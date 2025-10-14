Trump îi face declarații de dragoste lui Orban: ”Îl iubim pe Viktor, e fantastic!”. Posesiv: ”Doar eu contez cu adevărat”

14-10-2025 | 11:54
viktor orban donald trump
Orban Viktor

Donald Trump l-a lăudat îndelung pe Viktor Orban la summitul din Egipt, președintele american declarând că-l iubește pe premierul maghiar, care este ”fantastic”, reamintindu-i însă că doar el, Trump, contează ”cu adevărat”.

 

Cristian Anton

Donald Trump i-a spus lui Viktor Orban că-l iubește, că este fantastic, extraordinar și că o să aibă rezultate excelente la următoarele alegeri.

Președintele american i-a atras însă atenția premierului maghiar că, într-un final, doar el, Trump, ”contează cu adevărat”.

Viktor Orbán este un lider extraordinar, a declarat, luni, preşedintele american Donald Trump, la conferinţa pentru pace organizată în Sharm el-Sheikh, Egipt”, scrie și agenția maghiară de stat Hirado.

Prim-ministrul Ungariei a postat pe pagina sa de Facebook un scurt clip, în care îl prezintă pe Donald Trump cum îi face declarațiile de dragoste. ”Unde este Viktor? Îl iubim pe Viktor!”, spune Trump în fața numeroșilor lideri politici reuniți la summitul pentru pace în Gaza.

Trump, către Orban: ”Doar eu contez cu adevărat”

Eşti fantastic! Mulţi nu sunt de acord cu mine, dar până la urmă doar eu contez cu adevărat”, i-a spus Donald Trump lui Viktor Orbán.

Donald Trump a continuat spunând că este un lider extraordinar. Acesta a adăugat că l-a sprijinit la alegerile anterioare, „iar el a câştigat cu 28 de puncte. Aşa că, data viitoare te vei descurca şi mai bine. La următoarele alegeri vei avea un rezultat excelent, şi apreciem foarte mult acest lucru. Suntem 100% alături de tine. Aceasta este Ungaria”, mai arată agenția citată.

Mai reținut, Viktor Orban a comentat scurt în dreptul declarației de iubire de la Trump: „Mulţumim, domnule preşedinte! Continuăm pe drumul păcii!”.

Hamas a eliberat toți ostaticii israelieni în viață. Donald Trump, discurs în Parlament

