Echipele de salvare continuau să caute alte persoane prinse sub dărâmături, relatează news.ro, care citează Ukrainska Pravda.

Peste zece persoane au fost rănite în urma atacului, iar două dintre victime se află în stare gravă.

Guvernatorul Mîhailo Semikin a declarat că atacul a vizat simultan mai multe locații, în primele ore ale zilei de sâmbătă. Un bloc de locuințe cu cinci etaje a fost lovit de bombe aeriene ghidate.

Duminică, în Zaporojie a fost declarată zi de doliu în memoria victimelor atacului rusesc.