Concesia făcută de UE pentru ca Vladimir Putin să ajungă la Budapesta. Anunțul Kremlinului despre întâlnirea cu Donald Trump

Stiri externe
18-10-2025 | 19:30
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a plecat cu mâna goală de la întâlnirea cu Donald Trump de la Casa Albă. Liderul american a spus că nu e pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk solicitate.

Nu este un „DA”, dar este bine că nu a spus „NU”, a rezumat liderul de la Kiev, care crede că Vladimir Putin se teme ca Ucraina să nu primească temutele rachete cu rază lungă de acțiune. Oricum, Trump a îndemnat Kievul și Moscova să „se oprească acolo unde sunt”, pe linia frontului, și să pună capăt războiului.

La o zi după discuția telefonică purtată cu Vladimir Putin, Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru a discuta cum se poate ajunge la pace în Ucraina. După întâlnirea pe care a descris-o drept „cordială”, Trump a îndemnat Kievul și Moscova să „se oprească acolo unde sunt” și să pretindă și unii, și alții „că au câștigat”.

Donald Trump, președintele SUA: „În opinia mea, ar trebui să oprească războiul imediat. Te duci până la linia frontului, oriunde ar fi, altfel e prea complicat. Opriți-vă chiar acum pe linia frontului. I-am spus asta președintelui Zelenski. I-am spus asta președintelui Putin. Cred că președintele Putin vrea să pună capăt războiului, altfel nu aș vorbi în felul acesta. Cred că vrea să-l încheie. Am vorbit cu el timp de două ore și jumătate. Am discutat o mulțime de detalii. Vrea să pună capăt războiului. Cred că și președintele Zelenski vrea același lucru.”

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Avem încredere în Statele Unite. Avem încredere în președinte că vrea să pună capăt acestui război. Și e dificil. E o soluție foarte grea.”

Citește și
Trump Putin
Reacția UE după ce Trump și Putin au anunțat că se vor întâlni la Budapesta. „Trăim în lumea reală”

Dar Donald Trump a indicat că nu este pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk solicitate.

Donald Trump: „Nu este ușor pentru noi să dăm (rachete Tomahawk)... Vorbim despre arme foarte puternice în cantități uriașe. Sperăm să putem pune capăt războiului fără să fie nevoie să ne gândim la rachete Tomahawk.”

Zelenski a declarat că el și Trump au discutat despre rachete cu rază lungă de acțiune, dar „am decis să nu vorbim despre asta pentru că nimeni nu vrea, știți, adică Statele Unite nu vor o escaladare. Ca să fiu cinstit, e bine că președintele Trump nu a spus ‘nu’, dar astăzi nu a spus ‘da’. Cred că Rusia se teme de Tomahawk-uri, se teme cu adevărat, pentru că sunt arme puternice și rușii știu ce avem, ce fel de arme din producția noastră deținem. De aceea se tem de această combinație. Ei înțeleg ce putem face.”

După întâlnire, Zelenski a fost întrebat de un reporter în fața Casei Albe dacă crede că Putin își dorește un acord sau vrea doar să câștige timp prin întâlnirea planificată cu Trump la Budapesta.

Volodimir Zelenski: „Am vorbit despre Budapesta, iar președintele mi-a împărtășit dialogul lor cu partea rusă. Așadar, înțelegem — pentru noi, toate semnalele din partea rușilor nu sunt ceva nou — dar ne bazăm pe președinte, pe presiunea lui asupra lui Putin, pentru a opri acest război.”

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului: „Ambii președinți au voința de a organiza o astfel de întâlnire, dar, mai întâi, vorbim despre ministrul Lavrov și secretarul de stat Rubio, care lucrează la acest dosar. Ei vor vorbi și se vor întâlni mai întâi, vor discuta întregul subiect, toate problemele. Sunt multe probleme. Trebuie formate echipe de negociere și așa mai departe. Totul se va face în etape.”

Premierul maghiar Viktor Orban a anunțat deja că țara lui e gata să găzduiască summitul. Iar Comisia Europeană a transmis că Vladimir Putin poate traversa spațiul aerian al Uniunii Europene ca să ajungă la summit.

Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au închis gazele înaintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă

Sursa: Pro TV

Citește și...
Cum poate deveni România o variantă ca Putin să ajungă cu „Kremlinul zburător” la Budapesta. Care ar fi cea mai directă rută
Stiri externe
Cum poate deveni România o variantă ca Putin să ajungă cu „Kremlinul zburător” la Budapesta. Care ar fi cea mai directă rută

Summitul nu a fost încă definitivat, dar dacă Vladimir Putin se va deplasa la Budapesta pentru a se întâlni cu Donald Trump în următoarele două săptămâni, va trebui să depăşească mai întâi câteva obstacole, relatează BBC.

Reacția UE după ce Trump și Putin au anunțat că se vor întâlni la Budapesta. „Trăim în lumea reală”
Stiri externe
Reacția UE după ce Trump și Putin au anunțat că se vor întâlni la Budapesta. „Trăim în lumea reală”

Comisia Europeană a primit favorabil vineri perspectiva unei întâlniri între Donald Trump şi Vladimir Putin la Budapesta, cu condiţia aceasta să facă "să avanseze procesul de pace" în Ucraina, relatează AFP.

Viktor Orban afirmă că Budapesta este acum singurul loc în Europa unde poate fi organizat summitul Putin-Trump
Stiri externe
Viktor Orban afirmă că Budapesta este acum singurul loc în Europa unde poate fi organizat summitul Putin-Trump

Premierul ungar Viktor Orban a anunţat că va discuta vineri cu preşedintele rus Vladimir Putin, în contextul pregătirilor pentru o posibilă întâlnire Putin–Trump la Budapesta.

De ce refuză Trump să înarmeze Ucraina cu rachete Tomahawk. Dialogul său cu Zelenski de la Casa Albă „nu a fost uşor”
Stiri externe
De ce refuză Trump să înarmeze Ucraina cu rachete Tomahawk. Dialogul său cu Zelenski de la Casa Albă „nu a fost uşor”

Ucraina nu poate spera să primească rachete Tomahawk din SUA, a afirmat vineri seara târziu presa americană preluată de dpa, după ce preşedintele Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

