Unde sunt bugetarii din care Bolojan vrea să dea afară - „Enigma” celor 150.000 „lipsă” la Guvern, prezenți la Finanțe

Stiri Economice
17-09-2025 | 13:42
Bolojan
Inquam Photos / Octav Ganea

Una dintre direcțiile importante în reformarea statului, dar mai ales în salvarea bugetului prin reducerea deficitului, este reducerea numărului de angajați din administrația locală, după cum a anunțat recent premierul Ilie Bolojan.

autor
Aura Trif

Per total ar fi vorba despre o reducere cu 10% a numărului efectiv de angajați, nu doar a posturilor din organigrame, unele neocupate. Astfel, premierul estimează că prin concedierea a circa 13.000 de angajați din administrația locală s-ar economisi aproximativ 1,3 miliarde de lei anual.

Imediat după anunțul inițial, când premierul Bolojan a prezentat și o simulare a Guvernului privind efectele asupra administrației locale la nivel național pe fiecare UAT (unitate administrativ teritorială) unele voci s-au plâns că nu este clar „câți angajați sunt administrația publică din România”, premierul prezentând un total de 130.000 în timp ce statistica oficială a Finanțelor având un nivel mai mult decât dublu, de 280.000. De remarcat că premierul a folosit și sintagma de „funcționari publici”.

Scenariul privind impactul tăierilor, pe județe și municipii îl găsiți aici.

Enigmă doar pentru unii

În final, nu este nicio „enigmă”. Nici premierul Ilie Bolojan nu a greșit, nici statistica de la Finanțe nu este greșită. Cele două statistici sunt diferite pentru că măsoară lucruri diferite, după cum a recunoscut chiar ministerul de resort, la cererea Știrile ProTV.ro: Cei 130.000 din administrația publică la care s-a referit premierul sunt funcționarii publici, fără a include (până la cei 280.000 de la Finanțe) personalul precum bibliotecari, muzeografi, personalul contractual, cei care lucrează în asistență socială, ș.a.md.

„Situația privind numărul de posturi ocupate în instituțiile și autoritățile publice, publicată pe site-ul Ministerului Finanțelor, este detaliată pe structura bugetelor componente ale bugetului general consolidat, cât și pe nivelul de subordonare al administrației publice, respectiv centrală și locală.
Numărul de posturi ocupate raportat la nivelul autorităților executive locale din cadrul instituțiilor finanțate integral din bugetele locale cuprinde personalul din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului județean, precum și personalul angajat în instituțiile și autoritățile publice de interes local din subordinea unităților administrativ teritoriale, indiferent de categoria din care acesta face parte (funcționari publici, personal contractual, personal din domeniul culturii, poliție locală, asistenți personali ai persoanelor cu handicap etc)”, ne-au declarat oficialii de la Finanțe, într-un răspuns trimis Știrile ProTV.ro.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: romania, salarii, bugetari, locuri de munca, ilie bolojan, deficit bugetar,

Dată publicare: 17-09-2025 13:33

