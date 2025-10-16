Orban vrea negocieri directe între Europa și Rusia. Premierul ungar spune că războiul e tot mai aproape de noi

Premierul ungar Viktor Orban a susţinut joi că Europa trebuie să negocieze cu Rusia şi să încerce să ajungă la un acord în privinţa războiului din Ucraina, transmite MTI.

La o plenară a Conferinţei Permanente Ungare (MAERT), forum care reuneşte reprezentanţi ai partidelor politice ungare şi ai maghiarilor din afara graniţelor Ungariei, şeful guvernului de la Budapesta a apreciat că subiectul cel mai presant în politica europeană actuală este cel al războiului sau păcii, iar acesta afectează cel mai mult ţările din bazinul carpatic.

Această problemă „este mai acută ca oricând în ultimii trei ani", a spus Orban, potrivit căruia riscul ca Europa să fie angrenată în conflictul dintre Rusia şi Ucraina este cel mai ridicat de după începutul războiului.

Premierul ungar propune negocieri directe cu Moscova

Contrapropunerea Ungariei constă în negocieri: Europa ar trebui să negocieze independent cu ruşii, nu să aştepte o poziţie rezultată din înţelegerile ruso-americane, a explicat el.

Ucraina ar fi un punct-cheie al unui acord, dar nu cel mai important; ar trebui construit un nou sistem european de securitate, clarificate problemele legate de armament, stabilite dimensiunile forţelor armate ale fiecărei ţări, iar pe această bază ar putea fi încheiat un tratat, potrivit lui Orban.

Ar fi necesar şi un sistem de monitorizare a unor astfel de înţelegeri, în contextul în care mai multe ţări au renunţat la acordurile privind armamentul, a mai arătat premierul ungar.

