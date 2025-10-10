Românii și ungurii și-au mulțumit unii altora la congresul UDMR. Ce a cântat Viktor Orban la un pahar de vin

Viktor Orbán, premierul Ungariei, a venit în România pentru congresul UDMR. La evenimentul organizat la Cluj au fost invitați și au și ajuns liderii coaliției de guvernare. Nu și șeful statului, care a anunțat în ultima clipă că are o agendă încărcată.

Sorin Grindeanu a părăsit sala când s-a intonat imnul Ținutului Secuiesc, pentru că ar fi avut un apel urgent. Însă, în rest, atmofera a fost relaxată. Emil Boc chiar a glumit că în România se fac alegeri pentru a afla cu cine guvernează UDMR.

Invitatul special al celui de-al 17-lea congres UDMR a fost premierul Ungariei, Viktor Orbán. Acesta a petrecut vineri seară într-un restaurant din Cluj-Napoca. Cu paharul în mână, a fost surprins cântând versurile unei melodii populare maghiare, care în română se traduc prin "Noi nu plecăm de aici".

Vineri, la congres, nu au lipsit reacțiile. Printre rânduri, Ilie Bolojan a transmis că românii și maghiarii trebuie să continue colaborarea pentru modernizarea României.

Ilie Bolojan: ”Românii şi maghiarii trăiesc de sute de ani unii lângă alţii. În afară de lucrurile care ne pot diferenţia, de muzica pe care o ascultăm, de dansurile noastre, de alte lucruri mai mici sau mai mari, lucrurile care ne unesc sunt mult mai puternice”.

La intonarea imnului Ținutului Secuiesc, Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a părăsit sala și a revenit abia după câteva minute.

Sorin Grindeanu: ”Eu am stat la partea oficială, am văzut că s-a cântat imnul României, imnul Ungariei, după care am avut o problemă personală, am ieșit. Am un prieten secui foarte bun aici”.

Kelemen Hunor le-a mulţumit liderilor din coaliţie pentru colaborare și l-a tachinat pe Sorin Grindeanu, făcând aluzie la viitorul congres al PSD.

Viktor Orban: ”Dacă vecinii noștri o duc bine, și noi o ducem bine”

Kelemen Hunor: "Astăzi nu trebuie să ai emoţii. Urmează un alt congres, unde poate că da. PSD se pregăteşte de alegeri şi sper că vom continua colaborarea aşa cum am făcut de fiecare dată. Succes în congresul pe care urmează să-l organizaţi".

Radu Daniel Miruță, ministrul Economiei: ”Din punctul meu de vedere, a fost un pic împins acest gest al celor de la UDMR cu imnul Ținutului Secuiesc. Dar sunt mai multe lucruri care ne unesc decât cele care ne despart de comunitatea maghiară din România”.

Cel care a destins atmosfera a fost însă primarul Emil Boc.

Emil Boc: ”Am aflat de la români de ce se organizează în această ţară alegeri din patru în patru ani — ca să afle UDMR cu cine guvernează. Aşa mi-au spus românii, mai în glumă, mai în serios”.

La final, premierul Ungariei le-a vorbit liderilor români despre buna vecinătate.

Viktor Orban: ”Noi, la Budapesta, vedem că maghiarii din România şi din Ungaria au un interes comun: să fie stabilitate de-a lungul Dunării, naţiunile care trăiesc aici să nu se calce în picioare, ci să se stimeze. Dacă vecinii noştri o duc bine, şi noi o ducem bine. Suntem interesaţi de binele României şi de succesul guvernului condus de domnul premier Ilie Bolojan. Astăzi există pace, convieţuire, colaborare".

La congresul UDMR fusese invitat și preşedintele țării. Inițial, a anunţat că va participa, dar între timp s-a răzgândit, invocând o agendă încărcată.

