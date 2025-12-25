Femeia care trăieşte de 10 ani sub o nouă identitate într-un loc secret după ce a ajutat poliția franceză într-un caz crucial

Stiri externe
25-12-2025 | 16:55
politie franta
AFP

O campanie de strângere de fonduri lansată online ca dar de Crăciun pentru femeia care l-a denunţat pe Abdelhamid Abaaoud, creierul din spatele atacurilor jihadiste din 13 noiembrie 2015 de la Paris, a strâns până acum puţin peste 177.000 de euro.

autor
Anca Ungureanu

"Nu mă aşteptam la asta; a fost un cadou din inimă", a spus femeia într-un interviu acordat postului de televiziune BFMTV. Faţa îi era complet acoperită, iar vocea i-a fost modificată, deoarece, în ultimii 10 ani, femeia trăieşte sub o nouă identitate într-un loc nedivulgat, din cauza ameninţărilor pe care le-a primit după ce l-a denunţat pe jihadist.

Femeia era prietenă cu Hasna Aitboulahcen, verişoara lui Abaaoud.

După atacurile din 13 noiembrie, în care au fost ucişi 132 de oameni, Hasna îl ajuta pe Abaaoud la periferia Parisului, situaţie raportată de către prietena ei poliţiei. Mărturia femeii a permis autorităţilor franceze să neutralizeze celula jihadistă care era pregătită să atace din nou la Paris după 13 noiembrie, de data aceasta în cartierul de afaceri La Defense.

Citește și
Vera Alentova
A murit Vera Alentova, actrița din „Moscova nu crede în lacrimi”, filmul sovietic care a câștigat un Oscar

Ascunşi într-un apartament din Saint-Denis, Abaaoud, împreună cu complicele său Chakib Akrouh şi verişoara sa Hasna, au murit pe 18 noiembrie 2015, când şi-au detonat vestele cu explozibili în timp ce erau înconjuraţi de forţe de poliţie.

Cadoul de Crăciun pentru informatoare a fost o iniţiativă a lui Arthur Denouveaux, preşedintele asociaţiei victimelor 13N "Life for Paris".

Iniţiativa are loc în contextul în care figura denunţătoarei lui Abaaoud a făcut obiectul unei docudrame de mare succes difuzate pe canalul public "France 2", intitulată "13 noiembrie, alegerea Soniei".

Sursa: Agerpres

Etichete: Franta, atentat,

Dată publicare: 25-12-2025 15:54

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie! A murit pe teren, chiar în timpul meciului, dintr-un motiv bizar
NEWS ALERT Tragedie! A murit pe teren, chiar în timpul meciului, dintr-un motiv bizar
Citește și...
A murit Vera Alentova, actrița din „Moscova nu crede în lacrimi”, filmul sovietic care a câștigat un Oscar
Stiri externe
A murit Vera Alentova, actrița din „Moscova nu crede în lacrimi”, filmul sovietic care a câștigat un Oscar

Vera Alentova, vedeta filmului sovietic „Moscova nu crede în lacrimi”, peliculă recompensată cu premiul Oscar, a încetat din viață la vârsta de 83 de ani, a anunțat joi Teatrul Pușkin, transmite agenția EFE.

Aproape 20 de grade înregistrate într-un oraș din Islanda, în ziua de Crăciun. Este un record istoric
Stiri externe
Aproape 20 de grade înregistrate într-un oraș din Islanda, în ziua de Crăciun. Este un record istoric

Un record de temperatură pentru ziua de Crăciun a fost doborât miercuri seară în islanda, unde au fost aproape 20 de grade în Bakkagerdi, un cătun din partea de est.

Ucrainenii petrec al patrulea Crăciun în război, în timp ce rușii își dau cu părerea despre 2026. Mesajul lui Zelenski
Stiri externe
Ucrainenii petrec al patrulea Crăciun în război, în timp ce rușii își dau cu părerea despre 2026. Mesajul lui Zelenski

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a urat miercuri ucrainenilor Crăciun fericit, al patrulea petrecut pe timp de război de la începutul invaziei ruseşti, şi şi-a exprimat speranţa pentru o revenire rapidă la pace, informează EFE.

Recomandări
Ninge viscolit în munți: DRDP Craiova intervine cu utilaje, Oltenia sub cod galben de ninsori și vânt | Video
Stiri actuale
Ninge viscolit în munți: DRDP Craiova intervine cu utilaje, Oltenia sub cod galben de ninsori și vânt | Video

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova trasmite joi dimineaţă că în zonele montane ninge viscolit, fapt ce îngreunează acţiunile de deszăpezire.

Cât de crucială este „Bogdana” pentru apărarea Ucrainei. Un oficial militar dezvăluie secretele artileriei de la Kiev
Stiri externe
Cât de crucială este „Bogdana” pentru apărarea Ucrainei. Un oficial militar dezvăluie secretele artileriei de la Kiev

Forțele Armate ale Ucrainei își modernizează rapid artileria și rachetele, combinând arme occidentale și sisteme produse local, potrivit colonelului Andriy Zhuravlev, adjunctul șefului de stat major al Armatei.

Medicul Adrian Marinescu avertizează: ”Avem 70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, poate chiar şi mai mult”
Stiri Sanatate
Medicul Adrian Marinescu avertizează: ”Avem 70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, poate chiar şi mai mult”

Numărul cazurilor de gripă în București s-a mărit în această perioadă, ajungând la aproximativ 80 de persoane care se prezintă într-o zi la camera de gardă, afirmă Dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Decembrie 2025

01:01:21

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28