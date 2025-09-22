PSD se gândește din ce în ce mai serios la „viața fără Bolojan premier”. S-ar putea alia cu AUR împotriva unui ministru USR

22-09-2025 | 19:14
„Se poate Guvern și fără Ilie Bolojan premier". A spus-o luni un lider PSD, partid care pare că forțează plecarea șefului Guvernului.  

autor
Constantin Toma,  Delia Bîrla

Social-democrații sunt deranjați de concedierile planificate în administrația publică și, în plus, vor să se asigure că plafonarea la alimente va continua, indiferent dacă Bolojan vrea sau nu.

Mai mult, le-ar putea fi aliați celor de la AUR, care au depus o moțiune de cenzură împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

Ilie Bolojan a amenințat că demisionează dacă nu vor fi concediați 13.000 de angajați din primării și consilii județene. Cei din PSD țin însă cu dinții de posturile din primării.

Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD: Eu cred că nimeni nu este de neînlocuit, nici domnul Bolojan, cu toată simpatia. Coaliția poate să continue și dacă domnul Bolojan decide să nu mai continue în funcția de prim-ministru.

diana buzoianu
Liderul senatorilor PSD susține moţiunea AUR împotriva ministrului Mediului: „E rău intenționată, nu poate rămâne în funcție”

Reporter: Cu un premier PNL sau cu un premier de la PSD?

Daniel Zamfir: Eu cred că e firesc să fie un premier de la PNL, că așa este acordul coaliției”.

Kelemen Hunor susține însă propunerea lui Ilie Bolojan.

Kelemen Hunor, președintele UDMR: ”Categoric, da. Noi am spus că aia e soluția corectă”.

PNL și USR s-au săturat de amenințările PSD

Iar cei de la PNL și USR spun că s-au săturat de amenințările social-democratilor.

Mircea Abrudean, președintele Senatului: ”Coaliția, cu siguranță ar trebui să meargă mai departe indiferent de situație, dar nu cred că vom ajunge în situația în care premierul Bolojan să-și dea demisia”.

Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR: ”Nu putem accepta noi cei de la USR o reformă de tipul perdea de fum, de tipul gargară. Vrem reforme reale. Şi, până acum, domnul premier Ilie Bolojan s-a devenit un om care este capabil, indiferent de costurile politice”.

Marți, partidele din coaliție trebuie să decidă dacă mențin sau nu plafonarea adaosului la alimentele de bază. PSD și UDMR vor prelungirea măsurii cu încă trei luni.

Mai mult, social-democrații încearcă să îi forțeze mâna lui Bolojan și au depus la Senat un amendament în acest sens, în cazul în care premierul le ignoră dorința.

PSD se aliază cu AUR împotriva ministrului Mediului

Și pentru că două scandaluri nu erau de ajuns, a apărut și un al treilea.

Enervați că l-a demis pe șeful de la Apele Române, cei din PSD o vor plecată de la Ministerul Mediului pe Diana Buzoianu și amenință că le vor fi aliați celor de la AUR care au depus în acest sens o moțiune.

Daniel Zamfir: Din punctul meu de vedere, nu mai poate continua în funcția de ministru.

Reporter: Dacă cei de la USR spun că fără doamna Buzoianu nu mai rămân la guvernare?

Daniel Zamfir: Dacă USR poate să gândească în acest fel înseamnă că nici USR nu mai are ce căuta la guvernare”.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului: ”Suntem în fața unei moțiuni absolut mincinoase, orice moțiune simplă este un exercițiu democratic, din păcate, acest exercițiu astăzi se bazează pe niște lucruri care se cer Parlamentului și Guvernului să nu respecte legea care există”.

Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului va fi votată miercuri în Camera Deputaților.

Ilie Bolojan le-a cerut retailerilor să promoveze produsele românești. Patronii invocă lipsa fluxului constant de marfă

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 22-09-2025 19:05

