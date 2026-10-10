Închiderea a fost confirmată de prefectul județului Suceava, Bogdan Păstrăv, potrivit news.ro, care citează publicația Monitorul de Suceava.

Vameșii din punctul de trecere ucrainean au decis suspendarea temporară a activității și au informat personalul din Vama Siret. Ca măsură de precauție, autoritățile române au dispus, la rândul lor, închiderea punctului de frontieră.

Persoanele aflate în zonă au fost evacuate preventiv, la fel ca personalul care își desfășura activitatea în punctul de trecere.

Traficul prin Vama Siret a fost reluat în jurul orei 23:00, după ce situația a permis redeschiderea frontierei.