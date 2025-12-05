Ungurii de la MOL vor să cumpere toate rafinăriile și benzinăriile Lukoil din Europa. Orban ar fi vorbit deja cu Trump

Grupul ungar MOL este interesat să cumpere activele internaționale ale companiei ruse Lukoil, aflată sub sancțiuni americane.

MOL a transmis oficialilor americani intenția de a achiziționa rafinăriile și rețelele de benzinării ale Lukoil din Europa, precum și participații în zăcăminte de petrol din Kazahstan și Azerbaidjan, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu discuțiile, potrivit news.ro.

Lukoil, sub presiunea termenului-limită de 13 decembrie

Lukoil, sancționată de Washington în octombrie, a fost obligată să își scoată la vânzare activele externe și poartă discuții cu Exxon Mobil, Chevron și investitori din Orientul Mijlociu înaintea termenului-limită din 13 decembrie impus de SUA, după ce oferta traderului elvețian Gunvor a fost respinsă.

Divizia internațională a Lukoil, cu sediul la Viena, deține rafinării în Europa, participații în câmpuri petroliere din Kazahstan, Uzbekistan, Irak și Mexic, precum și sute de stații de alimentare la nivel global.

Nici MOL, nici Casa Albă și nici Departamentul Trezoreriei al SUA nu au comentat informațiile.

Orban a discutat planurile MOL cu Trump în noiembrie

Premierul ungar Viktor Orban, aliat apropiat al președintelui american Donald Trump, a discutat planurile MOL la întâlnirea lor din noiembrie, potrivit uneia dintre surse. Vizita i-a adus Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile americane pentru a continua să utilizeze petrol și gaze rusești.

Precedent: MOL a mai încercat să cumpere NIS din Serbia

MOL a mai încercat anterior să cumpere și compania sârbă NIS, aflată și ea sub sancțiuni ale SUA.

Interesul MOL pentru activele Lukoil vine în contextul în care România se confruntă cu propria sa criză legată de Petrotel Lukoil.

