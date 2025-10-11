Viktor Orban îl laudă pe Ilie Bolojan: „Îndreaptă această claie de fân clădită cam strâmb”

Premierul maghiar Viktor Orban a avut numai cuvinte de laudă la adresa omologului său român Ilie Bolojan, despre care a declarat la postul public de radio din Ungaria că ”îndreaptă această claie de fân clădită cam strâmb”, cu referire la situația actuală a României, potrivit Hirado.

Viktor Orban a participat la 10 octombrie la congresul UDMR care a avut loc la Jucu, în Cluj.

”Viktor Orbán a apreciat prim-ministrul român ca fiind o persoană experimentată şi respectabilă. În formularea sa: dacă există un om care, pe baza activităţii de până acum – în decursul căreia a dovedit că este un lider foarte bun – are şansa de a „îndrepta această claie de fân clădită cam strâmb”, acelea este Ilie Bolojan”, a scris agenția maghiară de presă.

”Interesul nostru, al maghiarilor, este ca economia României să prospere. Noi, maghiarii, vrem să trăim în pace şi cooperare cu vecinii noştri. El a spus că este foarte greu de imaginat ceva mai complicat decât relaţia dintre cele două ţări, aşadar cu un astfel de trecut istoric, atunci când există pace şi cooperare, acestea nu sunt lucruri naturale, nici întâmplătore, ci rezultatele unei hotărâri”, a mai spus Viktor Orban, potrivit sursei citate.

”România este angajată într-o luptă serioasă pentru a restabili echilibrul financiar al economiei sale”

Viktor Orban ”a subliniat că România are un prim-ministru care gândeşte în mod similar, de aceea trebuie profitat de ocazie pentru a îmbunătăţi cooperarea”. ”România este angajată într-o luptă serioasă pentru a restabili echilibrul financiar al economiei sale, ceea ce este un lucru dureros şi o provocare serioasă. Este vorba de partenerul nostru comercial deosebit, iar cu cât românii au mai mulţi bani, cu atât comerţul româno-ungar va funcţiona mai bine”, a completat premierul maghiar.

Potrivt acestuia, ”viaţa politică a provocat problemele economiei româneşti. Dacă stabilitatea, previzibilitatea şi posibilitatea de a planifica pe termen lung lipsesc, dacă oamenii sau partidele subestimează valoarea şi virtutea stabilităţii, respectiv a echilibrului economic şi financiar, consecinţele vor fi implementarea unor sugestii întâmplătoare, precum şi deciziile economice luate pe termen scurt şi într-o manieră oscilantă”.

Premierul maghiar a adăugat că, deseori, rezultanta unui număr mare de decizii economice cu efecte pe termen scurt, dar aparent populare, este generarea problemelor economice mari.

