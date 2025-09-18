Ezitările PSD și „demisiile de probă” ale lui Bolojan amplifică instabilitatea României. Ce spune Băsescu despre Guvern

Într-un interviu pentru Știrile PRO TV, Traian Băsescu a vorbit pe larg despre erorile pe care le face coaliția de guvernare și despre lipsa alegerilor de la Primăria Capitalei.

Pe plan intern, pe scena politică, avem o coaliție care, cel puțin pe hârtie există, este formată din patru partide plus minoritățile, însă vedem o joacă în aceste săptămâni despre ieșitul de la guvernare, cel puțin din partea PSD.

Traian Băsescu: „Vedem două. E PSD care când iese, când nu iese de la guvernare și e Bolojan, care când își dă, când nu-și dă demisia, făcând mult rău țării. Și unii și alții sigur nu o fac cu intenție, ci o fac din lipsă de experiență, dar faptul că cel mai mare partid din coaliția de guvernare care și asigură majoritatea când îl cauți iese de la guvernare, se notează de către băncile finanțatoare. Și când mergem la următorul împrumut, se adaugă la dobândă. Același lucru cu premierul nostru veșnic demisionar, nu se poate să ai asemenea naivități, să crezi că declarații la acest nivel nu influențează costul cu care România se împrumută, pentru că și una și alta afectează cel mai important lucru, stabilitatea deci ieșirea de la guvernare a PSD-ului face ca guvernul să-și piardă majoritatea, iar demisia premierului face ca guvernul să cadă, ceea ce înseamnă instabilitate. Ori finanțarea pe timp de instabilitate este mai scumpă decât finanțarea țării pe timp de stabilitate politică”.



Cum vi se pare că s-a descurcat în aceste luni Ilie Bolojan?



Traian Băsescu: „Mi se pare că știe ce vrea și pentru asta îl admir și inflexibilitatea eu o admir. Ce nu-mi place la el e tipul ăsta: dacă nu faceți ca mine demisionez, nu, domnule, ești premier pentru ce te cerți cu ei?”.

Va reuși Ilie Bolojan să reformeze statul?

Traian Băsescu: „Deocamdată nu suntem la stadiul de reformă. Suntem la stadiul de optimizare, pentru că n-am văzut nici comasare de agenții, n-am văzut nici reorganizarea administrativă, deci acum discutăm de optimizări. Optimizare de cheltuieli în administrația locală, optimizare de cheltuieli în ministere, optimizare de venituri prin creșterea taxelor, prin creșterea impozitelor pentru populație prin reducerea cheltuielilor cu bursele. Reformele probabil că sunt planificate după ce se stabilizează macroeconomic țara”.

Alegerile au devenit „un instrument de negociere”

PSD, principalul actor politic, chiar dacă este în scădere în sondaje, are un congres sau cel puțin ar trebui să aibă un congres în această toamnă. Joacă șansa de a fi președinte al partidului Sorin Grindeanu, prin aceste mișcări pe care le face și în coaliția de guvernare.

Traian Băsescu: „Este clar că toți sunt influențați de două lucruri: PSD de alegerile pe care trebuie să le facă și toți la un loc sunt influențați de obligația de a face alegeri la București. Deja România este puternic afectată din punct de vedere democratic cu modul cum politicienii tratează procesul de alegeri. Ce s-a întâmplat anul trecut este cauza la ce avem acum. Anul trecut s-au făcut cele mai odioase modificări în abordarea democratică a alegerilor. S-au comasat localele cu europarlamentarele. Cum să faci campanie în același timp și pentru primari și pentru Parlamentul European, care e mesajul, partidele, un dezastru. S-au intercalat în alegerile prezidențiale între cele două tururi s-a introdus turul de alegeri la parliament, odioasă combinație. Rezultatul a fost că până la urmă a anulat alegerile cu un dezastru de imagine și de credibilitate pentru România. Se pare că n-au înțeles nimic. Alegerile pentru primăria Capitalei este cea care necesită cel mai mare număr de voturi după Președinte pentru a ajunge să câștige această primărie, ori partidele din coaliție nu respectă legea, că în trei luni trebuia să avem alegeri și un nou primar. Din alegeri au făcut un instrument de negociere: dacă le facem, cum, dacă le facem cu cine, dacă nu le facem, cine iese. Ei nu discută pe cine alegem, ci pe cine facem primar, pe cine facem președinte. Deci la stadiul ăsta s-a ajuns cu democrația”.

Aici în țară continuare, PSD-ul își dorește, nu declarativ oficial acest lucru, însă știm bine și-ar dori alegeri în primăvară. Hotărârea trebuie dată de Guvern, de premierul Ilie Bolojan.

Traian Băsescu: „Da și atunci vin și mă întreb de ce premierul nu emite Hotărârea de Guvern”.

Girează Bolojan dorințele lui Sorin Grindeanu?

Traian Băsescu: „Pe de o parte, vrea să pară un om foarte hotărât, iar pe de altă parte, îi lipsește curajul de a-i înfrunta pe cei care ă stimulează nerespectarea criteriilor democratice”.

Dacă ne uităm pe acel acord de guvernare în Primăvara 2027 ar urma să aibă loc cu o rocadă și să vină la Palatul Victoria pe scaunul de premier președintele PSD, probabil Sorin Grindeanu. Credeți că vom ajunge la acest lucru sau nu îi dați viață lungă acestei coaliții de guvernare?

Traian Băsescu: „Eu dau viață lungă pentru că dacă ar avea loc alegeri parlamentare tot aceasta va fi majoritatea. Cine crede că românii vor vota partid extremist se înseală. Cât au ei acum, 40 de procente în sondaje, nu vor avea majoritate. Va fi aceeași structură și după alegeri, deci perspectiva lor este să guverneze împreună încă o legislature. De asta este greu de înțeles de ce nu fac alegerile la primăria Capitalei pentru că soarta PSD depinde de aceste alegeri, nu au câștigat niciodată Primăria Capitalei. Eu înțeleg ce încearcă, hai să avem candidat unic ca să fim și noi agățați acolo ca victorioși. Electoratul știe că nu pot câștiga primăria Capitalei și, după părerea mea, o va câștiga ori USR ori PNL”.

Ar trebui să aibă un candidat unic PNL cu USR? S-a vorbit de această variantă.

Traian Băsescu: E o variantă, dar cred că ambițiile sunt prea mari pentru că, pe de o parte, Ciucu s-a pregătit două mandate, dincoace USR știe că e favorit în București”.

Dacă îl luăm la socoteală și pe Daniel băluță se schimbă clasamentul.

Traian Băsescu: „Nu cred ca va putea câștiga Primăria Capitalei”.

Nicușor Dan procedează inteligent

Cum catalogați primele luni de mandat ale președintelui Nicușor Dan?

Traian Băsescu: „Eu cred că e foarte inteligent modul cum procedează. Bolojan trebuie să ia niște măsuri care vizează redresarea. Faptul că președintele se ține oarecum deoparte de procesele pe care le declanșează sau le susține Bolojan cred că este bine, pentru că riscul reprecierii simpatiei pentru Guvern este mare și atunci trebuie să rămână președintele capabil să mai aibă un mesaj credibil către electorat. Eu am experiența unui 2010 când, implicându-mă și anunțând măsurile, practic am preluat diminuarea de încredere, în primul rând la mine și nu la govern”.

O chestiune legată de numirile la SRI și SIE. S-a tot vorbit în aceste zile, se așteaptă nume de la președintele Nicușor Dan. Cel puțin pe surse, Marius Lazurca, posibil la SIE și avocatul Gabriel Zbârcea la SRI. De ce credeți că evită să facă aceste numiri? E doar o chestiune de fațadă faptul că președintele face numirile la serviciil?

Traian Băsescu: „Nu poate fi o chestiune de fațadă, trebuie să rămână un lucru extrem de serios. Numirea șefilor de servicii și trebuie să fie în principal opțiunea președintelui. E adevărat că opțiunile pe care le exprimă președintele trebuiesc validate de Parlament, dar nu poate fi un târg cu șefii de servicii”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













