Viktor Orban afirmă că Budapesta este acum singurul loc în Europa unde poate fi organizat summitul Putin-Trump

Stiri externe
17-10-2025 | 11:15
Viktor Orban
Premierul ungar Viktor Orban a anunţat că va discuta vineri cu preşedintele rus Vladimir Putin, în contextul pregătirilor pentru o posibilă întâlnire Putin–Trump la Budapesta.

Ioana Andreescu

Orban a declarat că Budapesta este acum singurul loc din Europa unde poate avea loc o astfel de întâlnire. "Ungaria este aproape singura ţară pro-pace: timp de trei ani a susţinut în mod constant, deschis, puternic şi activ pacea", a adăugat el.

Trump a anunţat joi că se va întâlni cu Putin în capitala Ungariei pentru a discuta despre posibilitatea încheierea războiului din Ucraina.

Orban, un aliat al lui Trump

Orban, un aliat al lui Trump, care a menţinut legături strânse cu Rusia în pofida războiului din Ucraina, a declarat că întâlnirea dintre cei doi lideri "va fi despre pace" şi, dacă va exista un acord de pace, acesta va duce la o nouă fază de dezvoltare economică în Ungaria şi în Europa.

Orban a declarat pentru postul de radio public că întâlnirea ar putea avea loc în următoarele două săptămâni, dacă miniştrii de externe ai SUA şi Rusiei reuşesc să soluţioneze problemele rămase deschise, în cadrul unei întâlniri planificate săptămâna viitoare.

"Aseară am dat ordin să se înfiinţeze un comitet de organizare, am stabilit cele mai importante sarcini şi pregătirile au început", a spus Orban.

Şeful guvernului ungar a subliniat că "nu există cu adevărat altă opţiune" decât organizarea summitului SUA-Rusia la Budapesta.

În plus, există avantajul că premierul Ungariei se află în funcţie de mult timp, cunoaşte pe toată lumea şi toată lumea îl cunoaşte pe el, a mai spus Orban, adăugând ca ţara sa a fost întotdeauna un partener loial, a fost întotdeauna alături de prietenii săi şi nu a renunţat niciodată la o prietenie pentru avantaje tactice.

"Dacă ei căutau un loc sigur în ceea ce priveşte pacea şi lucrurile să fie în ordine din punct de vedere tehnic, să nu fie surprinşi de niciun eveniment politic, deci căutau un mediu previzibil, atunci Budapesta pare o alegere logică", a mai spus el.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 17-10-2025 11:15

