Ilie Bolojan, conferinţă de presă la ora 16:00. Temele pe care le va aborda premierul României

Stiri Politice
24-09-2025 | 11:20
Ilie Bolojan
Inquam Photos / Pană Tudor

Premierul Ilie Bolojan face, miercuri, o conferinţă de presă, temele anunţate fiind rezultatul întâlnirilor avute în cadrul vizitei la Bruxelles, rectificarea bugetară şi alte proiecte ale Guvernului.

autor
Stirileprotv

Potrivit unui anunţ oficial al Guvernului, miercuri, de la ora 16:00, premierul Ilie Bolojan va susţine o conferinţă de presă în care va discuta despre rezultatul întâlnirilor avute în cadrul vizitei la Bruxelles, rectificarea bugetară şi alte proiecte ale Guvernului.

Luni, premierul a făcut o vizită oficială la Bruxelles, unde a avut întâlniri cu comisari europeni respondebili de Economie şi Apărare, dar şi cu vicepreşedintele executiv Roxana Mânzatu.

Premierul Ilie Bolojan anunţa recent că România are nevoie de o rectificare bugetară, care se va face cel mai târziu în prima jumătate a lunii septembrie.

Premierul admitea că, în condiţiile în care în prima parte a acestui an nu s-au luat măsuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare, acestea au crescut, Bolojan arătând că ţara are de plătit dobânzi de 10 miliarde de euro, dar şi de achitat costuri mai mari decât anul trecut cu salariile, întrucât unele majorări de venituri adoptate anul trecut au intrat în vigoare anul acesta.

Citește și
Ilie Bolojan
Analist: Popularitatea lui Bolojan depinde de verdictul CCR, dar stabilitatea coaliției e dictată de PSD

Un alt subiect posibil al conferinţei de presă este discuţia pe care liderii coaliţiei au avut-o, marţi, cu preşedintele Nicuşor Dan, dar şi reforma administraţiei, asupra căreia partidele nu au convenit încă.

Miercuri este aşteptată, de asemenea, decizia importantă a Curţii Constituţionale cu privire la al doilea pachet de măsuri de reducere a deficitului pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea.

Sursa: News.ro

Etichete: ilie bolojan, conferinta de presa,

Dată publicare: 24-09-2025 11:20

Articol recomandat de sport.ro
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Citește și...
CCR a amânat pentru 8 octombrie pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților. Deciziile luate în şedinţă
Stiri actuale
CCR a amânat pentru 8 octombrie pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților. Deciziile luate în şedinţă

Curtea Constituţională a României a amânat, miercuri, pentru 8 octombrie, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.

Analist: Popularitatea lui Bolojan depinde de verdictul CCR, dar stabilitatea coaliției e dictată de PSD
Interviurile Stirileprotv.ro
Analist: Popularitatea lui Bolojan depinde de verdictul CCR, dar stabilitatea coaliției e dictată de PSD

Cristian Pîrvulescu explică faptul că deși funcția lui Ilie Bolojan nu depinde de deciziile CCR, acestea vor determina cât de puternic va fi acesta în viitorul apropiat. În plus, stabilitatea coaliției depinde de PSD și deciziile de la viitorul congres.

Bolojan cere tăieri, dar angajații primăriilor continuă formarea profesională în hoteluri de lux, la mare și la munte
Stiri Politice
Bolojan cere tăieri, dar angajații primăriilor continuă formarea profesională în hoteluri de lux, la mare și la munte

Austeritatea din primării e doar pentru unii dintre angajați. Pentru alții, drumurile până în stațiuni și cazarea la hoteluri de lux se face, în continuare, pe bani publici.

Recomandări
CCR a amânat pentru 8 octombrie pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților. Deciziile luate în şedinţă
Stiri actuale
CCR a amânat pentru 8 octombrie pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților. Deciziile luate în şedinţă

Curtea Constituţională a României a amânat, miercuri, pentru 8 octombrie, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.

Alertă în 24 de județe. Noi mesaje de amenințare au fost trimise către școli, poliție și spitale. Cine este suspectul
Stiri actuale
Alertă în 24 de județe. Noi mesaje de amenințare au fost trimise către școli, poliție și spitale. Cine este suspectul

Mai multe instituții din 24 de județe au primit mesaje de amenințare marţi şi miercuri. Polițiștii au deschis anchete.

NATO reafirmă angajamentul față de România. Martin O'Donnell: „Forțele aliate pot fi trimise rapid pe teritoriul țării”
Stiri actuale
NATO reafirmă angajamentul față de România. Martin O'Donnell: „Forțele aliate pot fi trimise rapid pe teritoriul țării”

Să nu vă plângeți când o să vă doborâm avioanele cu care încălcați spațiul aerian al statelor NATO!” Avertismentul a fost adresat Rusiei de șeful diplomației poloneze.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 24 Septembrie 2025

03:12:52

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Septembrie 2025

01:44:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28