Ministrul de Externe: „Lukoil poate funcționa legal în România și poate plăti salarii până în aprilie 2026”

04-12-2025 | 20:57
Benzinăriile Lukoil pot funcţiona legal, pot plăti salarii şi achiziţiona stocuri până în aprilie 2026, a precizat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.

"Decizia SUA (OFAC) de astăzi, Licenţa 128B privind Lukoil, asigură timpul necesar pentru a proteja locurile de muncă şi securitatea energetică şi păstrează interdicţiile de transferuri spre Rusia. În ultimele săptămâni ne-am coordonat îndeaproape cu OFAC privind scenariile posibile în România, alături de ministerele relevante, iar Guvernul României a luat măsurile necesare şi are acum instrumentele pentru a putea supraveghea activitatea companiei. Ştiu că sunt mulţi angajaţi şi familiile lor care au nevoie de claritate până la vânzare, care se întreabă dacă de Crăciun vor putea primi banii de salarii de la angajatorul lor sau nu", a scris şefa diplomaţiei române pe platforma X.

Ea explică faptul că benzinăriile pot funcţiona legal, pot plăti salarii şi achiziţiona stocuri până în aprilie 2026 şi se permite explicit vânzarea sau lichidarea operaţiunilor către alţi operatori.

"Este interzis transferul oricăror fonduri sau profituri către Rusia, iar asta nu va fi ceva ce depinde doar de cuvântul lor, ci este ceva ce monitorizăm direct", adaugă Oana Ţoiu.

Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite a anunţat în 22 octombrie sancţiuni împotriva celor două principale companii petroliere ruse, Rosneft şi Lukoil, ca răspuns la "lipsa unui angajament serios din partea Rusiei în ceea ce priveşte un proces de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina".

Cele două companii erau deja sancţionate de SUA, dar de data aceasta sancţiunile au fost extinse şi asupra filialelor şi companiilor afiliate, la care deţin o participaţie mai mare de 50%, direct sau indirect. 

Sursa: Agerpres

Etichete: amendă, sanctiuni, benzinarie, lukoil, oana toiu,

