Incendiile din ultimele zile au plecat chiar și de la instalații electrice pentru brad. Sfatul pompierilor vă poate salva

Coșurile de fum necurățate sau instalațiile de brad lăsate aprinse peste noapte au adus necazuri în aceste zile de sărbătoare. Din cauza lor s-au produs incendii care au distrus mai multe case.

Aceste dezastre pot fi prevenite dacă respectăm anumite reguli.

Un bărbat din județul Argeș a încercat să stingă vâlvătaia, dar a murit intoxicat cu monoxid de carbon. Incendiul a pornit de la un coș de fum defect.

În vacanța de Crăciun, pompierii au avut aproape 500 de asemenea intervenţii.

Florin Cetățeanu - expert în domeniul centralelor termice: „Cine are un coș de fum trebuie să știe că vara trebuie să cheme un coșar care să-i curețe coșul de fum și să-i semnaleze dacă mai sunt și alte probleme. Și trebuie avut grijă să se astupe, să elimine fisurile pe unde poate să iasă gazele de ardere, fumul.”

Pericolul vine, uneori, chiar de la decorul de sărbătoare. În a doua zi de Crăciun, o instalație de brad aflată pe balconul unui apartament din Năvodari a provocat un incendiu.

Corespondent PROTV: „Chiar dacă ne încântă privirea, e bine să fim atenţi la instalaţiile luminoase. Să nu le lăsam pornite noaptea ori când plecăm de acasă, nici măcar pentru perioade scurte. Iar când alegem locul bradului, e bine să nu îl aşezăm aproape de sobe, aeroterme sau alte surse de căldură."

Eduard Ștefan - ISU B-IF: „Nu utilizați instalații electrice sau aparate electrice cu defecțiuni sau improvizații, asigurați-vă că nu suprasolicitați instalația electrică, având în vedere contextul temperaturilor scăzute, mă refer în special la aparatele electrice de încălzit de tip reșouri, radiatoare. Nu trebuiesc lăsate materiale combustibile sau alte substanțe în preajma surselor de căldură.”

Iar intoxicaţia cu monoxid de carbon poate duce mai întâi la somnolență, ceea ce o face cu atât mai periculoasă, ne avertizează specialiștii.

