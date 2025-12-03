Fostul proprietar al uneia dintre cele mai mari platforme de filme pentru adulți este interesat să cumpere activele Lukoil

03-12-2025 | 21:35
lukoil
Shutterstock

Omul de afaceri austriac Bernd Bergmayr, fostul proprietar majoritar al MindGeek, care deține Pornhub, a contactat Departamentul Trezoreriei SUA cu o propunere de a cumpăra activele străine ale companiei rusești de petrol și gaze Lukoil, scrie Reuters.

Vlad Dobrea

„Este clar că Lukoil International GmbH este o investiție excelentă și oricine ar fi fericit să dețină aceste active”, a declarat avocatul omului de afaceri pentru agenție.

El nu a specificat ce active ale Lukoil îl interesau pe omul de afaceri sau dacă a negociat direct cu compania rusă sau ca membru al unui consorțiu de investiții.

Bernd Bergmayr a lucrat la banca de investiții Goldman Sachs în anii 1990, apoi a trecut la capital privat.

El a fost proprietarul majoritar al MindGeek, o companie luxemburgheză care deține site-urile Pornhub, RedTube și YouPorn.

În 2023, firma a fost vândută unei firme canadiene de capital privat.

În 2021, The Sunday Times a estimat averea sa netă la 1,2 miliarde de lire sterline (1,6 miliarde de dolari).

Lukoil a început să caute cumpărători pentru activele sale străine după ce autoritățile americane au anunțat sancțiuni împotriva companiei în noiembrie.

Reuters listează companiile petroliere Exxon Mobil și Chevron printre cele interesate de achiziționarea activelor Lukoil.

Sursa: Reuters

