Preşedintele rus Vladimir Putin se declară convins, după convorbirea cu preşedintele SUA Donald Trump şi anunţul acestuia privind exporturile ruseşti de motorină, că acest lucru va avea un impact pozitiv asupra întregii economii mondiale, subliniind că partea rusă şi-a confirmat disponibilitatea de a furniza petrol şi produse petroliere atât pe piaţa americană, cât şi pe pieţele mondiale, în general, scrie News.ro.

„În cadrul convorbirii telefonice din 9 octombrie cu preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, o atenţie deosebită a fost acordată perspectivelor de soluţionare a crizei din Ucraina, fiind abordate, de asemenea, situaţia din jurul Iranului şi diverse aspecte ale relaţiilor bilaterale. În discuţiile privind situaţia de pe piaţa mondială a energiei, partea rusă şi-a confirmat disponibilitatea de a furniza petrol şi produse petroliere atât pe piaţa americană, cât şi pe pieţele mondiale, în general. Sunt convins că acest lucru va avea un impact pozitiv asupra întregii economii mondiale”, se arată într-o declaraţie a preşedintelui rus publicată de Kremlin.

Zelenski, despre acordul dintre Trump și Putin: „O decizie slabă a unor parteneri puternici”

Conform declaraţiei „a fost reconfirmat acordul privind menţinerea contactelor personale între preşedinţii celor două ţări şi continuarea cooperării între administraţiile prezidenţiale, serviciile de securitate şi instituţiile competente ale celor două state”.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că a ajuns la un acord cu omologul său rus Vladimir Putin în vederea obţinerii câtorva milioane de tone de motorină „pentru piaţa americană şi mondială”, pe o perioadă de mai multe luni, în urma unor „discuţii foarte rodnice”.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a calificat decizia SUA de a permite Rusiei să exporte motorină drept „o decizie slabă a unor parteneri puternici”, conform CNN. Ulterior, într-un interviu pentru Axios, a clificat decizia drept „un cadou” oferit lui Putin.