Țara care ocupă primul loc la calitatea vieții pentru expați, al treilea an consecutiv. Este printre preferatele românilor

Calitatea vieții este unul dintre cei mai importanți factori pentru expații care aleg unde să locuiască.

Deși percepția asupra calității vieții diferă de la o persoană la alta, anumite țări sunt recunoscute pentru standardele lor ridicate de trai. Iată care este țara care ocupă primul loc la calitatea vieții pentru expați. A obținut acest titlu pentru al treilea an consecutiv.

Țara desemnată lider mondial la calitatea vieții pentru expați

Spania a fost desemnată cea mai bună țară din lume în ceea ce privește calitatea generală a vieții, potrivit unui studiu recent realizat de InterNations, o comunitate de networking pentru expați.

Studiul arată că 84% dintre expații care se mută în Spania sunt mulțumiți de viața lor, comparativ cu doar 67% la nivel global.

Conform celei mai recente ediții a sondajului Expat Insider, Spania se află din nou pe primul loc în clasamentul mondial al calității vieții. Pentru al treilea an consecutiv, țara conduce acest clasament, consolidându-și poziția ca destinație ideală pentru cei care caută bunăstare, cultură și un mediu favorabil.

Nu este vorba doar despre soare și vreme bună: această recunoaștere reflectă performanța Spaniei în domenii-cheie precum timpul liber, sistemul de sănătate și calitatea mediului.

De ce este această țară cea mai bună alegere pentru expați

Timp liber, cultură și stil de viață: arta de a trăi

Raportul plasează Spania pe primul loc la nivel mondial în ceea ce privește timpul liber și cultura. Nu este surprinzător, având în vedere combinația echilibrată dintre viața socială activă, tradițiile vii și gastronomia recunoscută internațional. De la străzile pline de istorie din Palma până la festivalurile de vară din Ibiza, țara se remarcă prin energie, culoare și autenticitate.

Relaxare în stil mediteranean

Stil de viață mediteranean în forma sa pură: relaxare, cultură și bucuria de a trăi Cu un nivel de satisfacție de 88% în rândul respondenților, clima Spaniei este un alt motiv important pentru care mii de persoane aleg să se stabilească aici.

Iernile blânde și verile luminoase permit activități în aer liber în orice anotimp: plimbări pe malul mării, sporturi nautice sau cine la apus cu vedere la Marea Mediterană fac parte din viața de zi cu zi.

Sistem medical de top și stare de bine garantată

Sistemul de sănătate din Spania, considerat unul dintre cele mai bune din Europa, reprezintă un alt pilon al stilului de viață care atrage atât rezidenți locali, cât și internaționali. Combinația dintre calitate, accesibilitate și personal medical bine pregătit contribuie la o viață mai echilibrată și mai sănătoasă.

Motivele pentru care expații acordă cel mai mare scor acestei țări

Spania ocupă constant primul loc în clasament începând din 2022.

Sondajul a analizat cinci categorii pentru a stabili calitatea generală a vieții: siguranță și securitate, sistem de sănătate, opțiuni de petrecere a timpului liber, transport și mobilitate, mediu și climă.

Pentru ca o țară să fie inclusă în analiză, a fost necesar un număr minim de 50 de respondenți.

Vremea bună a fost menționată ca factor determinant de 39% dintre respondenți.

Studiul se concentrează pe persoane de peste 18 ani care trăiesc și lucrează în afara țării de origine. Compania britanică a utilizat feedback-ul a 18.059 de persoane, care au răspuns la 27 de întrebări online în perioada februarie–martie a acestui an.

Indicatorii sunt grupați în trei categorii mari: standardul de viață, obiectivele profesionale și financiare, precum și oportunitățile pentru copii, conform travelandleisure.

Conform acestui clasament, există trei motive principale pentru care Spania este o destinație de top: siguranța personală, clima și calitatea vieții.

În ceea ce privește siguranța, 61% dintre respondenți au declarat că se simt mai protejați în Spania decât în țara de origine. Vremea bună a fost indicată ca factor important de 39% dintre participanți, iar 56% au subliniat calitatea vieții drept principalul motiv pentru care au ales Spania.

Punctele slabe sunt legate de aspectele profesionale și financiare. Respondenții au indicat că Spania nu este cea mai bună țară pentru avansarea în carieră sau pentru obținerea unui salariu ridicat.

Salariul mediu anual al respondenților care locuiesc în Spania este de 36.000 de euro, aproximativ jumătate din media globală de 67.300 de euro.

Avantajele vieții de expat în această țară

Spania oferă un stil de viață accesibil comparativ cu multe țări occidentale, cu cheltuieli mai mici pentru locuință, alimente și transport.

Oferă o calitate ridicată a vieții, infrastructură modernă, servicii excelente de sănătate și un climat plăcut mediteranean.

Străinii se pot stabili cu ușurință în Spania prin diferite tipuri de vize, inclusiv vize nelucrative și vize pentru nomazi digitali.

Orașe populare pentru expați includ Madrid, Barcelona, Valencia și Sevilla, fiecare oferind experiențe culturale și stil de viață unice.

În plus, rezidenții se bucură de un stil de viață relaxat, istorie și cultură bogate, gastronomie delicioasă, peisaje frumoase și acces facil la restul Europei.

Ce trebuie să știe românii care vor să se mute în această țară

Mutarea într-o țară nouă este un pas emoționant, dar nu este întotdeauna ușoară. Dacă te muți în Spania, probabil visezi la tapas, priveliști la mare și terase însorite. Dar înainte de toate acestea, trebuie să te ocupi de câteva formalități administrative.

Indiferent dacă vii pentru muncă, studii sau o aventură pe termen lung, iată câțiva pași esențiali de urmat imediat ce ajungi în Spania pentru a-ți începe viața cu succes:

Obține un număr de asigurări sociale (SSN)

Numărul tău de asigurări sociale (Número de la Seguridad Social) este cheia pentru a accesa sistemul public de sănătate din Spania, pentru a fi angajat oficial și pentru a primi concediu medical sau alte beneficii. Este primul pas administrativ după sosirea în Spania.

Cine are nevoie de el?

Oricine plănuiește să lucreze, să facă un stagiu sau să urmeze un training plătit în Spania.

Cum se obține?

Majoritatea companiilor te ajută să aplici odată cu semnarea contractului. Dacă nu, trebuie să completezi formularul TA1 și să mergi cu pașaportul la cel mai apropiat birou Tesorería de la Seguridad Social, conform blueselection.

Documente necesare:

• Pașaport valabil

• Formularul TA1 completat în spaniolă și semnat de angajator

Aplică pentru NIE (Număr de Identificare pentru Străini)

NIE (Número de Identidad de Extranjero) este ID-ul tău de străin în Spania. Ai nevoie de el pentru a semna un contract de muncă, a deschide un cont bancar, a închiria un apartament sau chiar a cumpăra o cartelă SIM.

Cum aplici:

Programările se ocupă rapid, așa că rezervă online pe portalul oficial guvernamental (Cita Previa Extranjería). Poate dura câteva încercări până găsești un slot disponibil.

Documente necesare:

• Pașaport valabil

• Contract de muncă sau ofertă de angajare

• Confirmarea programării

• Copie pașaport

• 12€ taxa administrativă (formularul Modelo 790)

Deschide un cont bancar spaniol

Chiar dacă nu intenționezi să stai pe termen lung, un cont bancar local îți simplifică viața. Majoritatea angajatorilor plătesc salariul într-un cont IBAN spaniol.

Ce ai nevoie:

• Pașaport

• NIE

• Dovada adresei în Spania (contract de închiriere sau empadronamiento)

• Contract de muncă sau dovada de student

Înregistrează-ți adresa: Empadronamiento

Odată ce ai un loc unde să stai (chiar și temporar), trebuie să te înregistrezi la primăria locală (empadronamiento). Acesta dovedește reședința ta oficială în Spania.

De ce e important:

• Necesare pentru multe proceduri administrative (NIE, școli, sistem de sănătate)

• Alocarea centrului de sănătate (CAP)

• Aplicarea pentru certificat fiscal, schimbarea permisului de conducere sau reînnoirea rezidenței

Documente necesare:

• Pașaport (și copie)

• Contract de închiriere pe numele tău

• Formular completat (Solicitud de Empadronamiento)

• Scrisoare de autorizare dacă stai în subînchiriere

Înregistrează-te la Ambasada României

Opțional, dar recomandat. Înregistrarea la ambasadă ajută în caz de urgențe, pierdere de documente sau probleme politice și îți permite să votezi din străinătate.

Înregistrează-te în sistemul public de sănătate (CAP)

După ce te înregistrezi la primărie, ți se alocă automat un centru de sănătate (CAP), unde poți face consultații generale, controale și obține certificate medicale.

Ce ai nevoie:

• Pașaport și copie

• NIE

• Dovada adresei (empadronamiento)

• Contract de muncă sau fluturaș salariu

Obține Cl@ve PIN (acces digital)

Cl@ve PIN este sistemul oficial de identificare digitală din Spania. Permite accesul la formulare fiscale, dosare de sănătate și alte servicii guvernamentale online.

Cum obții:

• Descarcă aplicația „Cl@ve PIN”

• Înregistrează-te online sau la un birou

• Folosește NIE și confirmarea prin SMS pentru activare

