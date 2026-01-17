România a cheltuit 7 miliarde de lei pe pensiile speciale ale magistraților în ultimii cinci ani. Câți s-au pensionat

Stiri Economice
17-01-2026 | 08:47
×
Codul embed a fost copiat

Curtea Constituțională a amânat pentru a patra oară decizia privind pensiile magistraților. De această dată nu a mai lipsit nimeni de la ședință, dar judecătorii au cerut în unanimitate răgaz, până pe 11 februarie, ca să studieze două rapoarte.

autor
Constantin Toma,  Florentina Bălășoiu

Unul este trimis de instanța supremă condusă de Lia Savonea, iar celălalt de Casa Națională de Pensii, cerut chiar de CCR.

A patra ședință a Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților a început cu toți cei nouă judecători în sală și s-a terminat rapid, după nici 30 de minute.

Raportul ÎCCJ: pensii mai mici decât cele contributive

Raportul trimis de Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, instituția care a și atacat reforma din magistratură, este o „expertiză contabilă”. Documentul susține, nici mai mult, nici mai puțin, că pensia de serviciu ar fi mai mică decât cea pe contributivitate dacă se va aplica noua formulă: pentru magistrații de la judecătorii și parchetele de pe lângă acestea, cu 36% mai puțin, iar cei mai afectați ar fi chiar judecătorii ÎCCJ, cu peste 51%. Calculele s-ar referi la un magistrat care s-ar angaja ulterior aplicării acestei legi, cu un parcurs profesional de 42 de ani.

Cu toate acestea, potrivit calculelor, magistrații ar putea avea o pensie mai mică doar în comparație cu ambasadorii sau unii angajați ai Curții de Conturi.

Citește și
lia savonea, iccj
Un deputat USR cerere amendarea șefei ÎCCJ: Depunerea expertizei la CCR cu doar o zi înainte, o încălcare a bunei-credințe

Christian Năsulea, profesor de economie internațională: „Pe calculele pe care am încercat să le facem și noi, să vedem ce ar urma să se întâmple în acest sistem, e foarte clar că veniturile pe care s-ar putea baza un magistrat ieșit la pensie în viitor ar fi semnificativ mai mici decât cele cu care s-a obișnuit până în prezent. Când nu ai pensie contributivă, când vii și ceri bani de la altcineva, oricum ceri să-ți plătească altcineva drepturile pentru pensie, nici nu are rost să începi discuția despre cât de mare va fi procentul, cât de mult va fi din ultimul salariu.”

Al doilea raport a venit de la Casa Națională de Pensii, la cererea Curții Constituționale. În documentul obținut de Știrile PRO TV le este prezentată celor nouă judecători ai Curții situația actuală a beneficiarilor de pensii de serviciu din domeniul justiției.

Pensia medie de serviciu în 2025 a fost de 24.842 de lei brut, în timp ce pensia medie din sistemul public a fost de 2.778 de lei brut. Doar anul trecut, peste 1,7 miliarde de lei s-au dus din bugetul de stat în conturile celor 5.789 de pensionari speciali din magistratură. Iar, în total, în ultimii cinci ani, statul a cheltuit aproape 7 miliarde de lei.

Câți magistrați s-au pensionat în ultimii ani

În ceea ce privește situația celor ieșiți acum la pensie din justiție, în 2025, 283 de magistrați au cerut să iasă la pensie, însă până la finalul anului 164 erau în plată.

În total, în ultimii cinci ani s-au pensionat 1.656 de magistrați, deși s-au înscris 2.364. În octombrie 2025, pensia de serviciu maximă era de 69.343 de lei brut, iar cea minimă valora 8.196 de lei brut.

Corespondent Știrile PRO TV: „Judecătorii au cerut în unanimitate întreruperea deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, dar și a celor două documente. Astfel că o nouă ședință a Curții Constituționale pe tema reformei pensiilor magistraților, a cincea la număr, a fost programată pe 11 februarie.”

Mai mulți români au plătit cash mașini de peste 100.000 de euro. Ce riscă cei vizați de ANAF, pe lângă sechestru

Sursa: Pro TV

Etichete: CCR, pensii speciale, magistrati,

Dată publicare: 17-01-2026 07:56

Articol recomandat de sport.ro
Eleonora Incardona a avut probleme la meciul lui Inter
Eleonora Incardona a avut probleme la meciul lui Inter
Citește și...
CAB amână judecarea cererii de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Când e noul termen
Stiri actuale
CAB amână judecarea cererii de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Când e noul termen

Curtea de Apel Bucureşti amânat judecata pe cererile depuse de avocata AUR, Silvia Uscov, prin care se solicită suspendarea numirilor lui Mihai Busuioc şi Dacian Cosmin Dragoş la CCR.

Un deputat USR cerere amendarea șefei ÎCCJ: Depunerea expertizei la CCR cu doar o zi înainte, o încălcare a bunei-credințe
Stiri actuale
Un deputat USR cerere amendarea șefei ÎCCJ: Depunerea expertizei la CCR cu doar o zi înainte, o încălcare a bunei-credințe

Reacție dură a unui deputat USR după ce CCR a decis să amâne decizia în cazul pensiilor speciale ale magistraților. Alexandru Dimitriu consideră că Lia Savonea, șefa ÎCCJ, a blocat decizia prin trimiterea unei expertize cu doar o zi înainte.  

CCR a amânat, pentru a patra oară, decizia privind pensiile magistraților. Judecătorii au ieșit din sală după 30 de minute
Stiri actuale
CCR a amânat, pentru a patra oară, decizia privind pensiile magistraților. Judecătorii au ieșit din sală după 30 de minute

Judecătorii Curții Constituționale au amânat pentru a patra oară decizia despre pensiile speciale ale magistraților. Toți cei nouă membrii ai CCR au intrat în ședință, dar au părăsit sala după 30 de minute.

Război pe pensiile magistraților: Înalta Curte a trimis la CCR o expertiză care ar contesta efectele legii Guvernului Bolojan
Stiri Politice
Război pe pensiile magistraților: Înalta Curte a trimis la CCR o expertiză care ar contesta efectele legii Guvernului Bolojan

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a trimis la Curtea Constituţională concluziile unei "expertize independente" întocmite de un expert contabil autorizat. 

CCR decide vineri soarta reformei magistraților asumată de Guvern. Este a treia amânare după refuzul unor judecători
Stiri actuale
CCR decide vineri soarta reformei magistraților asumată de Guvern. Este a treia amânare după refuzul unor judecători

Curtea Constituțională va lua o decizie vineri, 16 ianuarie, în privința reformei magistraților pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea pe 2 decembrie.

Recomandări
Tensiuni în jurul Groenlandei. Donald Trump ameninţă cu taxe vamale pentru susţinerea anexării
Stiri externe
Tensiuni în jurul Groenlandei. Donald Trump ameninţă cu taxe vamale pentru susţinerea anexării

Donald Trump ameninţă cu taxe vamale ţările care nu susţin planurile sale de a anexa Groenlanda.

Gerul a pus stăpânire pe România. Orașul în care s-au înregistrat minus 21 de grade Celsius
Stiri actuale
Gerul a pus stăpânire pe România. Orașul în care s-au înregistrat minus 21 de grade Celsius

Gerul a pus stăpânire pe mare parte din România, în special pe zona Moldovei. La Miercurea Ciuc, sâmbătă dimineață au fost și minus 21 de grade Celsius, iar la Botoșani, termometrele s-au oprit la minus 17 grade.  

Șase indivizi au fost arestați în Lituania pentru incendierea unei fabrici militare. Suspecții au legături cu România
Stiri externe
Șase indivizi au fost arestați în Lituania pentru incendierea unei fabrici militare. Suspecții au legături cu România

Autoritățile din Lituania au anunțat că Serviciul de Informații al Rusiei a coordonat un grup de 6 indivizi care ar fi pus la cale incendierea unei fabrici de echipamente militare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 16 Ianuarie 2026

53:16

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59