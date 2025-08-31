Coaliția de guvernare discută reforma din administrația publică. Asumarea în Parlament pentru Pachetul 2 ar putea fi amânată

31-08-2025 | 13:31
sedinta de guvern
Pro TV

Reprezentanţii coaliţiei de guvernare se reunesc, duminică, într-o şedinţă la Palatul Victoria, pentru a discuta pachetul de măsuri vizând administraţia publică. De asemenea, este posibilă amânarea asumării în Parlament, datorită vizitei șefei CE.

Constantin Toma,  Cristian Anton

Potrivit unor surse politice, şedinţa coaliţiei a început la ora 13.00, la Palatul Victoria. Premierul Ilie Bolojan afirma, vineri, că pachetul de măsuri privind administraţia publică ”urmează să fie discutat duminică”.

Totodată, se pare că asumarea Pachetului 2 de măsuri, programată pentru luni în Parlament, ar urma să fie amânată, întrucât premierul Bolojan trebuie să se deplaseze la Constanța, pentru a se întâlni cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

În coalitțe se va discuta o posibilă amânare a asumării pentru miercuri, din cauza vizitei Ursulei la Constanța, unde trebuie să fie prezent și Bolojan”, au explicat duminică surse politice pentru Știrile ProTV.

El adăugat că, ”foarte probabil”, va avea loc o nouă şedinţă de guvern pentru a fi adoptat şi acest pachet, astfel încât la finalul săptămânii viitoare toate cele şase pachete să fie adoptate.

guvern
Pachetul 2 de măsuri aduce 3,7 miliarde de lei la buget. Câți bani se strâng prin toate reformele fiscale aplicate

Premierul spunea, după şedinţa de Guvern de vineri, că a fost discutată componenta legată de pensiile magistraţilor, pachetul pe sănătate, companiile de stat, companiile autofinanţate - ASF, ANCOM şi ANRE şi componenta de fiscalitate-insolvenţă.

Toate aceste componente sunt absolut necesare pentru a pune în practică politici publice care să facă să avem un stat mai sănătos, un stat eficient, un stat care respectă munca”, explica premierul Bolojan.

Reforma în administrația publică prevede reducerea cu 40.000 de posturi

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat că mai sunt câteva discuţii pe care partidele din coaliţie trebuie să le aibă asupra acestui proiect, iar acest lucru se va întâmpla duminică, în cadrul unei reuniuni a coaliţiei.

Mai sunt câteva chestiuni în discuţia partidelor, se va relua discuţia cu o coaliţie, duminică, după care va urma, probabil, o şedinţă de guvern”, a declarat Ioana Dogioiu.

Ea a adăugat că nu poate preciza ce anume s-a schimbat în cadrul proiectului privind administraţia publică.

Dacă se va ajunge la acord şi va exista şedinţa de duminică şi va fi adoptat, sigur va urma aceeaşi procedură”, a adăugat Dogioiu.

Pachetul privind administraţia publică vizează, printre altele, reducerea cu aproximativ 40.000 de posturi, administraţiile locale şi cea centrală trebuind că reducă cu un sfert posturile din organigrama existentă în prezent.

Guvernul îşi va asuma, luni, de la ora 19.00, răspunderea pe cel de-al doilea pachet de măsuri pregătite pentru reducerea deficitului bugetar.

Ședință de Guvern, duminică, pentru măsurile de reduceri din administrația publică. 40.000 de posturi vor fi tăiate

31-08-2025 13:31

I-a fost furat trofeul Soranei Cîrstea! Mesajul sportivei: „Te rog să mi-l înapoiezi”
I-a fost furat trofeul Soranei Cîrstea! Mesajul sportivei: „Te rog să mi-l înapoiezi”
