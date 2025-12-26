Zeci de turiști salvați de pe munte în ultimele 24 de ore. Unde au fost cele mai multe intervenții ale salvamontiștilor

Douăzeci şi două de persoane au fost salvate în ultimele 24 de ore, în urma unor intervenţii ale salvamontiştilor, în toată ţara, cele mai multe apeluri fiind primite de salvatorii montani din Gorj, Lupeni şi Predeal, informează Salvamont.

Potrivit sursei citate, şapte dintre aceste persoane care au avut nevoie de ajutor au fost transportate la spital.

Potrivit Dispeceratului naţional Salvamont România, în ultimele 24 de ore, la sediul Dispeceratului s-au primit 14 apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. Astfel, la Salvamont Gorj, Salvamont Lupeni şi Salvamont Predeal s-au primit câte două apeluri, iar Serviciile Salvamont Argeş, Braşov, Cluj, Prahova, Maramureş, Mureş, Voineasa şi Suceava au primit câte un apel pentru intervenţii de urgenţă.

În cazul celor 14 intervenţii, au fost salvate 22 de persoane. Dintre acestea, şapte persoane au fost transportate cu Ambulanţele SAJ, SMURD sau Salvamont la spital, iar celelalte persoane salvate au primit acordul să fie transportate cu maşinile rudelor sau prietenilor.

Dispeceratul Naţionla Salvamont mai informează că în acelaşi interval s-au primit şi 22 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană şi despre starea pârtiilor.

Echipele Salvamont România îi îndeamnă pe turişti la prudenţă şi responsabilitate pe munte şi îi invită să le fie alături în campania de reducere a numărului de accidente montane, mai arată Dispeceratul Naţional Salvamont.

Ninsoare și vânt puternic

Meteorologii anunţă vânt şi precipitaţii începând de vineri, iar din noaptea de 28 decembrie, cea mai mare parte a ţării intră sub avertizări cod galben şi portocaliu de vânt şi ninsori viscolite.

Conform meteorologilor, în intervalul 26 – 29 decembrie, sunt prognozate intensificări ale vântului, precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, polei şi viscol. Vineri şi sâmbătă, vântul va bate cu putere în est, sud-est şi local în centru şi sud-vestul ţării, iar duminică în toată ţara, cu viteze în general de 40...60 km/h, amplificând senzaţia de frig. La munte, temporar vor fi rafale de peste 60...80 km/h, viscolind ninsoarea şi zăpada depusă, anunţă ANM.

În nordul, centrul şi estul ţării, precum şi la munte temporar va ninge în noaptea de sâmbătă spre duminică şi pe parcursul zilei de duminică, iar stratul de zăpadă va avea grosimi între 5 şi 15 centimetri. Pe arii restrânse se va forma gheţuş sau polei.

În noaptea de duminică spre luni, Pentru perioada 28 decembrie, ora 02 – 29 decembrie, ora 10, vântul se va intensifica şi va ninge viscolit în Maramureş, Transilvania, Moldova şi Dobrogea, precum şi la munte. În Oltenia, Muntenia (local) şi în sudul Banatului va fi vânt puternic.

În aceeaşi perioadă, meteorologii anunţă intensificări puternice ale vântului, viscol şi vizibilitate foarte redusă în zona înaltă a Carpaţilor Meridionali şi de Curbură, unde vântul va sufla tare cu rafale de peste 110...130 km/h. De asemenea, va ninge viscolit, vizibilitatea va fi foarte redusă, iar zăpada troienită, au mai transmis meteorologii.

