România a cheltuit 7 miliarde de lei pe pensiile speciale ale magistraților în ultimii cinci ani. Câți s-au pensionat

Curtea Constituțională a amânat pentru a patra oară decizia privind pensiile magistraților. De această dată nu a mai lipsit nimeni de la ședință, dar judecătorii au cerut în unanimitate răgaz, până pe 11 februarie, ca să studieze două rapoarte.

Unul este trimis de instanța supremă condusă de Lia Savonea, iar celălalt de Casa Națională de Pensii, cerut chiar de CCR.

A patra ședință a Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților a început cu toți cei nouă judecători în sală și s-a terminat rapid, după nici 30 de minute.

Raportul ÎCCJ: pensii mai mici decât cele contributive

Raportul trimis de Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, instituția care a și atacat reforma din magistratură, este o „expertiză contabilă”. Documentul susține, nici mai mult, nici mai puțin, că pensia de serviciu ar fi mai mică decât cea pe contributivitate dacă se va aplica noua formulă: pentru magistrații de la judecătorii și parchetele de pe lângă acestea, cu 36% mai puțin, iar cei mai afectați ar fi chiar judecătorii ÎCCJ, cu peste 51%. Calculele s-ar referi la un magistrat care s-ar angaja ulterior aplicării acestei legi, cu un parcurs profesional de 42 de ani.

Cu toate acestea, potrivit calculelor, magistrații ar putea avea o pensie mai mică doar în comparație cu ambasadorii sau unii angajați ai Curții de Conturi.

Christian Năsulea, profesor de economie internațională: „Pe calculele pe care am încercat să le facem și noi, să vedem ce ar urma să se întâmple în acest sistem, e foarte clar că veniturile pe care s-ar putea baza un magistrat ieșit la pensie în viitor ar fi semnificativ mai mici decât cele cu care s-a obișnuit până în prezent. Când nu ai pensie contributivă, când vii și ceri bani de la altcineva, oricum ceri să-ți plătească altcineva drepturile pentru pensie, nici nu are rost să începi discuția despre cât de mare va fi procentul, cât de mult va fi din ultimul salariu.”

Al doilea raport a venit de la Casa Națională de Pensii, la cererea Curții Constituționale. În documentul obținut de Știrile PRO TV le este prezentată celor nouă judecători ai Curții situația actuală a beneficiarilor de pensii de serviciu din domeniul justiției.

Pensia medie de serviciu în 2025 a fost de 24.842 de lei brut, în timp ce pensia medie din sistemul public a fost de 2.778 de lei brut. Doar anul trecut, peste 1,7 miliarde de lei s-au dus din bugetul de stat în conturile celor 5.789 de pensionari speciali din magistratură. Iar, în total, în ultimii cinci ani, statul a cheltuit aproape 7 miliarde de lei.

Câți magistrați s-au pensionat în ultimii ani

În ceea ce privește situația celor ieșiți acum la pensie din justiție, în 2025, 283 de magistrați au cerut să iasă la pensie, însă până la finalul anului 164 erau în plată.

În total, în ultimii cinci ani s-au pensionat 1.656 de magistrați, deși s-au înscris 2.364. În octombrie 2025, pensia de serviciu maximă era de 69.343 de lei brut, iar cea minimă valora 8.196 de lei brut.

Corespondent Știrile PRO TV: „Judecătorii au cerut în unanimitate întreruperea deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, dar și a celor două documente. Astfel că o nouă ședință a Curții Constituționale pe tema reformei pensiilor magistraților, a cincea la număr, a fost programată pe 11 februarie.”

