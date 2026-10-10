Înțelegerea răstoarnă ani de presiuni exercitate de SUA și Occident asupra Kremlinului pentru a pune capăt războiului declanșat împotriva Ucrainei în urmă cu patru ani și jumătate.

Zelenski a reacționat vehement la anunțul lui Trump privind acordul cu Vladimir Putin, calificându-l drept „absolut îngrozitor” și „nedrept și lipsit de onestitate”, potrivit The Guardian.

Reacția liderului de la Kiev

Liderul ucrainean a declarat că înțelegerile încheiate „pe la spatele” altora cu președintele rus i-ar oferi lui Putin mai multe oportunități pe câmpul de luptă. Câteva ore mai târziu, sâmbătă dimineață, oficialii ucraineni au anunțat că un atac rusesc a ucis 12 persoane în sud-estul țării, inclusiv trei copii, în timp ce Moscova a susținut că trupele sale avansează în est.

Într-o decizie care riscă să provoace o nouă criză în relațiile cu aliații SUA din NATO, Trump a anunțat vineri acordul cu Putin pe rețeaua sa Truth Social. El a spus că înțelegerea este esențială pentru reducerea prețurilor la combustibili în SUA, care au crescut vertiginos după decizia sa de a intra în război cu Iranul.

„Tocmai am încheiat o discuție extrem de fructuoasă cu președintele Rusiei, Vladimir Putin”, a scris Trump, precizând că acordul prevede livrarea a milioane de tone de motorină în următoarele luni.

El a adăugat: „Prețurile motorinei pentru americani și, de fapt, pentru întreaga lume, VOR SCĂDEA ÎNTR-UN RITM RECORD ȘI RAPID! Reducerea prețurilor pentru americani, în special pentru fermierii, crescătorii de animale și transportatorii noștri, este prioritatea mea principală”.

Prețuri record în SUA

Prețurile combustibililor au explodat după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic de trecere prin care tranzita, înainte de război, 20% din aprovizionarea mondială cu petrol. Deși costurile au crescut pentru șoferi — un galon de benzină obișnuită ajungând în medie la aproximativ 4,20 dolari (3,17 lire sterline) — scumpirea motorinei a provocat cele mai mari prejudicii politice pentru Trump și republicani, în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie. Luna trecută, prețul motorinei a atins un nivel record de 6,52 dolari pe galon.

Motorina este un combustibil esențial pentru lanțurile de aprovizionare, iar scumpirea ei se reflectă în prețurile bunurilor de consum și îi afectează, de asemenea, pe fermierii americani, care au nevoie de combustibil pentru utilaje.

Acordul, criticat de ambele tabere

Acordul a fost criticat de democrați, care au susținut că acesta subminează o lege semnată de Trump luna trecută. Legea permite impunerea unei game largi de sancțiuni împotriva băncilor, oficialilor și petrolierelor rusești și îl obligă pe președinte să introducă tarife vamale ridicate pentru primii cinci importatori de petrol sau gaze naturale din Rusia. Totuși, legea îi oferă lui Trump o marjă largă de decizie în ceea ce privește excepțiile de la aceste prevederi.

„Așa arată eșecul. Eșecul președintelui Trump de a-și respecta promisiunile de a reduce costurile pentru americani. Eșecul de a proteja America de adversarii săi”, au declarat într-un comunicat liderul democraților din Senat, Chuck Schumer, Jeanne Shaheen, principala reprezentantă a democraților în Comisia pentru relații externe, și Elizabeth Warren, principala reprezentantă a partidului în Comisia pentru servicii bancare.

Și unii republicani au criticat acordul.

„A susține economia de război a lui Putin este greșit din punct de vedere moral, în timp ce el folosește acei bani pentru a bombarda orașe”, a scris pe X congresmanul republican Don Bacon, din Nebraska. „Politicile președintelui față de Rusia și Ucraina sunt un eșec. Avem nevoie de claritate morală, nu de ambiguitate morală.”

Poate cea mai vehementă reacție a venit din partea lui Zelenski, care a declarat pentru Axios că acordul „arată ca un cadou de ziua de naștere pentru Putin. Arată absolut îngrozitor”. Liderul rus a împlinit 74 de ani la începutul acestei săptămâni.

Într-o amplă postare pe rețelele sociale, Zelenski, care a avut o relație tensionată cu Trump, a afirmat că acordul reprezintă „o investiție într-un război care trebuie încheiat, nu prelungit”. Rusia ar putea răsplăti această înțelegere prin „noi acte de teroare și perfidie”, a avertizat el.

„Acordul servește intereselor Rusiei: îi permite să ucidă mai mulți oameni, să prelungească războiul, să manifeste și mai puțin respect față de America și să provoace pierderi și distrugeri și mai mari în lume”, a declarat liderul ucrainean.

Trump a anunțat acordul privind petrolul în timp ce emisarii săi, Steve Witkoff și ginerele său, Jared Kushner, se întâlneau la Miami cu oficiali ucraineni și europeni pentru a discuta propuneri de încheiere a războiului.

Într-o declarație separată, publicată vineri de ambasada Ucrainei la Washington, Zelenski a afirmat că negociatorii ucraineni au fost „folosiți drept paravan pentru acest acord”, pe care l-a descris drept „o decizie slabă din partea unor parteneri puternici”.

„Cu siguranță, nu este corect. Cu siguranță, nu așa ar trebui să se trateze partenerii între ei”, a spus liderul ucrainean.

Tensiunile cresc în Europa

Acordul vine pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Rusia și aliații europeni ai SUA din NATO, în contextul speculațiilor potrivit cărora Moscova ar putea pregăti o acțiune militară menită să testeze hotărârea Alianței.

Cea mai recentă evoluție riscă să deterioreze și mai mult relația dintre Zelenski și administrația Trump. Anul trecut, președintele ucrainean a fost pus într-o situație extrem de dificilă de Trump și de vicepreședintele JD Vance, în timpul unei întâlniri tensionate la Casa Albă. Atunci, Trump i-a spus: „Nu ai cărțile în mână”.

Cu toate acestea, potrivit relatărilor din presă, Trump a devenit între timp dezamăgit de Putin, exprimându-și nemulțumirea față de incapacitatea acestuia de a ajunge la un acord.

Disponibilitatea lui Trump de a încheia o înțelegere cu Putin pentru reducerea costurilor combustibililor vine în pofida sprijinului acordat de Rusia Iranului în războiul cu SUA. Se crede că Rusia a furnizat Iranului informații obținute prin satelit și date de supraveghere aeriană privind pozițiile forțelor americane, ale navelor, aeronavelor și bazelor militare. De asemenea, Moscova ar fi furnizat componente pentru drone și muniție.