Revelionul se reinventează în orașe. Petrecerile tematice promit experiențe memorabile pentru noaptea dintre ani

Stiri actuale
29-12-2025 | 20:04
×
Codul embed a fost copiat

Revelionul se apropie și cei mai mulți știu deja unde vor merge. Pentru cei care încă mai caută un loc interesant, organizatorii au oferte variate.

autor
Claudia Nițoi

Petreceri inspirate de filme celebre, de anii de liceu, horoscop, tarot și simboluri ale destinului, menite să transforme trecerea dintre ani într-un moment special.

Revelionul nu mai înseamnă doar o masă festivă, ci o experiență memorabilă, cu teme, decoruri, momente interactive și spectacole gândite special pentru cea mai strălucitoare noapte.

Corespondent PRO TV:Pentru că 2025 a fost un an greu pentru mulți dintre noi, organizatorii de petreceri vin de Revelion cu teme inspirate din horoscop, tarot și destin. Sunt petreceri gândite ca un nou început, cu decoruri simbolice și momente speciale, menite să îi ajute pe oameni să intre în noul an cu speranță. La această masă, în noaptea dintre ani, va sta o cititoare în tarot, care va oferi interpretări simbolice ale cărților pentru invitați.”

Răzvan Jijie – organizator de petreceri:De asemenea, vom avea și o cabină telefonică, în care oamenii pot să își dea un mesaj pentru următoarele 6 luni, să-l primească automat pe e-mail sau pe WhatsApp, astfel încât să își seteze de pe acum intențiile și peste 6 luni să vadă dacă s-au întâmplat sau nu.”

Citește și
horoscop
Horoscop săptămâna 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026. Ce aduc sfârșitul și începutul de an pentru zodii

Doritorii au de unde alege, de la petreceri inspirate din filme celebre, la seri dedicate anilor de liceu, până la stilul de viață italian.

Mihaela Tucaliuc – ospătar:Tematica de anul acesta este viva la vita, vom petrece în stil italian, cu muzică italiană. Vom avea și DJ și muzică live. Meniul este, de asemenea, cu specific italian, începem cu antipasti, continuăm cu somon, apoi tagliata de vită și încheiem cu desertul nostru panna cotta. Avem și surprize pe care nu pot să le divulg.”

La capitolul băuturi, șampania rămâne vedeta serii, mai ales la miezul nopții, însă în meniuri apar tot mai des și cocktailuri personalizate.

Florin Sămăilă – manager restaurant:Fiecare invitat va putea să-și aleagă ceea ce dorește din meniul nostru și poate alege dintre cocktailuri rafinate, șampanie, vin, orice dorește. Recomandarea noastră ar fi cocktailul brulee, care e făcut din tequila și deasupra are un zahăr caramelizat, seamănă cu creme brulee.”

Costurile diferă în funcție de locul ales. O simplă intrare la club pornește de la 250 de lei, în timp ce o masă de sărbătoare poate ajunge la aproximativ 900 de lei.

Sursa: Pro TV

Etichete: petreceri, revelion,

Dată publicare: 29-12-2025 20:04

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Transfer stelar pentru Radu Drăgușin! Echipa care luptă pentru semnătura lui
NEWS ALERT Transfer stelar pentru Radu Drăgușin! Echipa care luptă pentru semnătura lui
Citește și...
Deputat PSD: „Guvernul ar trebui să solicite CCR să se întrunească în şedinţă imediat după Revelion şi să ia o decizie”
Stiri Politice
Deputat PSD: „Guvernul ar trebui să solicite CCR să se întrunească în şedinţă imediat după Revelion şi să ia o decizie”

Deputatul PSD Adrian Câciu a declarat, luni, că Guvernul ar trebui să solicite Curţii Constituţionale să se întâlnească cu celeritate, imediat după Revelion şi să ia o decizie în ceea ce privește pensiile magistraţilor.

Horoscop săptămâna 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026. Ce aduc sfârșitul și începutul de an pentru zodii
Stiri Diverse
Horoscop săptămâna 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026. Ce aduc sfârșitul și începutul de an pentru zodii

Săptămâna 29 decembrie - 4 ianuarie marchează finalul acestui an și începutul anului 2026, iar astrele aduc două evenimente importante: Mercur intră în Capricorn și în noaptea de Revelion avem Luna Plină în Rac.

Lipsa zăpezii pune hotelurile de munte în dificultate. Clienții își anulează rezervările de Crăciun și Revelion
Stiri Turism
Lipsa zăpezii pune hotelurile de munte în dificultate. Clienții își anulează rezervările de Crăciun și Revelion

În lipsa zăpezii, la multe hoteluri din zona de munte sună telefoanele de la recepție. Sunt clienții care își anulează rezervările.

Recomandări
În ce condiții poate fi încheiat mandatul unui judecător CCR care boicotează votul. „Nu au dreptul să se abțină”
Stiri Politice
În ce condiții poate fi încheiat mandatul unui judecător CCR care boicotează votul. „Nu au dreptul să se abțină”

Pentru a treia oară, Curtea Constituțională amână soluția pentru proiectul pensiilor magistraților, după ce patru judecători, toți propuși de PSD, nu s-au prezentat la ședință.  

Previziuni economice pentru 2026. Economia crește încet, dar sigur. România poate bifa un record de fonduri europene atrase
Stiri Economice
Previziuni economice pentru 2026. Economia crește încet, dar sigur. România poate bifa un record de fonduri europene atrase

Economia pornește anul într-un ritm temperat, iar managerii din toate domeniile rămân prudenți în primele luni. Cum costurile sunt tot mari, angajările au fost amânate pentru moment.  

Rusia susține că Ucraina a atacat una dintre reședințele lui Putin. „Schimbăm poziția de negociere”. Reacția Kievului
Stiri externe
Rusia susține că Ucraina a atacat una dintre reședințele lui Putin. „Schimbăm poziția de negociere”. Reacția Kievului

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni că Ucraina a încercat să atace reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 29 Decembrie 2025

01:01:27

Alt Text!
La Măruță
29 Decembrie 2025

01:30:15

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28