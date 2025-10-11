Viktor Orban îl laudă pe Ilie Bolojan: „Îndreaptă această claie de fân clădită cam strâmb”

11-10-2025 | 16:17
viktor orban kelemen hunor ilie bolojan
Viktor Orban a avut numai cuvinte de laudă despre omologul său român Ilie Bolojan, despre care a spus la postul public de radio din Ungaria că ”îndreaptă această claie de fân clădită cam strâmb”, care este acum situația României.

 

autor
Cristian Anton

Premierul maghiar Viktor Orban a avut numai cuvinte de laudă la adresa omologului său român Ilie Bolojan, despre care a declarat la postul public de radio din Ungaria că ”îndreaptă această claie de fân clădită cam strâmb”, cu referire la situația actuală a României, potrivit Hirado.

Viktor Orban a participat la 10 octombrie la congresul UDMR care a avut loc la Jucu, în Cluj. 

Viktor Orbán a apreciat prim-ministrul român ca fiind o persoană experimentată şi respectabilă. În formularea sa: dacă există un om care, pe baza activităţii de până acum – în decursul căreia a dovedit că este un lider foarte bun – are şansa de a „îndrepta această claie de fân clădită cam strâmb”, acelea este Ilie Bolojan”, a scris agenția maghiară de presă.

Interesul nostru, al maghiarilor, este ca economia României să prospere. Noi, maghiarii, vrem să trăim în pace şi cooperare cu vecinii noştri. El a spus că este foarte greu de imaginat ceva mai complicat decât relaţia dintre cele două ţări, aşadar cu un astfel de trecut istoric, atunci când există pace şi cooperare, acestea nu sunt lucruri naturale, nici întâmplătore, ci rezultatele unei hotărâri”, a mai spus Viktor Orban, potrivit sursei citate.

Sursa: StirilePROTV

