrației.

Întâlnirea are loc cu o zi înainte ca Curtea Constituțională să judece contestațiile depuse de AUR în cazul a patru legi din pachetul doi de măsuri fiscale. În plus, alegerile pentru Primăria Capitalei au dus la creșterea tensiunilor între membrii coaliției.

În ultimele săptămâni, plafonarea la raft a creat tensiuni în coaliție. PSD își dorește ca măsura să continue, asta în timp ce Ilie Bolojan și PNL și-ar dori ca aceasta să nu mai fie prelungită de la 1 octombrie.

Luni, 22 septembrie, PSD a forțat prelungirea plafonării pentru alimente și a anunțat că a depus un amendament la Senat.

nicusor dan
Nicușor Dan a convocat ședința CSAT, joi, la Cotroceni. Pe agendă, doborârea dronelor care intră în spaţiul aerian naţional

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir a precizat că va retrage amendamentul, dacă premierul Ilie Bolojan va renunţa „la ambiţia de a nu plafona adaosul comercial”.

„Dacă mâine, în coaliţie, se decide ca domnul prim-ministru să renunţe la ambiţia de a nu plafona adaosul comercial, eu cred că nu avem niciun motiv să nu retragem acest amendament. Nu forţăm nicio mână, pentru că plafonarea adaosului comercial la 17 produse nu aduce nicio implicaţie bugetară. Aici nu discutăm despre a reduce cheltuieli sau a reduce personal, ci pur şi simplu este o măsură de protecţie a oamenilor, în primul rând a celor cu venituri mici şi mijlocii, medii împotriva acestui val de scumpiri care ne va aştepta în această perioadă. Îmi doresc să existe în momentul ăsta înţelepciune la premierul Bolojan şi să înţeleagă că pur şi simplu această măsură este una de care populaţia chiar are nevoie”, a explicat Zamfir.

Un alt subiect intens discutat în spaţiul politic, deşi nu s-a ajuns la nicio decizie, este stabilirea datei pentru alegerile pentru primar general al Capitalei. Termenul legal pentru stabilirea datei a expirat la începutul lunii septembrie.

Reforma administrației, motiv de controverse

Premierul Ilie Bolojan insistă să taie 10% din posturile ocupate în primării şi în Consilii Judeţene, în timp ce PSD şi UDMR se opun. În schimb, cele două partide au propus o reducere de 10% a cheltuielilor, soluţie care evită disponibilizarea angajaţilor.

Mai mulţi primari PNL au contestat în interiorul partidului propunerea premierului Ilie Bolojan de a reduce numărul angajaţilor cu 10%, susţin surse politice. Iniţial, Ministerul Dezvoltării, condus de Cseke Attila, a propus o reducere cu 25% a grilei din administraţia locală, însă reforma viza doar posturile vacante.

„Era un fake în realitate, adică efectele de reducere erau aproape nule”, a reacţionat premierul Ilie Bolojan.

Practic, statul nu ar fi făcut nicio economie, din moment ce posturile oricum nu erau ocupate, ci figurau doar pe hârtie. În replică, Ilie Bolojan a cerut ca numărul posturilor ocupate să fie redus cu 10%, astfel încât statul să reducă cheltuielile cu administraţia publică locală. Asta înseamnă 13.000 de angajaţi concediaţi din primării şi consilii judeţene.

PSD, partidul care numără cei mai mulţi primari şi cei mai mulţi preşedinţi de Consilii Judeţene din România, s-a opus, dar a propus ca variantă alternativă reducerea cheltuielilor din primării şi CJ cu 10%, ceea ce ar fi evitat disponibilizările. În schimb, Ilie Bolojan a respins varianta PSD, pe motiv că primăriile care îşi gestionează corect bugetul ar fi afectate pe nedrept.

Ilie Bolojan așteaptă decizia CCR cu mandatul pe masă

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat recent, referindu-se la declaraţiile premierului Ilie Bolojan, că această chestiune „cu fluturatul demisiei” nu o consideră „o abordare constructivă şi serioasă”. Grindeanu a susţinut că demisia nu trebuie să fie o pârghie de şantaj politic.

Grindeanu a fost întrebat dacă se aşteaptă la un gest de onoare din partea premierului Ilie Bolojan în cazul în care CCR declară neconstituţonal pachetul privind pensiile magistraţilor.

„Chestiunea cu fluturatul demisiei, chestiunea asta eu nu o consider a fi o abordare constructivă şi serioasă. Asta nu e o treabă pe care să o spui la fiecare întâlnire. (...) Demisia nu trebuie să fie o pârghie de şantaj politic că presiunea asta pe care o pui, nu neapărat în cazul ăsta, pe CCR nu cred că e o abordare neapărat constructivă. Acolo sunt nouă judecători ai CCR care vor lua decizia în funcţie de cât e sau nu e de constituţională o lege”, a declarat Grindeanu.

Ilie Bolojan a fost întrebat dacă îşi înaintează demisia în situaţia în care judecătorii CCR declară neconstituţional proiectul de lege care schimbă condiţiile de pensionare în cazul judecătorilor şi procurorilor şi care a fost atacat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

„Haideţi să vedem ce va decide Curtea Constituţională! Consider că acest proiect respectă aspectele care ţin de constituţionalitate pentru că am încercat să ţinem cont de toate deciziile pe care Curtea le-a luat în perioada anterioară şi să aşteptăm această decizie”, a răspuns prim-ministrul.

Un lot din A7 nu poate fi deschis din cauza unor suduri greșite. Investiții de milioane de lei sunt nefolosite în România

23-09-2025 08:56

