Un alipinist român pleacă în Antarctica pentru a cuceri Mount Vinson. „Marea problemă este frigul”

Stiri Diverse
26-12-2025 | 15:13
Alpinistul Adrian Ahriţculesei
Foto: Facebook

Alpinistul Adrian Ahriţculesei, cunoscut pentru că a cucerit vârful Everest (8.848 m) şi cei mai înalţi şapte vulcani din lume, va pleca pe 27 decembrie spre Antarctica, unde şi-a propus să escaladeze Mount Vinson (4.892 m).

autor
Lorena Mihăilă

Alpinistul din Petroşani spune că s-a pregătit intens pentru această expediţie, în condiţiile în care a mai fost în Antarctica, în ianuarie 2023, atunci când a finalizat victorios ascensiunea pe Mount Sidley (4.283 m), în cadrul circuitului ce reuneşte cei mai înalţi vulcani de pe planetă.

„Sunt nerăbdător să plec în această nouă provocare. M-am pregătit foarte bine fizic şi psihic. Sper să fiu sănătos şi vremea să ţină cu noi. Ştiu ce mă aşteaptă pentru că am mai fost odată în Antarctica. Marea problemă este frigul pentru că, deşi în emisfera sudică este vară, în Antarctica temperatura este undeva la minus 35-40 de grade Celsius", a declarat, pentru AGERPRES, alpinistul Adrian Ahriţculesei.

Ahriţculesei va pleca sâmbătă, cu avionul, din Bucureşti spre Istanbul, apoi spre Sao Paolo (Brazilia), Santiago de Chile şi Punta Arenas (cel mai sudic oraş din Chile), unde îşi va întâlni şi alţi colegi de expediţie.

Vor urma două zboruri private: primul, spre tabăra Union Glacier, din Antarctica, iar cel de-al doilea, cu un avion de mici dimensiuni, spre tabăra de bază de pe Muntele Vinson.

Citește și
alpinist american mort
Momentul în care un alpinist de 23 de ani cade în gol de la 700 de metri, pe un traseu din SUA. Era live pe TikTok | VIDEO

Când va începe ascensiunea

Alpinistul a estimat, că în funcţie de vreme, Mount Vinson ar putea fi atacat în 4 sau 5 ianuarie 2026.

Adrian Ahriţculesei are în portofoliu mai multe reuşite în alpinism, printre care se numără cucerirea vârfului Everest, în luna mai 2024, şi finalizarea „Circuitului celor 7 vulcani", în ianuarie 2023, devenind astfel primul bărbat din România care îşi înscrie în palmares o asemenea performanţă.

În vârstă de 42 de ani, absolvent al Facultăţii de educaţie fizică şi sport din Timişoara, alpinistul lucrează ca optometrist la o firmă din Petroşani.

Apariție neașteptată a lui Moș Crăciun. A coborât pe fațada unui hotel din Eforie. „Curajos moșul”

Sursa: Agerpres

Etichete: Everest, antarctica, alpinist,

Dată publicare: 26-12-2025 15:13

Articol recomandat de sport.ro
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Citește și...
Un alpinist a murit și alți doi sunt dați dispăruți după o avalanșă în Slovenia. Cei trei au ignorat avertismentele meteo
Stiri externe
Un alpinist a murit și alți doi sunt dați dispăruți după o avalanșă în Slovenia. Cei trei au ignorat avertismentele meteo

Un alpinist croat a murit, iar alţi doi au fost daţi dispăruţi după ce au fost surprinşi de o avalanşă, duminică, în nord-vestul Sloveniei, a anunţat poliţia, transmite AFP, preluat de Agerpres.

Momentul în care un alpinist de 23 de ani cade în gol de la 700 de metri, pe un traseu din SUA. Era live pe TikTok | VIDEO
Stiri externe
Momentul în care un alpinist de 23 de ani cade în gol de la 700 de metri, pe un traseu din SUA. Era live pe TikTok | VIDEO

Balin Miller, un alpinist de 23 de ani, a murit în circumstanţe tragice, în timp ce escalada Sea of Dreams, una dintre cele mai periculoase trasee din El Capitain, un impresionant bloc stâncos situat în Parcul Naţional Yosemite.

 

Un alpinist a căzut de la o înălțime de 8 metri, în Munții Bucegi. A fost recuperat cu elicopterul de pe versant
Stiri actuale
Un alpinist a căzut de la o înălțime de 8 metri, în Munții Bucegi. A fost recuperat cu elicopterul de pe versant

Intervenții dificile, în Munții Bucegi. Un alpinist a fost recuperat cu elicopterul de pe versantul abrupt pe care îl escalada.

Un alpinist care și-a rupt gâtul într-o râpă cere un milion de lire despăgubiri după ce partenerul a
Stiri Diverse
Un alpinist care și-a rupt gâtul într-o râpă cere un milion de lire despăgubiri după ce partenerul a "dat drumul frânghiei”

Un alpinist britanic susține că și-a fracturat gâtul și mai multe oase după ce partenerului său i-ar fi scăpat frânghia în timpul unei urcări în defileul Avon. El cere despăgubiri de un milion de lire în instanță.

Patru alpiniști americani au căzut la 120 de metri într-o râpă. Unul dintre ei a ieșit și a condus până la un telefon
Stiri externe
Patru alpiniști americani au căzut la 120 de metri într-o râpă. Unul dintre ei a ieșit și a condus până la un telefon

Un alpinist care a căzut de la 120 de metri în munții North Cascades din Washington, supraviețuind în timp însoțitorii ai săi au murit, a mers până la mașina sa pe întuneric și a cerut ajutor la un telefon public.

Recomandări
ANM a prelungit avertizările de vreme rea: vânt puternic, ninsori și viscol. HARTĂ
Vremea
ANM a prelungit avertizările de vreme rea: vânt puternic, ninsori și viscol. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și mai multe atenționări și avertizări Cod Galben și Cod Portocaliu, ce vizează intensificări ale vântului, ninsori, polei și viscol, în mare parte din țară.

Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pace în Ucraina
Stiri externe
Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pace în Ucraina

Rusia a lovit fără milă blocuri de locuințe, chiar și în ziua de Crăciun. Valul de drone și rachete a ucis joi cel puțin 5 oameni și a rănit zeci, în mai multe orașe ucrainene.

O fetiță din București a primit, în noaptea de Crăciun, o scrisoare de la Papa Leon al XIV-lea. FOTO
Stiri Diverse
O fetiță din București a primit, în noaptea de Crăciun, o scrisoare de la Papa Leon al XIV-lea. FOTO

O fetiță din București a primit, în noaptea de Crăciun, o scrisoare neașteptată de la Papa Leon al XIV-lea, ca răspuns la un desen prin care se ruga pentru copiii afectați de război.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 26 Decembrie 2025

02:53:34

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28