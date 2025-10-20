Şefa politicii externe a Uniunii Europene, despre venirea lui Vladimir Putin la Budapesta: „Ar fi neplăcut”

Stiri externe
20-10-2025 | 13:39
orban putin ue
Shutterstock

Şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat că este „neplăcut” faptul că preşedintele rus Vladimir Putin ar putea veni în Ungaria, stat membru al UE, pentru discuţii despre războiul din Ucraina.

autor
Cristian Matei

Preşedintele SUA Donald Trump a anunţat joi că se va întâlni în curând cu liderul de la Kremlin la Budapesta, relatează Reuters, potrivit News.ro.

Kaja Kallas a declarat reporterilor, înaintea reuniunii miniştrilor de externe europeni la Luxemburg, că eforturile lui Trump de a aduce pacea sunt binevenite, dar că este important ca şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski să se întâlnească cu liderul rus.

„America are multă putere pentru a presa Rusia să vină la masa negocierilor, iar dacă o va folosi, atunci, desigur, este bine ca Rusia să oprească acest război”, a declarat Kallas.

„În ceea ce priveşte Budapesta, nu, nu este plăcut ... să vezi că o persoană care face obiectul unui mandat de arestare emis de CPI vine într-o ţară europeană”, a spus şefa diplomaţiei europene, adăugând că „întrebarea este dacă va exista vreun rezultat”.

Citește și
Karoline Leavitt
„Mama ta a ales”. Răspunsul șocant al Casei Albe după o întrebare despre întâlnirea Trump–Putin de la Budapesta

Putin se confruntă cu un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internaţională, din care Ungaria este în proces de ieşire.

Rusia a negat în repetate rânduri că forţele sale au comis atrocităţi în Ucraina şi susţine că CPI nu are jurisdicţie asupra sa.

Zelenski a declarat că ar fi dispus să meargă la Budapesta, dacă i s-ar propune o întâlnire trilaterală sau un format de tip „navetă diplomatică”.

Kallas a spus, pe de altă parte, că se aşteaptă ca un al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei să fie adoptat săptămâna aceasta, dar a precizat că aprobarea nu va veni luni.

La rândul său, ministrul lituanian de externe, Kestutis Budrys, a declarat că nu există loc pentru Putin în nicio capitală europeană. „Singurul loc pentru Putin în Europa (este) la Haga, în faţa tribunalului, nu în vreuna dintre capitalele noastre”, a declarat el înaintea reuniunii miniştrilor de externe din UE.

Ministrul finlandez de externe, Elina Valtonen, şi-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la posibila vizită a lui Putin într-o ţară a UE. „Să vedem unde va avea loc reuniunea şi în ce format, dar este evident că, în spaţiul UE, un criminal de război precum Putin nu ar trebui să fie binevenit”, a declarat ea reporterilor.

Ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a declarat că vizita lui Putin ar avea sens doar dacă ar duce la un armistiţiu imediat şi necondiţionat, în timp ce ministrul olandez de externe, David van Weel, a subliniat că „cel mai important lucru este să existe o masă de negocieri”.

Greșeala fatală a tinerei de 29 de ani care a murit pe un traseu dificil din Masivul Piatra Craiului

Sursa: News.ro

Etichete: razboi in ucraina, budapesta, vladimir putin, Zelenski,

Dată publicare: 20-10-2025 13:39

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
Citește și...
Zelenski se declară pregătit să-l întâlnească pe Putin. Îl compară pe președintele rus cu organizația teroristă Hamas
Stiri externe
Zelenski se declară pregătit să-l întâlnească pe Putin. Îl compară pe președintele rus cu organizația teroristă Hamas

Volodimir Zelenski s-a declarat pregătit să-l întâlnească pe Vladimir Putin la Budapesta, într-un interviu acordat duminică postului de televiziune american NBC, în urma discuţiilor cu Donald Trump, a consemnat agenţia de presă ungară MTI.

„Mama ta a ales”. Răspunsul șocant al Casei Albe după o întrebare despre întâlnirea Trump–Putin de la Budapesta
Stiri externe
„Mama ta a ales”. Răspunsul șocant al Casei Albe după o întrebare despre întâlnirea Trump–Putin de la Budapesta

După ce Donald Trump a anunțat o nouă întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin, programată la Budapesta, publicația HuffPost a solicitat administrației de la Casa Albă clarificări privind alegerea locației.

Cum poate deveni România o variantă ca Putin să ajungă cu „Kremlinul zburător” la Budapesta. Care ar fi cea mai directă rută
Stiri externe
Cum poate deveni România o variantă ca Putin să ajungă cu „Kremlinul zburător” la Budapesta. Care ar fi cea mai directă rută

Summitul nu a fost încă definitivat, dar dacă Vladimir Putin se va deplasa la Budapesta pentru a se întâlni cu Donald Trump în următoarele două săptămâni, va trebui să depăşească mai întâi câteva obstacole, relatează BBC.

Reacția UE după ce Trump și Putin au anunțat că se vor întâlni la Budapesta. „Trăim în lumea reală”
Stiri externe
Reacția UE după ce Trump și Putin au anunțat că se vor întâlni la Budapesta. „Trăim în lumea reală”

Comisia Europeană a primit favorabil vineri perspectiva unei întâlniri între Donald Trump şi Vladimir Putin la Budapesta, cu condiţia aceasta să facă "să avanseze procesul de pace" în Ucraina, relatează AFP.

Recomandări
Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent în Parlament
iBani
Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent în Parlament

Săptămâna trecută a fost votată în Parlament legea privind plata pensiilor private, după ce proiectul inițial a suferit câteva modificări. De pildă, bolnavii oncologici vor putea retrage întreaga sumă acumulată în contul de pilon 2.

Surse: CCR ar urma să se pronunțe astăzi în cazul pensiilor magistraților, după două amânări
Stiri Justitie
Surse: CCR ar urma să se pronunțe astăzi în cazul pensiilor magistraților, după două amânări

Curtea Constituţională a României discută astăzi sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament.

Ce despăgubiri vor primi locatarii din blocul din Rahova care a explodat. Ghid pentru încheierea unei polițe facultative
iBani
Ce despăgubiri vor primi locatarii din blocul din Rahova care a explodat. Ghid pentru încheierea unei polițe facultative

Se caută soluții pentru oamenii care trăiau în blocul din Rahova afectat de explozie și au rămas acum fără casă. Mulți aveau locuința asigurată și urmează să primească despăgubiri.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Octombrie 2025

01:43:53

Alt Text!
Doctor de bine
(P) One Health: de la zâmbet la sănătatea întregului organism – un concept inițiat de Dr. Ionuț Leahu

27:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 20 Octombrie 2025

03:13:12

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Rezervații pentru combinații

44:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28