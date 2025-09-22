Ilie Bolojan, vizită-fulger la Bruxelles. Comisarii europeni salută „eforturile îndrăznețe” ale României

Premierul Ilie Bolojan a făcut luni o vizită-fulger la Bruxelles. S-a întâlnit cu trei comisari europeni pentru a discuta despre planurile României pentru reducerea deficitului bugetar și despre investițiile din domeniul apărării.

Vizita vine într-un moment cheie, înainte ca situația țării noastre să fie analizată la reuniunea miniștrilor de finanțe ai Uniunii Europene, de luna viitoare.

Prima întâlnire a premierului Ilie Bolojan la Bruxelles a fost cu comisarul european pentru Economie Valdis Dombrovskis.

Discuțiile au detaliat situația fiscală a României, a scris oficialul european pe rețeaua X, precizând că salută "eforturile îndrăznețe" depuse în ultimele luni. A precizat însă că este important ca ele să fie continuate.

Întâlnirea a avut loc în contextul în care, luna viitoare, are loc o nouă reuniune a miniștrilor de Finanțe din Uniunea Europeană, la care țara noastră trebuie să prezinte rezultatele măsurilor de reducere a deficitului bugetar uriaș acumulat în ultimii cinci ani.

România vrea să implementeze până în 2030 proiecte de 17 miliarde de euro

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: ”Prin două pachete fiscale de o magnitudine foarte importantă, România a transmis un mesaj de încredere fără precedent în ultimii ani. În sensul în care aceste reforme fiscale, parte din ele, erau promise de mai mult de 5 ani și nu au fost îndeplinite. Pachetul 1 are impact fiscal atât în 2025, cât și în 2026. Pachetul 2 fiscal are, într-adevăr, impact în 2026, dar pe orizontal are efecte pozitive de creșterea colectării în multiple zone”.

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit apoi cu Andrius Kubilius, comisarul european pentru Apărare. Discuțiile s-au axat pe programul european SAFE, prin care România intenționează să implementeze, până în 2030, proiecte în valoare de aproape 17 miliarde de euro.

Este vorba atât despre investiții strict militare, cât și despre proiecte cu dublă utilizare, precum autostrăzile din zona Moldovei. Propunerile României trebuie depuse până în luna noiembrie, termen stabilit pentru toate statele membre care accesează finanțările din acest program.

