Ilie Bolojan, conferinţă de presă la ora 16:00. Temele pe care le va aborda premierul României

Premierul Ilie Bolojan face, miercuri, o conferinţă de presă, temele anunţate fiind rezultatul întâlnirilor avute în cadrul vizitei la Bruxelles, rectificarea bugetară şi alte proiecte ale Guvernului.

Potrivit unui anunţ oficial al Guvernului, miercuri, de la ora 16:00, premierul Ilie Bolojan va susţine o conferinţă de presă în care va discuta despre rezultatul întâlnirilor avute în cadrul vizitei la Bruxelles, rectificarea bugetară şi alte proiecte ale Guvernului.

Luni, premierul a făcut o vizită oficială la Bruxelles, unde a avut întâlniri cu comisari europeni respondebili de Economie şi Apărare, dar şi cu vicepreşedintele executiv Roxana Mânzatu.

Premierul Ilie Bolojan anunţa recent că România are nevoie de o rectificare bugetară, care se va face cel mai târziu în prima jumătate a lunii septembrie.

Premierul admitea că, în condiţiile în care în prima parte a acestui an nu s-au luat măsuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare, acestea au crescut, Bolojan arătând că ţara are de plătit dobânzi de 10 miliarde de euro, dar şi de achitat costuri mai mari decât anul trecut cu salariile, întrucât unele majorări de venituri adoptate anul trecut au intrat în vigoare anul acesta.

Un alt subiect posibil al conferinţei de presă este discuţia pe care liderii coaliţiei au avut-o, marţi, cu preşedintele Nicuşor Dan, dar şi reforma administraţiei, asupra căreia partidele nu au convenit încă.

Miercuri este aşteptată, de asemenea, decizia importantă a Curţii Constituţionale cu privire la al doilea pachet de măsuri de reducere a deficitului pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea.

