Revelionul se reinventează în orașe. Petrecerile tematice promit experiențe memorabile pentru noaptea dintre ani

Revelionul se apropie și cei mai mulți știu deja unde vor merge. Pentru cei care încă mai caută un loc interesant, organizatorii au oferte variate.

Petreceri inspirate de filme celebre, de anii de liceu, horoscop, tarot și simboluri ale destinului, menite să transforme trecerea dintre ani într-un moment special.

Revelionul nu mai înseamnă doar o masă festivă, ci o experiență memorabilă, cu teme, decoruri, momente interactive și spectacole gândite special pentru cea mai strălucitoare noapte.

Corespondent PRO TV: „Pentru că 2025 a fost un an greu pentru mulți dintre noi, organizatorii de petreceri vin de Revelion cu teme inspirate din horoscop, tarot și destin. Sunt petreceri gândite ca un nou început, cu decoruri simbolice și momente speciale, menite să îi ajute pe oameni să intre în noul an cu speranță. La această masă, în noaptea dintre ani, va sta o cititoare în tarot, care va oferi interpretări simbolice ale cărților pentru invitați.”

Răzvan Jijie – organizator de petreceri: „De asemenea, vom avea și o cabină telefonică, în care oamenii pot să își dea un mesaj pentru următoarele 6 luni, să-l primească automat pe e-mail sau pe WhatsApp, astfel încât să își seteze de pe acum intențiile și peste 6 luni să vadă dacă s-au întâmplat sau nu.”

Doritorii au de unde alege, de la petreceri inspirate din filme celebre, la seri dedicate anilor de liceu, până la stilul de viață italian.

Mihaela Tucaliuc – ospătar: „Tematica de anul acesta este viva la vita, vom petrece în stil italian, cu muzică italiană. Vom avea și DJ și muzică live. Meniul este, de asemenea, cu specific italian, începem cu antipasti, continuăm cu somon, apoi tagliata de vită și încheiem cu desertul nostru panna cotta. Avem și surprize pe care nu pot să le divulg.”

La capitolul băuturi, șampania rămâne vedeta serii, mai ales la miezul nopții, însă în meniuri apar tot mai des și cocktailuri personalizate.

Florin Sămăilă – manager restaurant: „Fiecare invitat va putea să-și aleagă ceea ce dorește din meniul nostru și poate alege dintre cocktailuri rafinate, șampanie, vin, orice dorește. Recomandarea noastră ar fi cocktailul brulee, care e făcut din tequila și deasupra are un zahăr caramelizat, seamănă cu creme brulee.”

Costurile diferă în funcție de locul ales. O simplă intrare la club pornește de la 250 de lei, în timp ce o masă de sărbătoare poate ajunge la aproximativ 900 de lei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













