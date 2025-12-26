Un băiat de 3 ani a rămas fără mamă, tată și sora de 5 ani, în preajma Crăciunului. O șoferiță băută i-a ucis, în Texas

Un băiat de 3 ani a rămas orfan după ce o șoferiță care circula pe contrasens a intrat cu mașina în autoturismul familiei sale în timp ce aceasta se îndrepta spre casă de la o petrecere de Crăciun. Mama, tatăl și sora de 5 ani au murit.

Familia circula pe Autostrada 99, în Texas, când vehiculul lor a fost lovit violent frontal de o femeie aflată sub influența alcoolului, care mergea pe sensul greșit, a transmis Poliția.

Lizbeth Rodriguez Contreras, o profesoară în vârstă de 27 de ani, și fiica sa, Camila Pena, de 5 ani, au murit la fața locului, au declarat polițiștii, relatează New York Post.

Tatăl, Diego Pena Jr., în vârstă de 26 de ani, și băiatul de 3 ani, identificat de membrii familiei drept Dieguito, au fost transportați de urgență la spital cu ambulanța, însă tatăl a murit ulterior din cauza rănilor suferite.

New York Post

Dieguito se afla în continuare internat în spital în Ajunul Crăciunului, în stare critică, dar stabilă, potrivit poliției și rudelor îndurerate.

„Într-o clipă, Dieguito a pierdut oamenii care îl iubeau, îl protejau și care erau întreaga lui lume. În prezent primește îngrijiri medicale, va fi supus unor intervenții chirurgicale și continuă să lupte pentru recuperare”, au scris membrii familiei îndurerați într-o campanie GoFundMe destinată strângerii de fonduri pentru copilul rămas fără părinți.

New York Post

Șoferița celuilalt vehicul, Majesti Faith Lee, în vârstă de 27 de ani, a fost transportată la spital cu un elicopter și tratată pentru răni care nu i-au pus viața în pericol. Ea se află în arest, cu o cauțiune stabilită la 1.050.000 de dolari.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













