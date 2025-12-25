Descoperire înfiorătoare, după ce o casă din Vâlcea a fost mistuită de flăcări în prima zi de Crăciun. Pompierii, în alertă

O casă din localitatea Sineşti, judeţul Vâlcea, a ars în întregime în prima zi de Crăciun, iar la finalul intervenţiei pompierii care au stins flăcările au găsit, printre elementele carbonizate, „părţi, fragmente şi ţesuturi posibil umane”.

Analizele de specialitate vor stabili dacă în incendiu a murit un om, în condiţiile în care vecinii susţin că în imobil locuia o persoană în vârstă.

Incendiul a izbucnit joi dimineaţă, în localitatea Sineşti, judeţul Vâlcea, unde o casă a ars în totalitate, în cătunul Zgubea Mică, o zonă izolată şi greu acccesibilă.

Vecinii care au sunat la 112 au anunţat că în imobil locuia o persoană în vârstă.

Focul a distrus locuinţa, iar „în zona unde s-a manifestat incendiul au fost identificate părţi, fragmente si ţesuturi, posibil umane”, urmând ca organele abilitate să stabilească natura acestora, a anunţat ISU Vâlcea, joi după-amiază.Instituţia precizează că „nu se poate confirma o posibilă victimă surprinsă”, iar investigaţiile de laborator la Serviciul Judeţean de Medicină Legală Vâlcea vor stabili de ce natură sunt elementele găsite.

Imobilul a ars în totalitate, cauza probabilă a producerii incendiului fiind jarul sau scânteile provenite de la sobă.

