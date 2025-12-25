Femeia care trăieşte de 10 ani sub o nouă identitate într-un loc secret după ce a ajutat poliția franceză într-un caz crucial

O campanie de strângere de fonduri lansată online ca dar de Crăciun pentru femeia care l-a denunţat pe Abdelhamid Abaaoud, creierul din spatele atacurilor jihadiste din 13 noiembrie 2015 de la Paris, a strâns până acum puţin peste 177.000 de euro.

"Nu mă aşteptam la asta; a fost un cadou din inimă", a spus femeia într-un interviu acordat postului de televiziune BFMTV. Faţa îi era complet acoperită, iar vocea i-a fost modificată, deoarece, în ultimii 10 ani, femeia trăieşte sub o nouă identitate într-un loc nedivulgat, din cauza ameninţărilor pe care le-a primit după ce l-a denunţat pe jihadist.

Femeia era prietenă cu Hasna Aitboulahcen, verişoara lui Abaaoud.

După atacurile din 13 noiembrie, în care au fost ucişi 132 de oameni, Hasna îl ajuta pe Abaaoud la periferia Parisului, situaţie raportată de către prietena ei poliţiei. Mărturia femeii a permis autorităţilor franceze să neutralizeze celula jihadistă care era pregătită să atace din nou la Paris după 13 noiembrie, de data aceasta în cartierul de afaceri La Defense.

Ascunşi într-un apartament din Saint-Denis, Abaaoud, împreună cu complicele său Chakib Akrouh şi verişoara sa Hasna, au murit pe 18 noiembrie 2015, când şi-au detonat vestele cu explozibili în timp ce erau înconjuraţi de forţe de poliţie.

Cadoul de Crăciun pentru informatoare a fost o iniţiativă a lui Arthur Denouveaux, preşedintele asociaţiei victimelor 13N "Life for Paris".

Iniţiativa are loc în contextul în care figura denunţătoarei lui Abaaoud a făcut obiectul unei docudrame de mare succes difuzate pe canalul public "France 2", intitulată "13 noiembrie, alegerea Soniei".

