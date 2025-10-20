„Mama ta a ales”. Răspunsul șocant al Casei Albe după o întrebare despre întâlnirea Trump–Putin de la Budapesta

20-10-2025 | 08:42
Karoline Leavitt
Getty

După ce Donald Trump a anunțat o nouă întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin, programată la Budapesta, publicația HuffPost a solicitat administrației de la Casa Albă clarificări privind alegerea locației.

Adrian Popovici

Un reporter de la HuffPost a întrebat Casa Albă cine a ales Budapesta ca loc al întâlnirii dintre Trump și Putin, iar răspunsul oficialilor din administrația Trump a venit fără menajamente.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a răspuns într-un mesaj scurt, considerat nepotrivit de presă: „Mama ta a ales”. La scurt timp, directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a trimis un răspuns similar, rezumându-se la aceeași formulare.

Întrebată ulterior dacă consideră amuzant răspunsul transmis, Karoline Leavitt a declarat că nu ia în serios întrebările HuffPost, calificând publicația drept „parțială și lipsită de credibilitate”.

Donald Trump se va întâlni cu Vladimir Putin la Budapesta

Preşedintele american Donald Trump a anunţat recent că a convenit cu omologul rus Vladimir Putin, cu care a vorbit la telefon, să se întâlnească la Budapesta, în Ungaria, pentru a vedea dacă pot pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, dar nu a furnizat o dată anume pentru summitul lor. Kremlinul a confirmat că se fac pregătiri în acest sens, iar liderul de la Budapesta, Viktor Orban, s-a declarat pregătit să găzduiască summitul.

Donald Trump
Reacția lui Donald Trump după ce Hamas și Israel au continuat să se lupte după ce el a anunțat „pacea în Gaza”

„Tocmai am încheiat conversaţia telefonică cu preşedintele Vladimir Putin din Rusia şi a fost una foarte productivă”, a anunţat Donald Trump pe Truth Social, după o discuţie care a durat circa două ore.

„La finalul convorbirii, am convenit că săptămâna viitoare va avea loc o întâlnire a consilierilor noştri de nivel înalt. Întâlnirile iniţiale ale Statelor Unite vor fi conduse de secretarul de stat Marco Rubio, împreună cu alte persoane care vor fi desemnate. Locul întâlnirii urmează să fie stabilit”, a spus Trump.

Ulterior, „preşedintele Putin şi cu mine ne vom întâlni într-un loc convenit, Budapesta, Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război „ruşinos” dintre Rusia şi Ucraina”, precizează şeful Casei Albe.

Românii sunt printre campionii UE la risipa alimentară. Comisia ne învață cum putem folosi alimentele rămase și a doua zi

Sursa: Huffington Post

Dată publicare: 20-10-2025 08:42

