Zeci de turiști salvați de pe munte în ultimele 24 de ore. Unde au fost cele mai multe intervenții ale salvamontiștilor

Stiri actuale
26-12-2025 | 14:45
salvamont sibiu

Douăzeci şi două de persoane au fost salvate în ultimele 24 de ore, în urma unor intervenţii ale salvamontiştilor, în toată ţara, cele mai multe apeluri fiind primite de salvatorii montani din Gorj, Lupeni şi Predeal, informează Salvamont.

autor
Lorena Mihăilă

Potrivit sursei citate, şapte dintre aceste persoane care au avut nevoie de ajutor au fost transportate la spital.

Potrivit Dispeceratului naţional Salvamont România, în ultimele 24 de ore, la sediul Dispeceratului s-au primit 14 apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. Astfel, la Salvamont Gorj, Salvamont Lupeni şi Salvamont Predeal s-au primit câte două apeluri, iar Serviciile Salvamont Argeş, Braşov, Cluj, Prahova, Maramureş, Mureş, Voineasa şi Suceava au primit câte un apel pentru intervenţii de urgenţă.

În cazul celor 14 intervenţii, au fost salvate 22 de persoane. Dintre acestea, şapte persoane au fost transportate cu Ambulanţele SAJ, SMURD sau Salvamont la spital, iar celelalte persoane salvate au primit acordul să fie transportate cu maşinile rudelor sau prietenilor.

Dispeceratul Naţionla Salvamont mai informează că în acelaşi interval s-au primit şi 22 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană şi despre starea pârtiilor.

Citește și
elicopter smurd
Tragedie în Munții Făgăraș. Două persoane au murit, iar una a fost salvată

Echipele Salvamont România îi îndeamnă pe turişti la prudenţă şi responsabilitate pe munte şi îi invită să le fie alături în campania de reducere a numărului de accidente montane, mai arată Dispeceratul Naţional Salvamont.

Ninsoare și vânt puternic

Meteorologii anunţă vânt şi precipitaţii începând de vineri, iar din noaptea de 28 decembrie, cea mai mare parte a ţării intră sub avertizări cod galben şi portocaliu de vânt şi ninsori viscolite.

Conform meteorologilor, în intervalul 26 – 29 decembrie, sunt prognozate intensificări ale vântului, precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, polei şi viscol. Vineri şi sâmbătă, vântul va bate cu putere în est, sud-est şi local în centru şi sud-vestul ţării, iar duminică în toată ţara, cu viteze în general de 40...60 km/h, amplificând senzaţia de frig. La munte, temporar vor fi rafale de peste 60...80 km/h, viscolind ninsoarea şi zăpada depusă, anunţă ANM.

În nordul, centrul şi estul ţării, precum şi la munte temporar va ninge în noaptea de sâmbătă spre duminică şi pe parcursul zilei de duminică, iar stratul de zăpadă va avea grosimi între 5 şi 15 centimetri. Pe arii restrânse se va forma gheţuş sau polei.

În noaptea de duminică spre luni, Pentru perioada 28 decembrie, ora 02 – 29 decembrie, ora 10, vântul se va intensifica şi va ninge viscolit în Maramureş, Transilvania, Moldova şi Dobrogea, precum şi la munte. În Oltenia, Muntenia (local) şi în sudul Banatului va fi vânt puternic.

În aceeaşi perioadă, meteorologii anunţă intensificări puternice ale vântului, viscol şi vizibilitate foarte redusă în zona înaltă a Carpaţilor Meridionali şi de Curbură, unde vântul va sufla tare cu rafale de peste 110...130 km/h. De asemenea, va ninge viscolit, vizibilitatea va fi foarte redusă, iar zăpada troienită, au mai transmis meteorologii.

Apariție neașteptată a lui Moș Crăciun. A coborât pe fațada unui hotel din Eforie. „Curajos moșul”

Sursa: News.ro

Etichete: turisti, munte, salvamontisti,

Dată publicare: 26-12-2025 14:45

Articol recomandat de sport.ro
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Citește și...
Salvamont Brașov, apel către toți turiștii care urcă la altitudini mari. Esti risc de avalanșă în urma ninsorilor
Stiri actuale
Salvamont Brașov, apel către toți turiștii care urcă la altitudini mari. Esti risc de avalanșă în urma ninsorilor

Turiştii care în această perioadă se află la munte, în judeţul Braşov, sunt sfătuiţi să nu urce la altitudini mai mari de 1800 de metri, unde în urma ninsorilor recente s-a depus un strat de zăpadă, existând risc de avalanşă.

Tragedie în Munții Făgăraș. Două persoane au murit, iar una a fost salvată
Stiri actuale
Tragedie în Munții Făgăraș. Două persoane au murit, iar una a fost salvată

Două persoane au decedat sâmbătă în Munţii Făgăraş, zona Vârfului Netedu, iar alta a fost salvată şi transportată cu elicopterul SMURD la Bâlea Lac, a anunţat directorul Salvamont Sibiu, Dan Popescu.

Turiști răniți pe munte, salvați de echipele Salvamont Maramureș
Stiri actuale
Turiști răniți pe munte, salvați de echipele Salvamont Maramureș

Salvamontiştii maramureşeni au primit, sâmbătă, două apeluri prin care au fost solicitaţi să intervină în sprijinul unor turişti care s-au accidentat pe munte, s-au rănit la picioare nu şi s-au mai putut deplasa.

Un ucrainean aflat în Munţii Maramureşului de şapte zile a fost găsit în stare gravă de culegătorii de ciuperci
Stiri actuale
Un ucrainean aflat în Munţii Maramureşului de şapte zile a fost găsit în stare gravă de culegătorii de ciuperci

Un cetăţean ucrainean aflat de mai multe zile în Munţii Maramureşului a fost găsit în stare gravă de culegătorii de ciuperci, a informat, duminică seara, directorul Serviciului Public Judeţean Salvamont Maramureş, Dan Benga.

Trei tineri ucraineni au fost salvați de la 1.700 m altitudine de către salvamontiștii din Maramureș. STS i-a localizat
Stiri actuale
Trei tineri ucraineni au fost salvați de la 1.700 m altitudine de către salvamontiștii din Maramureș. STS i-a localizat

Trei tineri ucraineni care au trecut graniţa în România au fost recuperaţi sâmbătă seara de Salvamont Maramureş, iar starea lor de sănătate este bună, a informat, directorul Serviciului Public Judeţean (SPJ) Salvamont Maramureş, Dan Benga.

Recomandări
ANM a prelungit avertizările de vreme rea: vânt puternic, ninsori și viscol. HARTĂ
Vremea
ANM a prelungit avertizările de vreme rea: vânt puternic, ninsori și viscol. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și mai multe atenționări și avertizări Cod Galben și Cod Portocaliu, ce vizează intensificări ale vântului, ninsori, polei și viscol, în mare parte din țară.

Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pace în Ucraina
Stiri externe
Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pace în Ucraina

Rusia a lovit fără milă blocuri de locuințe, chiar și în ziua de Crăciun. Valul de drone și rachete a ucis joi cel puțin 5 oameni și a rănit zeci, în mai multe orașe ucrainene.

Cozile foamei. Sute de italieni au stat la rând ore întregi pentru niște mâncare și cadouri gratuite pentru copii
Stiri externe
Cozile foamei. Sute de italieni au stat la rând ore întregi pentru niște mâncare și cadouri gratuite pentru copii

Peste 400 de oameni au așteptat ore întregi la cozi infernale, pentru a primi pungi cadou cu mâncare și mici cadouri pentru copii, în Milano.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 26 Decembrie 2025

02:53:34

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28