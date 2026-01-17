Ungurii de la MOL vor să cumpere Lukoil. La cât sunt evaluate activele gigantului rus sancționat de SUA

17-01-2026 | 08:52
lukoil
Shutterstock

Ungurii de la MOL se află pe lista celor interesați să cumpere activele Lukoil, evaluate la 22 de miliarde de dolari. SUA au prelungit până pe 28 februarie termenul pentru vânzarea gigantului rus.

Cristian Anton

Departamentul Trezoreriei SUA a prelungit până pe 28 februarie termenul-limită pentru vânzarea majorităţii activelor internaţionale ale companiei petroliere ruse Lukoil, evaluate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, potrivit Reuters, care menţionează giganţii din sectorul hidrocarburilor care şi-au exprimat interesul.

Decizia vine pe fondul sancţiunilor occidentale şi al presiunilor geopolitice care vizează reducerea amprentei globale a grupului rus.

Activele scoase la vânzare includ zăcăminte majore de petrol şi gaze, rafinării şi reţele extinse de benzinării, iar interesul potenţialilor cumpărători este semnificativ.

Printre companiile care şi-au exprimat intenţia se numără Carlyle Group, un consorţiu format din Chevron şi Quantum Capital Group, International Holding Company din Emiratele Arabe Unite, Exxon Mobil, grupul ungar MOL şi compania saudită Midad Energy.

lukoil
Fostul proprietar al uneia dintre cele mai mari platforme de filme pentru adulți este interesat să cumpere activele Lukoil

Trezoreria SUA a blocat deja două oferte, din partea Gunvor şi Xtellus Partners, subliniind sensibilitatea geopolitică a tranzacţiei şi necesitatea aprobării fiecărui contract în parte.

Portofoliul internaţional al Lukoil acoperă unele dintre cele mai valoroase proiecte energetice din lume. Compania deţine 75% din gigantul câmp petrolier West Qurna 2 din Irak, unde autorităţile locale au aprobat planuri de preluare temporară a operaţiunilor pentru a evita perturbările viitoare.

Termenul pentru vânzarea benzinăriilor Lukoil din Europa și SUA este 29 aprilie

În Egipt şi Emiratele Arabe Unite, Lukoil este parte a unor proiecte petroliere şi gaziere strategice, iar în Asia Centrală compania deţine participaţii în Karachaganak şi Tengiz, precum şi în consorţiul care operează conducta CPC către Marea Neagră.

În Europa, unele dintre cele mai sensibile componente ale vânzării sunt rafinăria Burgas din Bulgaria şi rafinăria Petrotel din România, alături de peste 300 de staţii de carburanţi pe piaţa locală. Atât Bulgaria, cât şi România au adoptat recent legi care permit preluarea sau administrarea temporară a activelor Lukoil.

În paralel, operaţiunile de trading ale Lukoil, gestionate prin compania elveţiană Litasco, cândva responsabilă pentru aproximativ 4% din comerţul global de petrol, sunt practic demantelate sub presiunea sancţiunilor. Birourile din Geneva şi Houston au fost deja închise, iar angajaţii din Dubai au fost notificaţi că vor lucra doar până în februarie.

Tranzacţiile legate de staţiile de carburant din Europa şi SUA sunt permise până la 29 aprilie, iar interesul investitorilor este în creştere, având în vedere poziţiile strategice ale acestor reţele.

Procesul de vânzare al activelor Lukoil este considerat unul dintre cele mai complexe exerciţii de restructurare forţată din sectorul energetic global din ultimul deceniu, iar rezultatul său va redefini harta proprietăţii în industria petrolieră europeană şi asiatică în 2026.

Guvernul introduce control sporit la Lukoil. Un supraveghetor va aviza toate tranzacțiile și plățile externe

Sursa: News.ro

Forțele speciale ucrainene au distrus platformele Lukoil din Marea Caspică. Imaginile publicate de Kiev | VIDEO
Stiri externe
Forțele speciale ucrainene au distrus platformele Lukoil din Marea Caspică. Imaginile publicate de Kiev | VIDEO

Armata ucraineană a efectuat atacuri în Marea Caspică, avariind trei platforme petroliere ruseşti, a raportat duminică Statul Major General din Kiev pe Telegram, relatează dpa.

Fostul proprietar al uneia dintre cele mai mari platforme de filme pentru adulți este interesat să cumpere activele Lukoil
Stiri externe
Fostul proprietar al uneia dintre cele mai mari platforme de filme pentru adulți este interesat să cumpere activele Lukoil

Omul de afaceri austriac Bernd Bergmayr, fostul proprietar majoritar al MindGeek, care deține Pornhub, a contactat Departamentul Trezoreriei SUA cu o propunere de a cumpăra activele străine ale companiei rusești de petrol și gaze Lukoil, scrie Reuters.

Marea Britanie acordă licență temporară pentru tranzacții cu Lukoil International. Fondurile datorate rămân înghețate
Stiri externe
Marea Britanie acordă licență temporară pentru tranzacții cu Lukoil International. Fondurile datorate rămân înghețate

Oficiul pentru implementarea sancţiunilor din Marea Britanie a emis o licenţă temporară care permite companiilor să continue operaţiunile de afaceri cu Lukoil International GmbH, o subsidiară a companiei ruse Lukoil cu sediul în Austria.

Trei companii vor să cumpere rafinăria Petrotel și benzinăriile Lukoil. Sunt și firme românești, spune Bogdan Ivan
Stiri Economice
Trei companii vor să cumpere rafinăria Petrotel și benzinăriile Lukoil. Sunt și firme românești, spune Bogdan Ivan

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat marți că trei companii și-au manifestat intenția de a achiziționa activele Lukoil în România, atât rafinăria Petrotel de la Ploiești, cât și rețelele de benzinării.

Dogioiu, despre activele Lukoil: România va fi solidară în aplicarea sancţiunilor. Va fi pregătit un proiect de ordonanţă
Stiri actuale
Dogioiu, despre activele Lukoil: România va fi solidară în aplicarea sancţiunilor. Va fi pregătit un proiect de ordonanţă

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că România va aplica sancțiunile împotriva Lukoil cu solidaritate și până săptămâna viitoare va fi gata un proiect de ordonanță cu un mecanism general pentru astfel de situații.

România a cheltuit 7 miliarde de lei pe pensiile speciale ale magistraților în ultimii cinci ani. Câți s-au pensionat
Stiri Economice
România a cheltuit 7 miliarde de lei pe pensiile speciale ale magistraților în ultimii cinci ani. Câți s-au pensionat

Curtea Constituțională a amânat pentru a patra oară decizia privind pensiile magistraților. De această dată nu a mai lipsit nimeni de la ședință, dar judecătorii au cerut în unanimitate răgaz, până pe 11 februarie, ca să studieze două rapoarte.

Gerul a pus stăpânire pe România. Orașul în care s-au înregistrat minus 21 de grade Celsius
Stiri actuale
Gerul a pus stăpânire pe România. Orașul în care s-au înregistrat minus 21 de grade Celsius

Gerul a pus stăpânire pe mare parte din România, în special pe zona Moldovei. La Miercurea Ciuc, sâmbătă dimineață au fost și minus 21 de grade Celsius, iar la Botoșani, termometrele s-au oprit la minus 17 grade.  

Șase indivizi au fost arestați în Lituania pentru incendierea unei fabrici militare. Suspecții au legături cu România
Stiri externe
Șase indivizi au fost arestați în Lituania pentru incendierea unei fabrici militare. Suspecții au legături cu România

Autoritățile din Lituania au anunțat că Serviciul de Informații al Rusiei a coordonat un grup de 6 indivizi care ar fi pus la cale incendierea unei fabrici de echipamente militare.

